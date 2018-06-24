时光网10大院线佳片评分出炉
2018上半年这些电影不可错过
2018年已过去一半，这半年来在电影院里上映的佳片你都看过了吗？→
2018-06-24 07:02:54 来源：Mtime时光网
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写在最前
桌子上的日历一页一页地翻着，2018年就这样匆匆过去了一半。这半年里，众多佳片在电影院里如期上映。
春节档的《红海行动》以过硬的影片质量一路逆袭，成为春节档最受好评作品，最终斩获36亿的票房成绩；让人翘首以盼的《复仇者联盟3》虽然比全球其他地区来得都晚，但也不负众望地收获了高口碑与高票房，同时还赚取了观众无数笑声和眼泪；《头号玩家》《超人总动员2》等好莱坞力作的影响力自然不用多说，国产文艺佳作《暴烈无声》《西小河的夏天》更是带给观众不小的惊喜。
2018上半年影片评分出炉，是时候补补课了。
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《生存家族》
《生存家族》 8.3分
如果有一天世界上没电了，你会怎么办？矢口史靖的《生存家族》，便讲述了全球大断电背景下，日本一家四口充满辛酸却又妙趣横生的公路之旅。
他们风餐露宿，食不果腹，毫无野外生存经验的一家在物资匮乏，没水没电的环境中，相互扶持着一路前行，却也在患难中学会了正视自我，懂得了家人的重要，在这场劫难的最后，拥抱了新生活。
《生存家族》刚刚于6月22日在内地上映，却以超高评分一跃成为时光网目前口碑排名第一影片，可见其质量之高。
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《头号玩家》
《头号玩家》 8.2分
无论你是Geek还是御宅，不管你是影迷还是核心玩家，《头号玩家》都能满足你的终极宅男梦。影史经典、Cult神作、街机游戏、怀旧美剧、老歌金曲、美日二次元文化一网打尽，影片的每一帧中都藏着吨级彩蛋，简直就是一部流行文化编年史。
除了盯着银幕找彩蛋之外，斯皮尔伯格也用一个游戏少年寻找自我的故事，唤醒每一个玩家心中关于游戏的原始乐趣。在这个氪金手游、山寨页游大行其道的今天，这样一部返璞归真的电影，承载了太多的感动与情怀。即便你只是一个普通观众，影片出色的娱乐体验仍旧值回票价。
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《犬之岛》
《犬之岛》 8.2分
《犬之岛》毫无疑问是韦斯·安德森最具争议的作品。形式上，《犬之岛》依旧保留了安德森的平面化视觉风格、镜头内部蒙太奇、高饱和色调、有限的配色组合，依旧是那么精致、小资、匠气、充满小众逼格。
但在故事上，韦斯·安德森却一改往日的童话寓言、生活小品路线，用一段充满了政治隐喻的“人狗情未了”，把《犬之岛》上升到了家国的格局。影片中大量的东瀛元素——太鼓、相扑、歌舞伎、浮世绘、葛饰北斋同样给人留下了深刻的印象，如果你是韦斯·安德森的影迷，这部《犬之岛》绝对是必看之作。
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《复仇者联盟3》
《复仇者联盟3》 8.1分
MCU十年布局，《复联3》可谓真正的巅峰之战。剧情上，英雄陨落的悲壮让不少漫威粉潸然泪下，每个英雄都有自己的高光时刻，也有较为完整的心路历程。
场面上，罗素兄弟将英雄组合技所能带来的视觉冲击发挥到了极致，既有见招拆招的短兵相接，也有超能爆发的视觉奇观，科学组三人、银护小队在泰坦星和灭霸的战斗更是让人印象深刻。
娱乐性与角色深度兼备，情感冲击与剧情张力齐头并进，笑点、燃点、泪点三者皆具备，更别提让无数观众又爱又恨成功抢走所有英雄风头的灭霸了，20亿全球票房都嫌少。
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《超人总动员2》
《超人总动员2》 8.1分
14年的等待，终于盼来了这部童年经典的续作。《超人总动员2》的故事和上一部可以说是无缝衔接，在精彩绝伦的城市冒险之余，也探讨了女性家庭地位的转变、媒体对大众的冲击等引发成人观众共鸣的深度话题。
