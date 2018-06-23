是枝裕和："得奖后街上有人能认出我"

受张艺谋陈凯歌影响 与贾樟柯交流电影最多





发布会上，是枝裕和谦虚谈到摘得金棕榈之后的生活变化："得奖之后，国内很多人也来关注，走在街上都有人认得出来。我也希望能有更多中国观众关注这部电影，希望以后拍电影能更加顺利"。





这几年越来越多的日本电影登上了中国的大银幕。谈到中日电影之间的交流，是枝裕和表示他也曾经深受中国的大师影人影响。"在我自己拍电影之前，上大学的时候，张艺谋陈凯歌这样的导演在日本是非常流行的。那时候亚洲出了新电影，我们都非常关注。我也很欣赏侯孝贤。我开始拍电影之后，认识了贾樟柯导演，经常在电影节碰见，他来日本之后我们也一起吃饭，就成了好朋友，我也受到他很多影响，应该拍什么样的电影？面对自己的国家、社会，我们应该如何用电影去表现？"，是枝裕和希望以后中国和日本的导演可以这样多多交流下去。





大家说起是枝裕和，总不免拿他与小津安二郎作对比。提到作品的风格塑造时，是枝裕和说"我拍摄的时候没有一定的风格，想拍的主题是什么，内容是什么，会根据这个来决定摄影和镜头的运动，我刚开始拍电影开始到现在，越来越注意拍摄演员的感情，我现在的作品越来越贴近人物为主。"





至于为何坚持用家庭视角来诠释社会，每个问题都要认真思索的导演开启沉思模式："这个问题太难了，为什么呢?为什么呢？我有没有想过，每次都是想到就拍了，我自己回去再想一想吧。"





松冈茉优首次来华不改"谐星"本色

疑惑中国昵称 自我定位"不是艺人是演员"





人气很高的松冈茉优此行是首次来华，现场也感受到了影迷无比的热情。登场后首先用中文和大家问好，接着俏皮调侃是枝裕和："今天大家可以随便问导演，什么问题都可以。"





松冈茉优上台后，没等影迷提问就率先抛出了自己的困惑。"今天第一次知道自己在中国的外号是'谐星'，早上记者解释这词是喜剧明星的意思。在日本是专门有表演说笑的搞笑艺人，我觉得我是演员啦，大家为什么觉得我是喜剧艺人？"（因为上综艺时的搞笑能力而被粉丝戏称"谐星"）





是枝裕和导演也大赞松冈茉优的表现："松冈茉优小姐并不是艺人吧，她是一个拥有喜剧才华的女演员，虽然和部影片演的比较严肃，但她可以演很多角色，是非常优秀的演员，希望以后她也可以在中国发展。"





演员松冈茉优小姐并没有改掉"谐星"本色。在发布会上，她意外发现《小偷家族》的中文海报上写着中川雅也而不是笔名莉莉·弗兰奇，惊呼要回去问个究竟，"难道他要来中国发展吗？"



