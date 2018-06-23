时光网讯
6月22日，第21届上海国际电影节“亚洲新人奖”举行颁奖典礼，《淡蓝琥珀》
凭借精巧的摄影构图和平实的摄影手法，一举获得最佳摄影奖。影片根据著名作家须一瓜中篇小说《二百四十个月的一生》改编，须一瓜的小说《太阳黑子》
曾被改编为电影《烈日灼心》，并受到众多观众喜爱。
导演周劼
早在2008年就被原作小说的故事吸引，特别是其中“人活一天值多少钱”这个概念。对于如何将小说呈现到大银幕上，导演也有自己的思考，当文字跃然于银幕，当读者变成观众，视觉化呈现这点对导演来说也是个不小的考验。导演在拍摄中，用色彩来呈现不同的时间节点，观众在观看过程中也能明显感受到不同“时空”的氛围，有观众表示：“导演的镜头为我们展现了与众不同的重庆，演员的表现很出色”。
影片《淡蓝琥珀》中有多场女主荷洁的内心戏，王真儿
用精湛演技将荷洁复杂多变的情感演绎。拍摄过程中王真儿为了诠释人物，在现场工作人员准备时就已提前入戏，结束后仍久久不能从角色的状态中出来，用导演的话说，她已经成为女主荷洁本人。实力演员吕聿来、耿乐、张瑶、王彩平也贡献了精彩的表演。
电影《淡蓝琥珀》讲述女主人公荷洁的丈夫意外死于交通事故，得到赔偿却失去所有亲人的荷洁，却因为一块价值不菲的琥珀陷入了对生命价值的困惑。
此外，电影《未择之路》
在来自日本、菲律宾、马来西亚、伊朗，以及中国内地和台湾等6个国家和地区的15部入围影片中脱颖而出，斩获电影节之亚洲新人奖 “最佳影片”殊荣。颁奖现场导演唐高鹏携编剧岳小军、演员朱耕佑、演员王旭峰等主创出席，表述了自己首次拍摄长篇作品的心路历程。
唐高鹏在获奖后接受采访时表示：“感谢上海电影节四年前从创投单元将我们带到这里，电影对我来说是一段特别美好又奇妙的旅程，希望可以和大家一起走下去见识更好的风景。”而对于亚洲新人奖最佳影片这一对新人导演含金量极大的奖项，唐高鹏表示：“电影的光一直在照亮我，我会继续收集光，去反射给相信光等待光的人。”
编辑：hello王小羊