除此之外，片中还出现了诸如“A113”、披萨星球卡车、“山珍海味”中餐等皮克斯祖传彩蛋，对于皮克斯影迷来说绝对是原汁原味的动画体验。而《迷离档案》、《乔尼大冒险》、《痴呆症》等60年代迷影彩蛋更是赋予了全片别样的复古气质。如果你是皮克斯动画的忠实粉丝，这部续作绝对不会辜负你的期待。
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《红海行动》
《红海行动》 8.1分
36亿票房爆款，中国票房亚军，《红海行动》当之无愧。影片根据2015年也门撤侨任务改编，中国军人临危受命，在恐怖分子的炮火之下，完成了一次又一次不可能完成的维和任务。
相比起《战狼》，《红海行动》直面枪林弹雨的战争场面更具视觉冲击，影片中不仅突出了中国军人的英勇神武，也丝毫不避讳战争中的流血牺牲。其中的枪战戏、动作戏都让人眼前一亮，同时在运镜和调度上，也有着媲美好莱坞大片的质感。
在工业层面上，《红海行动》见证了国产电影又一次质的飞跃。
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《湮灭》
《湮灭》 7.6分
本片是《机械姬》导演亚历克斯·嘉兰的全新科幻力作，走的依旧是“高概念”路线。故事围绕着一片被迷雾包裹的神秘地带展开，这里不仅有多物种杂交出的变异凶兽，所行之处更是充满了外星文明的光怪陆离。而娜塔莉·波特曼为了揭开丈夫失踪之谜，和另外四位女性赌命前往这片神秘地带，却不料一步踏入了龙潭虎穴……
尽管本片褒贬不一，但片中所呈现的视觉奇观，以及脑洞大开的剧情走向依旧不落俗套。尤其是影片的结局更是给烧脑片爱好者留下了一个解不开的谜题，可以说是上半年必看的科幻电影之一。
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《比得兔》
《比得兔》 7.6分
兔兔版的《小鬼当家》，专治各种不开心。影片讲述兔兔比得和他的小伙伴们为了称霸菜园，和两任菜园主人斗智斗勇，由此引发了一场令人捧腹的菜园战争。
本片的剧情非常简单。为了赶走可恶的人类，小兔兔们可谓是各显神通，捕兽夹、钉耙、电击疗法、炸弹伺候。人类也不示弱，双方你来我往互不示弱，各种高能笑点层出不穷，充满了英式幽默与激萌逗趣。
《比得兔》改编自英国家喻户晓的百年IP，真人与CG结合让兔兔们的古灵精怪活灵活现，不失为一部治愈系解压之作。
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《暴烈无声》
《暴烈无声》 7.5分
《心迷宫》导演忻钰坤的悬疑力作，不可多得的国产佳作。影片以一起儿童失踪案为开端，牵扯出了底层平民、中产阶级、上流社会之间不可调和的矛盾。
忻导在片中运用了大量的隐喻和符号，性格鲜明的角色、极端却最有代表性的阶级缩影、不可抗拒且无法挽回的宿命感与悲剧色彩，编织成了一则发人深省的警世寓言，拳拳到肉的动作戏也给全片增色不少。
相比起《心迷宫》，《暴烈无声》的结构并不复杂，但表达出的依旧是对现实社会的关注、对成人世界的批判，以及对底层疾苦的关怀。
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《西小河的夏天》
《西小河的夏天》 7.5分
作为第22届釜山电影节唯一获奖的华语电影，《西小河的夏天》可以说给燥热的五月影市带来了一股清流。
故事发生在1998年的一个南方小镇，导演以儿童视角为切入点，去展现成人世界中那些不能说的秘密。酷爱踢球的少年、意乱情迷的中年、独自茕茕的老年，三代人的情感冲突与纠葛在那个夏天集中爆发。细腻的表达，平稳的节奏，却暗藏着巨大的情感冲击，正如同片中那条缓缓流动的西小河，平静之下暗流汹涌。
作为导演周全的长片处女作，《西小河的夏天》可谓是相当惊艳。
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2018上半年Mtime评分11-20名
2018上半年Mtime评分11-20名
《侏罗纪世界2》 7.3分
《游侠索罗：星球大战外传》 7.1分
《寂静之地》 7.1分
《米花之味》 7.1分
《无问西东》 7.0分
《黑豹》 7.0分
《通勤营救》 7.0分
《唐人街探案2》 7.0分
《清水里的刀子》 7.0分
《环太平洋2》 6.9分