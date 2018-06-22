《超人总动员2》中鲜明有趣、个性十足的角色设置成为IMAX 3D版最大的看点。IMAX明艳的色彩、无与伦比的视觉影像令这些角色栩栩如生地在观众眼前绽放。





IMAX 3D点燃欢乐气氛，超人家族全新冒险口碑逆天





将动作、冒险、喜剧、悬疑、家庭元素融为一体的《超人总动员2》，用118分钟讲述了本已回归平凡生活的超人家族合力对抗新恶势力的故事。影片不仅以1.8亿美元的首周末票房创下北美动画电影首周末票房影史第一，更是不负粉丝十四年的漫长等待收获了逆天口碑，海外媒体及影评人盛赞该片是皮克斯媲美《寻梦环游记》的佳作，且有望夺奥。公映当日， IMAX超清细腻的大银幕和强大激光校准音响系统的交织下带来的浸入式体验带给观众不仅仅是战斗的快感，还有细微之处的温情，IMAX 3D版因此当之无愧成为当日观影的媒体和嘉宾心目中的首选。





影片放映后有观众表示：“等了14年的《超人总动员2》事实证明完全值得，IMAX的出色视听效果既在一瞬间让你重温了童年时这些角色带来的感动，又赋予了角色全新的活力，笑点不断，角色生动》。周末准备带家人再来IMAX二刷！”更有观众表示“没想到今年暑期档竟然有这么一部制作精良的动画大片，完全是意外的惊喜，选择IMAX 3D版非常值得”。





《超人总动员2》IMAX海报 超人家族魅力圈粉，IMAX 3D悉心呈现团队匠心





《超人总动员2》中鲜明有趣、个性十足的角色设置成为IMAX 3D版最大的看点。IMAX明艳的色彩、无与伦比的视觉影像令这些角色栩栩如生地在观众眼前绽放。超能先生和弹力女超人的“身份互换”让许多观众拍手称赞，弹力女超人成为了工作主力军，一双高跟鞋打遍天下，飒爽英姿IMAX大银幕开启了圈粉模式；而退居二线巴鲍伯做起了最“靠谱”的家庭煮夫，肩负着带娃的重担，温暖爆笑。巴小飞和巴小倩的互动一向笑点不断，平日里相互吐槽关键时刻并肩作战，实力抢镜的巴小杰作为笑点和萌点担当，几乎萌化了所有人的心。更值得一提的是，相比前作，《超人总动员2》不仅在技术上就有了质的飞跃，人物的面部表情更加生动，动作更流畅，就连POLO衫袖子边缘起球这种细节都经过了精心的打磨，IMAX超高的亮度和超乎想象的清晰度，将无比细腻的画面呈现给观众，令观众以超宽广的视野感受制作团队的用心。



