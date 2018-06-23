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Netflix拿下《动物世界》全球网播权

此前曾购买“后来的我们”和“白夜追凶”

2018-06-23 10:44:47 来源：Mtime时光网

Netflix已经买下了中国电影《动物世界》除中国外的全球数字平台版权，该片是《滚蛋吧！肿瘤君》韩延执导的作品，并被认为是今年暑期档潜在的票房爆款之一。


　　时光网讯  据外媒报道，Netflix已经买下了中国电影《动物世界》除中国外的全球数字平台版权，该片是《滚蛋吧！肿瘤君》韩延执导的作品，由李易峰周冬雨迈克尔·道格拉斯等主演，改编自日漫《赌博默示录》，将于6月29日在中国内地上映，并被认为是今年暑期档潜在的票房爆款之一。

　　据悉，《动物世界》的海外影院发行权归华人影业，全球多地也将大范围上映。外媒表示，此前Netflix很少会拿这样的片子。关于Netflix将在何时于自己的平台播放这部电影，暂时尚没有确切消息。

　　目前，中国是Netflix全球少数几个尚未开展业务的地区。但近来Netflix对中国的影视作品颇为关注：Netflix已买下国产网剧《白夜追凶》、系列网大《杀无赦》（翻拍自索尼原版美剧Chosen）的发行权。东方梦工厂筹备中的音乐动画电影《Over The Moon》中国地区以外的发行权也被Netflix拿下。

   编辑：hello王小羊

关键词： Netflix 动物世界
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0.0

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