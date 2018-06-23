姜文在上海电影节接受媒体群访，透露《邪不压正》仍在最后做混录，“成片我还没看着呢”。提起《一步之遥》票房不佳，他认为不该焦虑和患得患失，"能拍电影还能挣名挣利，就应该感谢所有人。"











此前姜文导演经常“怼记者”的习惯，让大家早有心理准备，在采访之前，工作人员还特意嘱咐姜文不要怼记者。他开玩笑说：“你们希望说怼还是不怼呢，有的时候我说得特别客气，写出来还是说姜文怼记者，这是怎么回事呢。以前有这个可能，因为记者都比我岁数大，他们说我我就来劲。现在的记者都是我闺女辈的，我爱都爱不够了。”









即使在时间如此紧张的情况下，姜文也不愿意放弃对影片细节的追求，看到电影中出现和“有轨电车”有关的镜头，他的“强迫症”又犯了。





“我说这车不够旧，在街上跑的车就应该是旧的，那么他们就弄旧，我说这不叫旧这叫脏，他们说旧和脏有什么区别？我说有轨电车上这么长的木板，怎么也得八九十捆，木头都不是一个年代的，被垫成木板了，刷上漆再和天气产生反应，如果有九十块木板的话，时间长了可能起码有八十种颜色，你现在只变成了黑色或者脏色，这肯定不是一个旧的质感。”工作人员说：“对，你说得有道理，但是时间是不是来不及啊？”姜文说“那不管，你先给弄好再说吧。”

















姜文导演 作为本届上海国际电影主竞赛单元评委会主席，姜文也谈了谈上影节目前面临的困境：“上影节是很新的电影节，又是A类，但哪有这么多资源呢？威尼斯、戛纳、柏林三大电影节都是有很多年历史的，人家要求首映就是要求首映，全世界一年能有多少电影啊，这三家就拿走一批。上影节如果算老四可能还好点，现在还不到老四的位置，的确面临一个问题，人家挑剩下的才到上影节。但不能因为这个就不往前走了，现实的确不如意，慢慢往前走，变成第四第三第二，慢慢走吧。”









最后提到对于电影的态度，姜文用“物美价廉”一词做了巧妙的解释：“电影是个特殊的东西，电影票均价差不多都那样，也就是说价廉没什么聊的，能聊什么？只能聊物美，物美这事儿也很简单，你花多少钱搭多少工夫才能衡量，除非你是天才，两天拍出一个电影还特棒，没有的，中国、乃至全世界没有见过这样的。那只能说你搭更多工夫，拍出来的东西才有可能好，像姜文这样四年拍一个电影，认真去把它拍好对吧？没别的选择，我说完了。”