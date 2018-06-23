电影《淡蓝琥珀》讲述女主人公荷洁的丈夫意外死于交通事故，得到赔偿却失去所有亲人的荷洁，却因为一块价值不菲的琥珀陷入了对生命价值的困惑。





唐高鹏在获奖后接受采访时表示：“感谢上海电影节四年前从创投单元将我们带到这里，电影对我来说是一段特别美好又奇妙的旅程，希望可以和大家一起走下去见识更好的风景。”而对于亚洲新人奖最佳影片这一对新人导演含金量极大的奖项，唐高鹏表示：“电影的光一直在照亮我，我会继续收集光，去反射给相信光等待光的人。”