





……这图真的是官方剧照





首先我们假设，每一个被“响指”灰化肥挥发的角色，都没有真的死掉，那么问题就是——他们在哪儿呢？奇异博士在消失之前，看到了1400万种与灭霸搏斗的不同可能性，然而只有一条路才能赢。











也许“让一部分人先死”就是奇异博士的计划，会不会有可能所有因为打响指消失的人，都是被转移到了另一个空间中去了呢？另一种理论则是，根据漫画，灵魂宝石本身蕴含着自己的小空间（pocket dimension），这些英雄都被转移到了灵魂宝石内部中去。









彼得·奎尔从没有被绑架到过别的星球，而是在地球上顺利长大；巴基·巴恩斯活过了二战，过着平凡的生活，现在是年事已高的老爷爷；彼得·帕克的父母双全，黑豹的父亲并没有死于爆炸案，所以特查拉依然是瓦坎达的王子。如果剩下的“复联”成员（和浣熊火箭）才是活在炼狱中，必须返回“他们的”地球呢？







洛基和海姆达尔可能真的凉了？



















《惊奇队长》片场照



















《银护》成员只有浣熊活下来了……













《复联4》中，也许像蜘蛛侠、黑豹、奇异博士和“银护”成员们这样的角色会回归，而美队和钢铁侠等元老级人物，就要与我们告别了吧。





无论怎样，让我们对漫威电影宇宙的未来充满期待吧，比心。