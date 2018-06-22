网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

梁朝伟与王家卫28年亲密合作结束了？

与泽东电影经纪合约期满 张震接棒“一哥”

2018-06-22 18:04:32 来源：Mtime时光网

梁朝伟发给媒体的讯息中写道：“各位记者朋友大家好，我是梁朝伟，我与泽东电影公司的经理人合约已经圆满结束啦，以后大家有任何工作上的需要，可以暂时联络我太太刘嘉玲，多谢大家。”

      时光网讯 今日，演员梁朝伟通过太太刘嘉玲向媒体宣布与泽东电影的经纪合约已到期（梁朝伟于1998年签约泽东电影公司）。梁朝伟与王家卫《阿飞正传》起长达28年的合作会就此结束吗？

     

泽东电影公司的回应

梁朝伟发给媒体的讯息中写道：“各位记者朋友大家好，我是梁朝伟，我与泽东电影公司的经理人合约已经圆满结束啦，以后大家有任何工作上的需要，可以暂时联络我太太刘嘉玲，多谢大家。”

      随后刘嘉玲接受港媒采访时表示，“我只是暂时性帮忙老公，做个联络人，等物色到适合经纪人，我会交给新经纪人处理。至于他为何这么突然公布，你们见到伟仔本人，自己问他本人啦！”

《重庆森林》片场照

      自1990年《阿飞正传》起，梁朝伟与王家卫一直保持着亲密的合作关系，两人合作的电影包括《阿飞正传》《重庆森林》《东邪西毒》《春光乍泄》《花样年华》《2046》《一代宗师》等。事实上，王家卫导演的电影长片中，只有《旺角卡门》《堕落天使》《蓝莓之夜》没有梁朝伟出演。

      两人合作的最后一部电影是2016年的《摆渡人》，在该片中，梁朝伟任男主角，王家卫任制作人。

      在与王家卫合作的电影中，《花样年华》助梁朝伟斩获戛纳影帝，《重庆森林》、《春光乍泄》、《花样年华》、《2046》助梁朝伟四度夺得香港电影金像奖影帝（梁朝伟共7次获得该奖项），《重庆森林》助梁朝伟摘得金马奖影帝（梁朝伟共3次获得该奖项）。

《花样年华》片场照


      泽东电影公司是由王家卫和刘镇伟于1992年联合成立，张曼玉、巩俐、刘嘉玲等都曾签约泽东。梁朝伟离开后，泽东电影旗下艺人还有张震、张榕容等。

      王家卫曾透露，泽东这个听起来让人有些浮想联翩的名字其实并没有多少深意。当年他们的公司开在九龙城秀竹园道，旁边就是启德机场，每天不断有飞机从楼顶飞过，就想到了Jet Tone Film production这个名字（Jet有喷气式飞机的意思），后来根据相近的发音取了“泽东电影”这个中文名。

   编辑：EN

关键词： 梁朝伟 王家卫 泽东电影
关注时光网微信

相关电影/影人

梁朝伟

梁朝伟

Tony Leung

职业：演员
王家卫

王家卫

Kar Wai Wong

职业：导演 | 编剧

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

上影节开幕美图合集!李冰冰抢镜

姚晨马伊琍争奇斗艳 姜文深情回忆上海往事

108
第21届上海国际电影节今日正式开幕，姚晨、马伊琍、刘嘉..
2

《侏罗纪世界2》最全彩蛋解码

恐龙世界这些精彩细节等你来挖

尽管《侏罗纪世界2》没有前作那么强烈地依赖怀旧情绪，..
3

看腻了美式CG动画，你还有这些选择

日漫画面太逼真 国漫酝酿下一个“大圣”

除了好莱坞，欧洲、亚洲、美洲等众多国家的电影人也在从..
4

《霸王别姬》闪耀戛纳 分账片《亡命天涯》驾到

改革开放四十周年中国电影大事记（1988-1997）

改革开放四十年，为中国电影飞速发展给予关键助推。1988..
5

曝“星爵”帕帕正与施瓦辛格女儿约会

二人被拍到公园野餐 女方比帕拉特小11岁

21
克里斯·帕拉特被拍到与施瓦辛格女儿约会，这是要当“终..

查看更多