网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

德普配音《淘气大侦探》内地定档7.20

"功夫熊猫"导演新作 杰克船长演绎"糯尔摩斯"

2018-06-23 11:12:26 来源：Mtime时光网

《功夫熊猫》导演约翰•史蒂芬森新作《淘气大侦探》定档，电影汇聚了豪华幕后阵容，流行摇滚音乐天王埃尔顿•约翰担任制作人和音乐创作、约翰尼•德普、詹一美、艾米莉·布朗特领衔配音阵容。

定档海报

　　时光网讯  由《功夫熊猫》导演约翰·史蒂芬森执导、英国流行摇滚音乐天王埃尔顿·约翰担任制作人和音乐创作、“奥斯卡级别配音”约翰尼·德普领衔的《淘气大侦探》正式宣布将于7月20日登陆全国院线，同时发布的还有一支预告片和一张定档海报。

　　正如此次发布的内地预告片中所呈现的场景，《淘气大侦探》将主角和情节的开展设定在了花园里随处可见的陶瓷小矮人装饰品上，各异造型装扮的小矮人们赋予了影片别样喜感，这些可爱的陶瓷人物第一眼看上去会让人差点误以为这部影片是定格动画，细看才发现影片是色彩斑斓的三维动画制作。同时曝光的海报中，观众也可隐约看到背景是在人类世界的大城市里，让人不禁联想小矮人们的伦敦冒险究竟将会如何开展？

　　此外，例如“糯米欧与朱丽叶”、“糯尔摩斯与华生”等似曾相识的名字是否也让人联想到了经典原著，当罗密欧与朱丽叶、福尔摩斯与华生在小矮人的世界里相遇将会碰撞出怎样的火花？





　　《淘气大侦探》的配音阵容也可谓众星集结，《加勒比海盗》“杰克船长”约翰尼·德普掌舵引航城市远途，在影片中化身“夏洛克·糯尔摩斯”，一步步摸寻蛛丝马迹。据悉，这是德普参与配音的第三部动画电影。

　　担纲片中“糯米欧”角色配音的则是影坛“一美”詹姆斯·麦卡沃伊，而最近票房口碑双丰收的年度恐怖大作《寂静之地》的女主角艾米莉·布朗特也在片中担任“朱丽叶”角色的配音工作。

　　被誉为“英国乐坛常青树”的埃尔顿·约翰此次在《淘气大侦探》中担任制片人和音乐创作。早在1994年，埃尔顿·约翰为电影《狮子王》创作的歌曲《Can You Feel The Love Tonight》就已红遍全球，并最终成功摘得第66届奥斯卡最佳电影原创歌曲的桂冠，此次片中的原声配乐也多为他的个人创作所改编，备受期待。

　　据悉，《淘气大侦探》讲述了这样一个冒险故事：在伦敦一处人家的小花园里，装饰品小矮人们在此无忧无虑地生活着，然而有一天，所有的小矮人突然都离奇失踪了，此时，誓言要保护全伦敦花园的名侦探小矮人夏洛克·糯尔摩斯与他的搭档华生协同花园领导者糯米欧与朱丽叶通过破解一个又一个的线索，踏上了抗击反派、拯救花园小矮人的城市冒险之旅。

   编辑：hello王小羊

关键词： 淘气大侦探 定档 预告片
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

淘气大侦探

淘气大侦探 (2018)

0.0

导演：约翰·史蒂芬森

主演：约翰尼·德普

约翰·史蒂芬森

约翰·史蒂芬森

John Stevenson

职业：导演 | 制作人
埃尔顿·约翰

埃尔顿·约翰

Elton John

职业：演员 | 制作人
约翰尼·德普

约翰尼·德普

Johnny Depp

职业：演员 | 制作人
詹姆斯·麦卡沃伊

詹姆斯·麦卡沃伊

James McAvoy

职业：演员 | 制作人
艾米莉·布朗特

艾米莉·布朗特

Emily Blunt

职业：演员
显示更多∨

会员评论 (5)

发表

本周热读

1

上影节开幕美图合集!李冰冰抢镜

姚晨马伊琍争奇斗艳 姜文深情回忆上海往事

108
第21届上海国际电影节今日正式开幕，姚晨、马伊琍、刘嘉..
2

看腻了美式CG动画，你还有这些选择

日漫画面太逼真 国漫酝酿下一个“大圣”

除了好莱坞，欧洲、亚洲、美洲等众多国家的电影人也在从..
3

《霸王别姬》闪耀戛纳 分账片《亡命天涯》驾到

改革开放四十周年中国电影大事记（1988-1997）

改革开放四十年，为中国电影飞速发展给予关键助推。1988..
4

曝“星爵”帕帕正与施瓦辛格女儿约会

二人被拍到公园野餐 女方比帕拉特小11岁

21
克里斯·帕拉特被拍到与施瓦辛格女儿约会，这是要当“终..
5

皮克斯《超人总动员2》尺度这么大？

主角开枪说粗口 小杰克爆发灭霸都会怕！

18
导演布拉德·伯德与两位制作人日前与我们隔空连线，大谈..

查看更多