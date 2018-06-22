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李易峰新片《动物世界》曝3D特辑

导演呼吁影院为观众提供最佳3D体验

2018-06-22 14:10:09 来源：Mtime时光网

导演韩延表示：“我希望影院还是能够积极地更换设备、更新自己的设备，包括一些灯泡亮度不够要及时更换。还是要有一个标准。”
      时光网讯 作为国内首部在RealD 3D系统和终极银幕上完成后期调制的影片，电影《动物世界》将于6月29日公映。今日，该片曝光3D特辑，导演韩延和Gener8的3D制作总监Benedict Murry对影片3D效果进行了详细解读。

      Benedict Murry特别说明了3D所做的是试图去叠加景深。比如在现实生活中，我可以看到你，你身后的桌子以及后面的门，我可以看到很多叠加的的景深，我们常常看到很多3D画面都过于压缩。所以3D制作的关键，就是如何能让观众进入到影片环境中。并且举例道：“当Michael Douglas和郑开司共同出镜时，实际上我们做了反向变焦。所以在立体画面，Michael Douglas拉得更负面深度，即更朝向观众。然后我们将背景越推越深、越推越深。”

      导演韩延同时补充：“影片的分层特别多，特别是像地铁上的打斗，因为好多怪物那个五颜六色的血液， 那个可能要一点一点的抠出来，然后去做出层次。” 导演韩延还提到了此次在RealD 3D系统和终极银幕上后期调光的收获，”每次坐在厅里调色的时候，看到画面的这种明亮感、通透感，特别希望能够让观众看到同样的画面。”

      最后两人也呼吁影院能为观众提供一个更优质的3D观影环境，导演韩延表示：“我希望影院还是能够积极地更换设备、更新自己的设备，包括一些灯泡亮度不够要及时更换。还是要有一个标准。”Benedict Murry也直言：“我认为中国电影市场已经是足够成熟去接受高质量的3D，而观众值得享有好的3D体验。”

   编辑：羊羊

关键词： 动物世界 3D 韩延
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0.0

导演：韩延

主演：李易峰

韩延

韩延

Yan Han

职业：导演 | 编剧

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