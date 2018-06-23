时光网洛杉矶讯
今年4月底，漫威电影宇宙（MCU）的最新作品《复仇者联盟3：无限战争》
在全美公映。影片上映近2个月以来，在北美地区收获了票房6.67亿美元，全球范围内更是收入了20.23亿美元，其中约3.66亿美元（23.83亿人民币）来自中国内地。
剧透提醒：如果到现在都还没看《复联3》，就不要点进来了……
在《复联3》
中，漫威影业使出了让人不可思议的一招，他们让一些系列中最受欢迎的角色领了便当。MCU粉丝们其实本来也做好了心理准备，知道他们心爱的英雄不可能全部活过与灭霸之战，但也万万没想到迪士尼爸爸敢于让蜘蛛侠、黑豹和大量《银护》成员都樯橹灰飞烟灭，而这些角色漫威之前明明都宣布了还要拍续集的！
“桃总”克里斯·埃文斯
近日宣布，在《复联4》之后，他就不再扮演“美国队长”了，小罗伯特·唐尼
的合同也很快会到期。如果第一部《复联》中的原班人马告别大银幕，留下相对新一些的角色来扛起MCU大旗，其实是相当可以理解的。然而《复联3》
中灭霸的响指一打，所有人都懵逼了，这“原班六人组一个没死（有一个压根没出现），死的全是新角色
”是什么操作？
……这图真的是官方剧照
首先我们假设，每一个被“响指”灰化肥挥发的角色，都没有真的死掉，那么问题就是——他们在哪儿呢？奇异博士在消失之前，看到了1400万种与灭霸搏斗的不同可能性，然而只有一条路才能赢。
也许“让一部分人先死”就是奇异博士的计划，会不会有可能所有因为打响指消失的人，都是被转移到了另一个空间中去了呢？另一种理论则是，根据漫画，灵魂宝石本身蕴含着自己的小空间（pocket dimension），这些英雄都被转移到了灵魂宝石内部中去。
但如果那些“消失”的角色没有真的死，而在《复联3》
中最后“幸存”的角色，才是真正“被杀”了呢？有粉丝理论是，《复联4》的开头会展示一个我们既熟悉又陌生的世界，很像是我们所了解的MCU，只不过被响指打掉的角色们都在平行空间中过着“完美的生活”
：
彼得·奎尔从没有被绑架到过别的星球，而是在地球上顺利长大；巴基·巴恩斯活过了二战，过着平凡的生活，现在是年事已高的老爷爷；彼得·帕克的父母双全，黑豹的父亲并没有死于爆炸案，所以特查拉依然是瓦坎达的王子。如果剩下的“复联”成员（和浣熊火箭）才是活在炼狱中，必须返回“他们的”地球呢？
洛基和海姆达尔可能真的凉了？
在灭霸打响指之前，有4位重要的角色消亡，分别是海姆达尔、洛基、卡魔拉与幻视。不出意外的话，海姆达尔与洛基应该是真的凉了，但卡魔拉和幻视还是有可能“起死回生”
的。《复联3》
的导演罗素兄弟在电影上映后说，当灭霸“杀”她的时候，她是被陷在无限宝石内部了。她具体会不会逃出来真的不好说，但佐伊·索尔达娜
还是有很大概率回归续集的。
至于幻视，如果其他复联成员从灭霸那儿抢回了心灵宝石，或者苏睿公主完成了高精尖科技拯救他的那一套复杂流程，幻视还是可以重返人间的。不过苏睿公主自己有没有化成灰，《复联3》
中似乎没有表现，我们也得等到下一集才能知道了。
相信《复联3》
的彩蛋大家都烂熟于心了，尼克·弗瑞向惊奇队长求救的场景也是吊足了粉丝们的胃口。奥斯卡影后布丽·拉尔森
目前正在《惊奇队长》
个人电影的片场上，进行紧张激烈的拍摄工作中。影片设置在上世纪90年代，这个起源故事中会出现年轻的弗瑞，彼时的他还不是局长，双目都在。
《惊奇队长》片场照 《惊奇队长》的结尾，可能会把人引到《复联4》的剧情中
，布丽也确认了自己会和大家一起出演后者。那么她是不是有可能加入美队，共同抵抗灭霸呢？也许复联成员们可以夺回无线手套，托尼·史塔克和布鲁斯·班纳能够找到一种方法，用现实宝石拯救自己的朋友们，或者用时间宝石让时间回溯呢？
让我们假设，《复联3》
中死去和灰化的角色，是彻底凉了的话，这对于漫威来说就会打开许多新的大门了。以下是粉丝们的花式脑洞：《蜘蛛侠2》今年下半年即将开拍，彼得·帕克肯定还会是汤姆·赫兰德
，但如果不是他呢？漫威是不是可以用这个机会来引入真人版的黑人蜘蛛侠迈尔斯·莫拉莱斯
（索尼今年年底会上个动画版的《蜘蛛侠：新纪元》
）？
在《黑豹》
全球超过13亿美元的票房数钱到手软，续集也立项了之后，让特查拉的角色彻底消失不太可能，然而如果真的这么干了呢？苏睿公主、女子护卫队长奥克耶和黑豹女朋友娜吉雅走出《黑豹》
之后，会不会在续集中大显身手？毕竟在漫画里，是苏睿继承了“黑豹”这一角色的衣钵。
《银护》成员只有浣熊活下来了……
至于《银河护卫队3》
嘛，可能只剩下星云能跟火箭浣熊组队了，在“银护”宇宙中还出现过的漫画角色包括魔士亚当、霍华德怪鸭和太空狗，或者他们也能联手勇度昔日的队友，包括史泰龙饰演的斯塔卡。
《复联4》中，也许像蜘蛛侠、黑豹、奇异博士和“银护”成员们这样的角色会回归，而美队和钢铁侠等元老级人物，就要与我们告别了吧。
无论怎样，让我们对漫威电影宇宙的未来充满期待吧，比心。