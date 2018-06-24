桌子上的日历一页一页地翻着，2018年就这样匆匆过去了一半。这半年里，众多佳片在电影院里如期上映。

春节档的《红海行动》以过硬的影片质量一路逆袭，成为春节档最受好评作品，最终斩获36亿的票房成绩；让人翘首以盼的《复仇者联盟3》虽然比全球其他地区来得都晚，但也不负众望地收获了高口碑与高票房，同时还赚取了观众无数笑声和眼泪；《头号玩家》《超人总动员2》等好莱坞力作的影响力自然不用多说，国产文艺佳作《暴烈无声》《西小河的夏天》更是带给观众不小的惊喜。

2018上半年影片评分出炉，是时候补补课了。