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甄子丹打进校园！《大师兄》定档8月17日

特种兵当老师画风清奇 扮李小龙直面校园暴力

2018-06-22 12:49:49 来源：Mtime时光网

甄子丹出品、监制兼主演的校园动作电影《大师兄》宣布定档8月17日全国公映，影片讲述一名退伍特种兵回母校教书，却遇见一群比当年的自己还要调皮难搞的学生的故事。
　　时光网讯 校园动作电影《大师兄》昨天在上海电影节举办发布会，出品人、监制兼主演甄子丹与导演阚家伟携演员陈乔恩喻亢、汤君慈、汤君耀、李靖筠林秋楠全阵容亮相，并宣布影片定档8月17日全国公映。

定档预告

　　影片讲述了一名退伍特种兵，在曾经的校长推荐之下，回到母校教书当老师，却遇见一群比当年的自己还要调皮难搞的学生。在和学生们斗智斗勇的过程中，甄子丹不仅要苦口婆心，关键时刻还要“拳脚相加”保护这群孩子。

　　发布会上，身兼三职的甄子丹表示希望用这部电影“带给社会一些正能量”。所以片名“大师兄”不仅仅是“前辈”的代名词，更是一个人在成长道路上会碰到的守护者，像人生路途上灯塔一样的存在。

　　作为一部校园动作电影，片中难免会有“校园暴力”的情节。在发布会后的采访环节中，甄子丹向记者分享了自己读书时直面校园暴力的经历。

 　　“我小时候有一段日子生活在美国，刚到美国的时候去学校里，那时候华人经常被老外歧视，所以每天都会遭遇到一些校园暴力。幸好那时候我已经开始练功夫，当时李小龙在美国也很火，我每天会穿着李小龙的衣服，戴着墨镜上学，大家都知道我会武功，就没有欺负我。”甄子丹也笑说自己小时候很调皮，就和电影里的“问题学生”一模一样。

　　甄子丹表示后来做了家长，自己就会很注意孩子的家庭教育：“我会很深入的去了解每天学生面对的一些压力，功课、心理、教育制度。世界上的每一个人都会面对上课、学校的问题。所以我希望通过我的电影（《大师兄》），能够带出一些话题让大家去探讨。”

↓点击视频直击发布会现场↓

   编辑：Joker

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关键词： 大师兄 定档 甄子丹
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