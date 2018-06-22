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《复联2》作曲人打造《动物世界》主题曲

李宇春热血献唱　李易峰角色内心独白曝光

2018-06-22 11:17:53 来源：Mtime时光网

李宇春演唱的《动物世界》主题曲制作班底强大，由导演韩延和金牌填词人甘世佳操刀作词，《复仇者联盟：奥创时代》作曲人Michael Tuller与华语电影音乐制作人于飞共同谱曲。
　　时光网讯  《动物世界》同名主题曲MV今日正式发布，力邀华语乐坛时代偶像、“舞台皇后”李宇春献唱。睽违三年，李宇春再度为电影演唱主题曲。

　　据悉，《动物世界》主题曲制作班底强大，由导演韩延和金牌填词人甘世佳操刀作词，《复仇者联盟：奥创时代》作曲人Michael Tuller与华语电影音乐制作人于飞共同谱曲，并由于飞担任歌曲制作人，著名音乐人陈伟伦担任演唱制作人。




　　伴随道格拉斯“let’s the game begin”的宣判和李宇春“动物世界”的低吟浅唱，好戏正式开场。节奏感极强的背景音乐下众主创特写镜头快速闪过，他们或意气风发、或神色凝重、或游移不定，配合整个MV略显压抑的暗色调画面，处处宣告着这是一个尔虞我诈真假难辨的动物世界。

　　从MV中可以看出，小丑更像是郑开司的内心写照，一路的披荆斩棘是其坚守自我的具象表现。“该打的仗老子已经打过，该跑的路已跑到了尽头，该守的道老子自己守着。”这三句歌词更像是郑开司的内心独白，也是他面对他人虚情假意时的原则。

　　从坚守小我到对话世间大道，郑开司传递给大众的思考或许是，当天堂和地狱只在一念之间，身处其中，你能否独善其身？毕竟，在利益为先谎话谗言充斥着的“动物世界”里，保持清醒守住底线很难，能开辟出自己的道更是可贵。6月23日，电影将开启全国超前点映。










   编辑：hello王小羊

关键词： 动物世界 主题曲 李宇春
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