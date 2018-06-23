《功夫熊猫》导演约翰•史蒂芬森新作《淘气大侦探》定档，电影汇聚了豪华幕后阵容，流行摇滚音乐天王埃尔顿•约翰担任制作人和音乐创作、约翰尼•德普、詹一美、艾米莉·布朗特领衔配音阵容。





正如此次发布的内地预告片中所呈现的场景，《淘气大侦探》将主角和情节的开展设定在了花园里随处可见的陶瓷小矮人装饰品上，各异造型装扮的小矮人们赋予了影片别样喜感，这些可爱的陶瓷人物第一眼看上去会让人差点误以为这部影片是定格动画，细看才发现影片是色彩斑斓的三维动画制作。同时曝光的海报中，观众也可隐约看到背景是在人类世界的大城市里，让人不禁联想小矮人们的伦敦冒险究竟将会如何开展？





此外，例如“糯米欧与朱丽叶”、“糯尔摩斯与华生”等似曾相识的名字是否也让人联想到了经典原著，当罗密欧与朱丽叶、福尔摩斯与华生在小矮人的世界里相遇将会碰撞出怎样的火花？

























被誉为“英国乐坛常青树”的埃尔顿·约翰此次在《淘气大侦探》中担任制片人和音乐创作。早在1994年，埃尔顿·约翰为电影《狮子王》创作的歌曲《Can You Feel The Love Tonight》就已红遍全球，并最终成功摘得第66届奥斯卡最佳电影原创歌曲的桂冠，此次片中的原声配乐也多为他的个人创作所改编，备受期待。





据悉，《淘气大侦探》讲述了这样一个冒险故事：在伦敦一处人家的小花园里，装饰品小矮人们在此无忧无虑地生活着，然而有一天，所有的小矮人突然都离奇失踪了，此时，誓言要保护全伦敦花园的名侦探小矮人夏洛克·糯尔摩斯与他的搭档华生协同花园领导者糯米欧与朱丽叶通过破解一个又一个的线索，踏上了抗击反派、拯救花园小矮人的城市冒险之旅。