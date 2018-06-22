定档预告 影片讲述了一名退伍特种兵，在曾经的校长推荐之下，回到母校教书当老师，却遇见一群比当年的自己还要调皮难搞的学生。在和学生们斗智斗勇的过程中，甄子丹不仅要苦口婆心，关键时刻还要“拳脚相加”保护这群孩子。





发布会上，身兼三职的甄子丹表示希望用这部电影“带给社会一些正能量”。所以片名“大师兄”不仅仅是“前辈”的代名词，更是一个人在成长道路上会碰到的守护者，像人生路途上灯塔一样的存在。





作为一部校园动作电影，片中难免会有“校园暴力”的情节。在发布会后的采访环节中，甄子丹向记者分享了自己读书时直面校园暴力的经历。





“我小时候有一段日子生活在美国，刚到美国的时候去学校里，那时候华人经常被老外歧视，所以每天都会遭遇到一些校园暴力。幸好那时候我已经开始练功夫，当时李小龙在美国也很火，我每天会穿着李小龙的衣服，戴着墨镜上学，大家都知道我会武功，就没有欺负我。”甄子丹也笑说自己小时候很调皮，就和电影里的“问题学生”一模一样。





甄子丹表示后来做了家长，自己就会很注意孩子的家庭教育：“我会很深入的去了解每天学生面对的一些压力，功课、心理、教育制度。世界上的每一个人都会面对上课、学校的问题。所以我希望通过我的电影（《大师兄》），能够带出一些话题让大家去探讨。”



