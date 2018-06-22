《父子情》讲了一个什么样的故事？美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）电影资料馆馆长Cheng Sim Lim是这么解读的：“在这个非常有力量的电影里，爱在大河边缘真正被找到。”





《父子情》讲了一个什么样的故事？美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）电影资料馆馆长Cheng Sim Lim是这么解读的：“将它的中文片名和英文片名放置在一起就可以看出。中文片名是《父子情》，英文片名是《大河边缘》（River’s Edge），在这个非常有力量的电影里，爱在大河边缘真正被找到，当它的最后一幕隐入黑暗后，爱的声音依然还在我们的耳边久久回响。”

曾经疏离的父子情，直到儿子遇难的一刻才让父亲有时间停下来思考一下，到底怎样的爱才是儿子真正需要的。儿子的女学生与她姨妈之间掺杂着功利的亲情，也让观众看到了偏远山村的人们在思想上的桎梏。





Cheng Sim Lim评价道：“被迫与孩子分离的父母、父亲寻找儿子、沉思般的长镜头、大量使用非职业演员等……一个来自大都市北京的商人，来到一个贫困而边远的乡村，寻找他儿子的尸体。他的儿子死于一次沉船事故……尽管乡村表面上一切平静如水，但实际上却被来自远处的强有力的经济大潮所席卷。令人震惊的山河变迁一点一滴渗透在影片每一个朴素而优美的画面里，其背后悲怆的人物命运却被王超以极其温存的诗意笔触，高度电影化地完成了。”

此次，《父子情》亮相上海电影节展映单元，也是其第一次与国内观众见面。上影节评价该片：“背后有关于大时代社会的广阔语境和复杂况味，父子对望间不是简单的代际理解鸿沟，确实各有痛苦。第六代导演王超，将失意青年与失子中年放逐乡村人魂对望，他寄予鲍勃·迪伦歌声的，是寻不到的人生答案。”希望不久后，能有更多观众可以在大银幕上欣赏到这部作品。

编辑：hello王小羊