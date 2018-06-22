梁朝伟发给媒体的讯息中写道：“各位记者朋友大家好，我是梁朝伟，我与泽东电影公司的经理人合约已经圆满结束啦，以后大家有任何工作上的需要，可以暂时联络我太太刘嘉玲，多谢大家。”









泽东电影公司的回应 梁朝伟发给媒体的讯息中写道：“各位记者朋友大家好，我是梁朝伟，我与泽东电影公司的经理人合约已经圆满结束啦，以后大家有任何工作上的需要，可以暂时联络我太太刘嘉玲，多谢大家。”





随后刘嘉玲接受港媒采访时表示，“我只是暂时性帮忙老公，做个联络人，等物色到适合经纪人，我会交给新经纪人处理。至于他为何这么突然公布，你们见到伟仔本人，自己问他本人啦！”













《花样年华》片场照 在与王家卫合作的电影中，《花样年华》助梁朝伟斩获戛纳影帝，《重庆森林》、《春光乍泄》、《花样年华》、《2046》助梁朝伟四度夺得香港电影金像奖影帝（梁朝伟共7次获得该奖项），《重庆森林》助梁朝伟摘得金马奖影帝（梁朝伟共3次获得该奖项）。





泽东电影公司是由王家卫和刘镇伟于1992年联合成立，张曼玉、巩俐、刘嘉玲等都曾签约泽东。梁朝伟离开后，泽东电影旗下艺人还有张震、张榕容等。





王家卫曾透露，泽东这个听起来让人有些浮想联翩的名字其实并没有多少深意。当年他们的公司开在九龙城秀竹园道，旁边就是启德机场，每天不断有飞机从楼顶飞过，就想到了Jet Tone Film production这个名字（Jet有喷气式飞机的意思），后来根据相近的发音取了“泽东电影”这个中文名。