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"边境杀手2"烂番茄:71%新鲜度 均分6.4

首部沙特公映的独立影片 删减程度微乎其微

2018-06-23 09:00:50 来源：Mtime时光网

《边境杀手2》成为全面禁掉电影院之后，首部在沙特公映的美国独立影片，本片在烂番茄上的新鲜度是71%，不及前作的93%。


　　时光网讯　索尼影业的《边境杀手2：边境战士》媒体评价出炉啦！截至发稿时，影片的烂番茄新鲜度是71%，平均分6.4，21个评价中有15个“鲜”；2015年的首部《边境杀手》依然维持着93%的新鲜度，均分8。MTC上，续集得到62分，前作则是82分。


烂番茄

　　本片由斯蒂法诺·索利马执导，前作的乔什·布洛林本尼西奥·德尔·托罗均回归，泰勒·谢里丹依然为本片操刀撰写剧本，而凯瑟琳·基纳伊莎贝拉·莫奈马修·莫迪恩等人均加盟。


MTC

　　《边境杀手2》还将成为35年来，在沙特阿拉伯解除电影院禁令后，播放的首部来自美国的独立影片。这部设置在墨西哥的贩毒惊悚片，会于下周四在沙特首都利雅得的AMC影院放映，这比美国上映还要早一天，在当地的发行公司是中东的Italia film。

　　4月18日时，Italia Film充满开拓性地在沙特发行了《黑豹》，这是在这个国家自上世纪80年代初，由于极端宗教原因全面禁掉电影院之后，首部公映的商业影片。本次解除禁影令，是32岁的沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼在结束对美国，特别是对好莱坞地区的友好访问后，正式做出的决定。

《黑豹》是首部在沙特公映的商业影片

　 Italia Film在声明中称，能在当地公映《边境杀手2》这么超级暴力的电影，“这是沙特电影产业与电影粉丝们的又一次伟大胜利”，这标志了“在一开始只接受美国大制作影片之后，独立电影领域也获得了巨大的成就。”

　　《边境杀手2》也当然会是沙特公映的首部R-18级电影，因为影片的内容与暴力程度。众所周知，阿拉伯国家的审查制度由于文化原因十分严格，不过对于本片的删减却是“微乎其微”，公司发言人称，“只有几句骂人的话消了音。”

　　6月29日，《边境杀手2》即将在全美公映。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 边境杀手2 烂番茄 沙特
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边境杀手2：边境战士

边境杀手2：边境战士 (2018)

-1.0

导演：斯蒂法诺·索利马

主演：乔什·布洛林

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