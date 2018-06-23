时光网讯
6月22日晚，第21届上海国际电影节金爵奖评委会主席姜文
，接受了来自多家媒体的群访。因为忙于电影节的评审工作，姜文比预定时间晚到了近一个小时。一进群访厅，他幽默地和大家解释了迟到的原因：“这还有领掌的，如果是我，我也不鼓掌，让我们等了这么久。”
此前姜文导演经常“怼记者”的习惯，让大家早有心理准备，在采访之前，工作人员还特意嘱咐姜文不要怼记者。他开玩笑说：“你们希望说怼还是不怼呢，有的时候我说得特别客气，写出来还是说姜文怼记者，这是怎么回事呢。以前有这个可能，因为记者都比我岁数大，他们说我我就来劲。现在的记者都是我闺女辈的，我爱都爱不够了。”
提到新片《邪不压正》
的进展，姜文直言：“成片我还没看着呢，我每跟你们多聊一秒钟心里就焦虑一秒钟，从来没有发生这样的事儿，因为电影7月10日首映，但是到现在音乐还没录完，有一波在美国录，有一波在法国录，有一波在中国录，混录混了一部分，想起来都要伤心流泪了，我为什么在这啊！”
即使在时间如此紧张的情况下，姜文也不愿意放弃对影片细节的追求，看到电影中出现和“有轨电车”有关的镜头，他的“强迫症”又犯了。
“我说这车不够旧，在街上跑的车就应该是旧的，那么他们就弄旧，我说这不叫旧这叫脏，他们说旧和脏有什么区别？我说有轨电车上这么长的木板，怎么也得八九十捆，木头都不是一个年代的，被垫成木板了，刷上漆再和天气产生反应，如果有九十块木板的话，时间长了可能起码有八十种颜色，你现在只变成了黑色或者脏色，这肯定不是一个旧的质感。”工作人员说：“对，你说得有道理，但是时间是不是来不及啊？”姜文说“那不管，你先给弄好再说吧。”
提及为何把原著《侠隐》
的名字改成电影名《邪不压正》
，姜文透露说，“我觉得《侠隐》
作为小说特别好，但是我跟许知远也说过，我说好多人问我你是拍的阿炳的故事吗？我说不是他的故事，那说为什么是‘瞎引’啊？我说不是‘瞎引’，是《侠隐》，总之我不想让人家误会，就是这样。”
至于电影《邪不压正》
到底要表达什么，姜文并没有给出直接的答案：“您说这个影片要表达什么？我没法回答你的问题。我之所以拍电影，（就是要）用电影来表达，如果有人用嘴回答你，他的电影表达了什么，你也别信，为什么呢？因为这属于两种表达方式。”
有记者提问因为《一步之遥》
票房不好，所以都说这次《邪不压正》
导演是憋着一口气拍的？姜文笑着说：“你们都怎么想事的，都糊涂了都忘了，一个人可以看电影就很幸运了，又能拍电影，又能通过拍电影挣名挣利，你就应该感谢所有人。这件事不是很多人都能做的，如果你在这个时候还焦虑还患得患失，我觉得你完全不配做这个事。”
对于票房姜文一直看得很淡，“《让子弹飞》我真没想到大家那么喜欢，用《一步之遥》
找补找补也挺好，这样我心理也踏实，这样也挺好的。”
作为本届上海国际电影主竞赛单元评委会主席，姜文也谈了谈上影节目前面临的困境：“上影节是很新的电影节，又是A类，但哪有这么多资源呢？威尼斯、戛纳、柏林三大电影节都是有很多年历史的，人家要求首映就是要求首映，全世界一年能有多少电影啊，这三家就拿走一批。上影节如果算老四可能还好点，现在还不到老四的位置，的确面临一个问题，人家挑剩下的才到上影节。但不能因为这个就不往前走了，现实的确不如意，慢慢往前走，变成第四第三第二，慢慢走吧。”
还有记者提起对于最近崔永元怒怼冯小刚的事，姜文又把话题引回到了电影：“我特别喜欢拍我想拍的电影，在电影之外的事，即使我努力想知道也比较困难，因为我不是很熟悉，不过赶巧你提的几个人我都认识。我觉得很简单，甭管谁跟谁不愉快，谁跟谁势不两立，都来看《邪不压正》
，我请，看完了《邪不压正》
可能这事儿就该怎么着就怎么着了。是吧？邪不压正嘛！这个很大的道理在里边。”
最后提到对于电影的态度，姜文用“物美价廉”一词做了巧妙的解释：“电影是个特殊的东西，电影票均价差不多都那样，也就是说价廉没什么聊的，能聊什么？只能聊物美，物美这事儿也很简单，你花多少钱搭多少工夫才能衡量，除非你是天才，两天拍出一个电影还特棒，没有的，中国、乃至全世界没有见过这样的。那只能说你搭更多工夫，拍出来的东西才有可能好，像姜文这样四年拍一个电影，认真去把它拍好对吧？没别的选择，我说完了。”