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"逃出绝命镇"制片人:不排斥拍续集

盛赞"寂静之地"中恐怖特效 "我们拍不出来"

2018-06-23 11:35:45 来源：Mtime时光网

《逃出绝命镇》的制片人杰森·布朗姆，身为制作过多部优秀恐怖片的Blumhouse公司创始人，认为《寂静之地》中的特效棒极了，称“我们肯定不会有他们做得好”。

《逃出绝命镇》

　　时光网讯　在恐怖片领域，制片人杰森·布朗姆恐怕是最成功的制片人之一了。身为出品了许多优秀恐怖片的Blumhouse Productions创始人，杰森名下的作品包括《人类清除计划》系列、《潜伏》系列，以及去年奥斯卡上获得了“最佳剧本”大奖的《逃出绝命镇》

　　《逃出绝命镇》共获得了包括“最佳影片”在内的4项奥斯卡提名，1项获奖，这对于恐怖片来说可是不常见的。本片的导演和编剧都是乔丹·皮尔，展现了美国的种族主义与社会经济学，内容颇具深度的同时，还真的吓人指数满满。虽然不知道续集该如何进行下去，但杰森没有排斥《逃出绝命镇2》。“如果乔丹想拍续集，我肯定是分分钟愿意，但前提得是乔丹愿意，他现在也正犹豫不决呢。”

杰森·布朗姆

　　不过今年有一部优秀的恐怖片，却让杰森承认，是自己永远也拍不出来的——《寂静之地》约翰·卡拉辛斯基执导的这部外星人入侵类型片，今年春天全球上映后，凭借2100万美元的制作成本，已经获得了全球3.26亿美元的票房，其中约1431万美元（2.2亿人民币）左右来自中国。

　　“我拍不出来，”杰森在近日的访谈中说。“我是很愿意为那部影片做制片人的，但我觉得我们不会有他们做得好，因为他们的运作空间和我们完全不同，《寂静之地》是个大片儿。”《寂静之地》的制片方是Platinum Dunes，《变形金刚》系列导演迈克尔·贝的公司，预算要比杰森名下的Blumhouse公司大得多。

　　对于Blumhouse的影片来说，系列首部影片的预算都在5百万美元以下，之后会随着续集的衍生而节节攀升，最多会达到1千万美元。之所以能把成本控制得这么低，很大一部分原因是导演和演员前期拿到的片酬并不多，更多依靠的是后期的票房分红。而且也因为Blumhouse的恐怖片特效都不多，和《寂静之地》里面吓人的触手怪肯定制作起来，花得钱不是一个量级的。

　　“《寂静之地》里的特效棒极了，”杰森说。“恐怖片中的特效几乎不太可能做得很好，这也是为什么你很少会在我们的电影里面见到。”他认为，《寂静之地》足够自信，才会创造出能为观众们充分展示的怪物们。“你能清清楚楚地看到怪物们，这一般可是恐怖片的大忌，为什么这么说呢，因为每当你多看一眼怪物，它就比你脑海中的想象，少了一分恐惧感。这一点在《寂静之地》里是不存在的，这可是他们的功劳。”

　　有趣的是，乔丹与约翰·卡拉辛斯基都是兼顾了导演与演员的双重身份。作为导演，乔丹的新作是2019年上映的恐怖惊悚片《我们》，而约翰·卡拉辛斯基则还讲继续出演美剧《杰克·莱恩》


《寂静之地》

   编辑：甄甏甏

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关键词： 逃出绝命镇 制片人 Blumhouse 杰森·布朗姆 寂静之地
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