2018-06-23 10:44:47 来源：Mtime时光网
编辑：hello王小羊
导演：韩延
主演：李易峰
Yan Han
Yifeng Li
Dongyu Zhou
Michael Douglas
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Sephiroth1765583
28分钟前
我觉得时光网完全没必要报道这么小的一个新闻，奈飞15000部电影电视剧本来就是参差不齐，并不是只有好的他才会拿。难道你都去报道一遍？
擎天柱sco
31分钟前
特效不错 逻辑性强 最大遗憾是木有赵忠祥老师解说
康熙时光
54分钟前
俩影帝的巅峰对决就在这部戏里面哦，观众朋友们期待不？
想长胖
1小时前
昨天李易峰在重庆观音桥搞活动，小姑娘攻占了星光68
bluefish00f
Netflix，很快有WEB版资源了
Simply的祖上
网飞拿到版权的话，那在国内一些视频网站上出来的估计会比较早。不知道会不会对电影的票房有没有影响。
康煕时光
2小时前
比DC好看
佟dark为1小时前
DC表示不背锅！
NyxUlric
网飞瞎眼了......
慕容2小时前
哈狗
@慕容 土鳖
Simply的祖上1小时前
网飞做到现在这么大如果连你的眼光都不如。说出来不知道你自己会不会相信。
佟dark为35分钟前
网飞现在除了电视剧能看，电影呢？！
麦克米兰
莫名一种烂片的味道
哈麻批
@慕容 出门左转《逐梦演艺圈》！
ralbert
问题是多少钱买的？
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