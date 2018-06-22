《少林寺2》宣布重启经典!少林方丈释永信到场助阵。82版《少林寺》以一毛钱票价创下1.6亿票房，成为经典之作。监制吴思远现场透露男主角将在全球海选，“要年轻，武功好，给人感觉很有正气”。





《少林寺2》启动 少林方丈到场助阵

重拍压力大 原版导演张鑫炎任总顾问





当日发布会现场，银都机构总裁陈一奇向媒体展示了当年《少林寺》获得的一座极具意义的奖杯——1982年文化部颁给《少林寺》拍摄单位银都机构的电影特别奖，“当时香港还没有回归，所以这是当时文化部颁发的电影特别奖，表彰《少林寺》的艺术成就和海内外所引起的热烈反响。”





陈一奇表示，银都出品的电影超过500部，但《少林寺》是重中之重，“前作如此经典，如今要拍《少林寺2》也是压力不小，但压力是源于我们要拍摄不让观众失望的好影片，要拍一部让它继续延续好口碑的好影片。所以在筹备期我们就请来了像张鑫炎、吴思远这样一批对这个品牌有感情和责任感的导演，为《少林寺2》把关助力。希望新片能让如今年轻的观众接受，也能让当年的观众有共鸣！”





《少林寺2》是目前唯一一部得到少林寺授权认证的电影，当今少林寺方丈释永信，也来到现场为电影助阵。





释永信对此次筹拍的《少林寺2》饱含期待，“大家都知道1982年版的《少林寺》电影，为少林文化弘扬起到了非常重要的作用，没有这么精彩的一部戏，少林寺也不会有今天的影响力，也不会把少林功夫推向全球。所以我们也希望电影《少林寺2》像1982年的经典前作一样，让新一代的年轻观众喜欢，希望这部电影把少林精神、中国文化进一步发扬光大，能够激励年轻人，发挥正能量。”





张鑫炎《少林寺》选导演一波三折

监制吴思远曝光主角标准 将展开全球海选





发布会上，《少林寺》导演、此次担任《少林寺2》总顾问的张鑫炎回忆说，当年《少林寺》选导演也是一波三折，他决定接受这个任务，也让很多人觉得他“太狂了”。“当年就是大家一条心，有一个目标，没有人讲钱，没有人讲名讲利，就是一个目标，就是我们要争气，一个人要争气的话，什么事都能办到。”





当年，电影《少林寺》创新性地通过“海选”方式，全部启用武术专业人士出演影片，并大胆启用当时年仅17岁的李连杰作为主演，从此开启了李连杰成为一代武打巨星的生涯。如今经典即将重启，《少林寺2》将如何选择全新的男主角？





监制吴思远当场公布了选角标准：“第一，武功必须要好，好中之好；第二，要年轻，这部戏里的主角一定是年轻人；第三，这个人要给人感觉很有正气，人品好，要有敦厚的样子。”他表示，自己对这部戏的野心很大，“年轻人很多，学武的年轻人也很多，我相信一定能选出一个特别好的，最适合拍《少林寺2》的演员出来，我要再重新培养一个成龙出来！而且要为中国功夫片再培养一批新的接班人！”





据悉，这次少林寺授权银都机构和上海神兵天将影业，重新启动《少林寺2》的拍摄”。据银都方面透露，在筹备《少林寺2》的同时，也将82版《少林寺》原片送往意大利进行4K标准的修复工作，发布会现场还特别播放了一段三分钟的4K修复版原片，让观众经典重温。

编辑：隐饮