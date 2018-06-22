《牵线》之所以在近期的浪漫喜剧中脱颖而出，正因它有办法让几乎“照本宣科”的浪漫喜剧元素感觉新颖有趣，轻松逗趣活泼但又不落俗套，在太过现实与太肉麻两个极端之间的拿捏恰当。

时光网讯 浪漫喜剧的男女主角因为一顿晚餐甜蜜邂逅，可是这顿晚餐不是给他们自己的…… 浪漫喜剧的男女主角因为一顿晚餐甜蜜邂逅，可是这顿晚餐不是给他们自己的……









《牵线》之所以在近期的浪漫喜剧中脱颖而出，正因它有办法让几乎“照本宣科”的浪漫喜剧元素感觉新颖有趣，轻松逗趣活泼但又不落俗套，在太过现实与太肉麻两个极端之间的拿捏恰当。优质的浪漫喜剧不仅要如此，更要让人走出电影院感觉世界很美好，《牵线》也做到了。（而且最近的浪漫喜剧似乎都越走越偏，尺度越来越大，你知道我在说哪一部的……）





（下面三段可能有剧透！)





《牵线》讲述两位被各自老板各种工作和无理要求压得喘不过气的助理，某一天异想天开要帮老板们牵线，设想把他们促成一对爱侣后自己就自由了！















在纽约一栋大楼上班的哈珀和查理，一天两人各自想办法在大半夜帮老板弄晚餐时相识。心有戚戚焉的开始比谁的老板更“难服侍，” 然后突发奇想决定把老板们牵线，这样他们才有时间追逐自己的梦想，或是打个小盹补眠一下。过程中他们也发现凑合老板说得轻松做的难，好像学步娃一样需要“牵引，”过程中闹出许多笑料，当然也少不了浪漫的场景。





《牵线》预告 《牵线》有意外邂逅、《穿普拉达的女王》的恐怖老板、《天生一对》的“凑合牵线”、还有类似《电子情书》的“互看不顺眼的朋友／战友日久生情成恋人”，导演Claire Scanlon和编剧Katie Silberman把这些造就好莱坞经典浪漫喜剧的重要桥段，以自己的语言重新排列组合后，推出这部发生在现代都市中、幽默轻松的浪漫喜剧，效果很棒。剧情搭乘着灵巧轻快节奏的配乐，进展流动顺畅。





主演佐伊·达奇和格伦·鲍威尔，两人继2016年《各有少年时》后再次合作。他们饰演的社会新鲜人助理把老板交代的任务当圣旨，就算比登天还难都要东奔西跑完成。达奇饰演的哈珀是一位年轻活泼的社会新鲜人，一心把克尔斯汀当模范榜样，梦想有朝一日成为像他一样的体育记者。鲍威尔饰演的查理则是一心想要升迁，还在寻觅自我人生目标同时又想讨好物质主义的模特儿女朋友。虽然都是饰演被老板无理压榨的小助理，但达奇和鲍威尔充分展现各自演绎的角色特点，表演非常可信自然。





达奇和鲍威尔两人接受外媒采访时都说，《牵线》是他们三年来一直想拍的故事。在不少大片中饰演绿叶角色的鲍威尔这回首次担纲电影主演，与达奇的萤幕情侣默契在片中自然流露。 （而且男帅女美，画面之赏心悦目的呢！）编剧Katie Silberman也替两人写了很多机智好玩的斗嘴对话，成为整部电影的风格基调。











《牵线》还有一点虽然算不上是创举，但绝对是很重要的加分。串连故事的两位恐怖大老板，过去这样的角色都归白人演员担纲居多。 （但谁说只有白人可以当老板！）《牵线》突破这个实际上很恼人的“约定成俗” ，亚裔的刘丽玲和非裔的泰雅·迪格斯也用演技证明实力超越肤色。刘丽玲饰演事业女强人，非常生动的诠释这位在阳刚的体育圈打滚的女记者，举手投足满满女人味，但是做事刚毅果断一点都不逊色。迪格斯饰演脾气超火爆的投资公司高干，死小孩的个性演得可信度爆表，让人真的边看这个角色说话得边忍着不翻白眼！





近几年好莱坞的电影龙头都不断开发IP和超级英雄系列电影，像是《当哈利碰上莎莉》这种，让人看完高歌“原来世上还有真爱！”的浪漫喜剧逐渐式微。 《牵线》夹带着大量好莱坞浪漫喜剧的经典电影元素，不进院线直接上在线视频平台，不仅收看率高、更获得好评，或许也替浪漫喜剧开拓一个新的市场优势。





外媒影评：





《好莱坞报导者》Kristen Yoonsoo Kim：近期有不少浪漫喜剧试着突破该类型电影的瓶颈，通常都走低俗情色路线，但是《牵线》感觉是故意要走经典熟悉路线，更成功得利用怀旧感让人感觉世界很美好。





《IndieWire》Kate Erbland：《牵线》是一部经典的浪漫喜剧，由一对优秀、萤幕默契非常好的演员们呈现，是我们饥饿等待许久的影视爽心美食。





《综艺》Guy Lodge：电影重担主要还是由主演们扛起，才能撑起这部蛋清甜点，他们也成功做到。