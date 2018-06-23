福斯在上影节期间举办《阿凡达》观影会。









史诗级电影《阿凡达》升级版重磅回归 张小北曝2009年抢票盛况





上影节放映一票难求 2009年，卡梅隆十年磨一剑的3D电影《阿凡达》上映引发全球轰动。这部电影给观众带来了一场视觉革命，他用美轮美奂的视觉效果，紧张刺激的情节故事，为我们讲述了一个五彩斑斓的故事，为影迷展现了一个前所未见、梦幻般的潘多拉星球。同时也将人类的自私、残暴、贪婪血淋淋呈现在观众面前，生生撕裂了人与自然的美好和谐，唤起了观众对自身的一次重新审视。卡梅隆以华丽的方式开创了3D革命，更是创造了票房奇迹，《阿凡达》以全球27.88亿美元票房成绩霸占全球影史票房第一，时隔8年依旧无人能超越，以这样辉煌的成绩被载入史册，成为当之无愧的“世界之王”。





作为本届电影节最耀眼的明星，此次上影节开票当天，《阿凡达》全部电影票在1分钟之内售罄，可见这部经典影片在大银幕上具有跨越时空的魅力。活动当天张小北还分享了《阿凡达》在2009年上映时抢票的盛况，据他讲述“当时电影博物馆门口2000多人彻夜排队买票，早上的时候影迷们将售票亭砸了，当时自己手中握着100张电影票，可以说心惊胆战”。





此次上影节中，《阿凡达》是以IMAX 3D和Real D 10FL两个版本展映。据影像技术公司RealD宣布，这次他们将为高亮调光版《阿凡达》提供独家高亮3D放映，能较好地呈现创作者在制作影片时准备的各种影像细节。不得不说，对于能够在大银幕上观看升级版《阿凡达》的粉丝来说，这无疑是上影节为粉丝发放的超级福利。





《阿丽塔：战斗天使》年底将映 卡梅隆担任编剧品质保证





中文先行版预告片 对无数热爱《阿凡达》的影迷来说，《阿凡达》续作无疑是他们最期待的事情。据悉，《阿凡达2》与《阿凡达3》已经进入后期制作阶段，影片将在2020年与2021年陆续上映，《阿凡达4》《阿凡达5》也要进入筹备阶段。还有一个好消息是，由卡梅隆亲自编剧并担任制片的科幻冒险动作电影《阿丽塔：战斗天使》（暂译）将在2018年12月21日在北美上映。





《阿丽塔：战斗天使》改编自日本漫画家木城雪户的漫画作品《铳梦》。影片发生在未来的26世纪，艾德博士在钢铁之城的垃圾场发现了一个少女机械残躯，艾德博士将其重塑生命后并为其命名阿丽塔。失去记忆的阿丽塔如一个新生儿一样对这个世界充满新鲜，一次偶然的机会她发现自己竞有着惊人的战斗天赋。为了保护亲人好友，阿丽塔在一次次战斗中迅速提高成长为战斗天使，一场解开自己身世之谜，并打破世界规则的冒险之旅就这样展开。





该片是卡梅隆的情怀之作，但由于拍摄《阿凡达》续集而无缘亲自操刀这部影片，转由《罪恶之城》导演罗伯特·罗德里格兹执导。据罗伯特·罗德里格兹透露，卡梅隆当时将600多页心得和186页剧本交给了自己，我只需要做好剪辑与补拍便可以把电影拍出他的风格，这也是我想要看到的电影。后来，卡梅隆又给我400多页续集心得，卡梅隆早已经将整个系列都规划完成。





作为一部卡梅隆式的电影，《阿丽塔：战斗天使》深深印刻了《阿凡达》中的场景、构想、拍摄技术。影片的演员阵容也堪称顶配，阿丽塔由《移动迷宫》第2、3部中布伦达的饰演者罗莎·萨拉扎尔出演，配角阵容更是汇聚了三位奥斯卡获奖者，《无耻混蛋》中的克里斯托弗·瓦尔兹饰演阿丽塔的人生导师艾德博士，《月光男孩》中的马赫沙拉·阿里饰演黑人老板维克多，好莱坞一代女神詹妮弗·康纳利饰演反派切伦，《死侍》中的艾德·斯克林饰演赏金猎人萨满。





《阿凡达》的神话还在上影节节继续，卡梅隆保驾护航的《阿丽塔：战斗天使》在不久的将来也将于与观众见面，各位影迷敬请期待。