时光网讯
索尼影业的《边境杀手2：边境战士》
媒体评价出炉啦！截至发稿时，影片的烂番茄新鲜度是71%，平均分6.4
，21个评价中有15个“鲜”；2015年的首部《边境杀手》
依然维持着93%的新鲜度，均分8。MTC上，续集得到62分
，前作则是82分。
烂番茄 MTC 《边境杀手2》
还将成为35年来，在沙特阿拉伯解除电影院禁令后，播放的首部来自美国的独立影片
。这部设置在墨西哥的贩毒惊悚片，会于下周四在沙特首都利雅得的AMC影院放映，这比美国上映还要早一天，在当地的发行公司是中东的Italia film。
4月18日时，Italia Film充满开拓性地在沙特发行了《黑豹》
，这是在这个国家自上世纪80年代初，由于极端宗教原因全面禁掉电影院之后，首部公映的商业影片。本次解除禁影令，是32岁的沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼在结束对美国，特别是对好莱坞地区的友好访问后，正式做出的决定。
Italia Film在声明中称，能在当地公映《边境杀手2》
这么超级暴力的电影，“这是沙特电影产业与电影粉丝们的又一次伟大胜利
”，这标志了“在一开始只接受美国大制作影片之后，独立电影领域也获得了巨大的成就。”
《边境杀手2》
也当然会是沙特公映的首部R-18级电影，因为影片的内容与暴力程度。众所周知，阿拉伯国家的审查制度由于文化原因十分严格，不过对于本片的删减却是“微乎其微”，公司发言人称，“只有几句骂人的话消了音
。”