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时光网10大院线佳片评分出炉

2018上半年这些电影不可错过

2018年已过去一半，这半年来在电影院里上映的佳片你都看过了吗？

2018-06-24 07:02:54 来源：Mtime时光网

时光网10大院线佳片评分出炉

2018上半年这些电影不可错过

2018-06-24 07:02:54 来源：Mtime时光网

1 / 12

写在最前

       桌子上的日历一页一页地翻着，2018年就这样匆匆过去了一半。这半年里，众多佳片在电影院里如期上映。

       春节档的《红海行动》以过硬的影片质量一路逆袭，成为春节档最受好评作品，最终斩获36亿的票房成绩；让人翘首以盼的《复仇者联盟3》虽然比全球其他地区来得都晚，但也不负众望地收获了高口碑与高票房，同时还赚取了观众无数笑声和眼泪；《头号玩家》《超人总动员2》等好莱坞力作的影响力自然不用多说，国产文艺佳作《暴烈无声》《西小河的夏天》更是带给观众不小的惊喜。

       2018上半年影片评分出炉，是时候补补课了。

《生存家族》

《生存家族》 8.3分

       如果有一天世界上没电了，你会怎么办？矢口史靖的《生存家族》，便讲述了全球大断电背景下，日本一家四口充满辛酸却又妙趣横生的公路之旅。

       他们风餐露宿，食不果腹，毫无野外生存经验的一家在物资匮乏，没水没电的环境中，相互扶持着一路前行，却也在患难中学会了正视自我，懂得了家人的重要，在这场劫难的最后，拥抱了新生活。

       《生存家族》刚刚于6月22日在内地上映，却以超高评分一跃成为时光网目前口碑排名第一影片，可见其质量之高。

《头号玩家》

《头号玩家》 8.2分

       无论你是Geek还是御宅，不管你是影迷还是核心玩家，《头号玩家》都能满足你的终极宅男梦。影史经典、Cult神作、街机游戏、怀旧美剧、老歌金曲、美日二次元文化一网打尽，影片的每一帧中都藏着吨级彩蛋，简直就是一部流行文化编年史。

       除了盯着银幕找彩蛋之外，斯皮尔伯格也用一个游戏少年寻找自我的故事，唤醒每一个玩家心中关于游戏的原始乐趣。在这个氪金手游、山寨页游大行其道的今天，这样一部返璞归真的电影，承载了太多的感动与情怀。即便你只是一个普通观众，影片出色的娱乐体验仍旧值回票价。

《犬之岛》

《犬之岛》 8.2分

       《犬之岛》毫无疑问是韦斯·安德森最具争议的作品。形式上，《犬之岛》依旧保留了安德森的平面化视觉风格、镜头内部蒙太奇、高饱和色调、有限的配色组合，依旧是那么精致、小资、匠气、充满小众逼格。

       但在故事上，韦斯·安德森却一改往日的童话寓言、生活小品路线，用一段充满了政治隐喻的“人狗情未了”，把《犬之岛》上升到了家国的格局。影片中大量的东瀛元素——太鼓、相扑、歌舞伎、浮世绘、葛饰北斋同样给人留下了深刻的印象，如果你是韦斯·安德森的影迷，这部《犬之岛》绝对是必看之作。

《复仇者联盟3》

《复仇者联盟3》 8.1分

       MCU十年布局，《复联3》可谓真正的巅峰之战。剧情上，英雄陨落的悲壮让不少漫威粉潸然泪下，每个英雄都有自己的高光时刻，也有较为完整的心路历程。

       场面上，罗素兄弟将英雄组合技所能带来的视觉冲击发挥到了极致，既有见招拆招的短兵相接，也有超能爆发的视觉奇观，科学组三人、银护小队在泰坦星和灭霸的战斗更是让人印象深刻。

       娱乐性与角色深度兼备，情感冲击与剧情张力齐头并进，笑点、燃点、泪点三者皆具备，更别提让无数观众又爱又恨成功抢走所有英雄风头的灭霸了，20亿全球票房都嫌少。

《超人总动员2》

《超人总动员2》 8.1分

       14年的等待，终于盼来了这部童年经典的续作。《超人总动员2》的故事和上一部可以说是无缝衔接，在精彩绝伦的城市冒险之余，也探讨了女性家庭地位的转变、媒体对大众的冲击等引发成人观众共鸣的深度话题。

       除此之外，片中还出现了诸如“A113”、披萨星球卡车、“山珍海味”中餐等皮克斯祖传彩蛋，对于皮克斯影迷来说绝对是原汁原味的动画体验。而《迷离档案》、《乔尼大冒险》、《痴呆症》等60年代迷影彩蛋更是赋予了全片别样的复古气质。如果你是皮克斯动画的忠实粉丝，这部续作绝对不会辜负你的期待。

《红海行动》

《红海行动》 8.1分

       36亿票房爆款，中国票房亚军，《红海行动》当之无愧。影片根据2015年也门撤侨任务改编，中国军人临危受命，在恐怖分子的炮火之下，完成了一次又一次不可能完成的维和任务。

       相比起《战狼》，《红海行动》直面枪林弹雨的战争场面更具视觉冲击，影片中不仅突出了中国军人的英勇神武，也丝毫不避讳战争中的流血牺牲。其中的枪战戏、动作戏都让人眼前一亮，同时在运镜和调度上，也有着媲美好莱坞大片的质感。

       在工业层面上，《红海行动》见证了国产电影又一次质的飞跃。

《湮灭》

《湮灭》 7.6分

       本片是《机械姬》导演亚历克斯·嘉兰的全新科幻力作，走的依旧是“高概念”路线。故事围绕着一片被迷雾包裹的神秘地带展开，这里不仅有多物种杂交出的变异凶兽，所行之处更是充满了外星文明的光怪陆离。而娜塔莉·波特曼为了揭开丈夫失踪之谜，和另外四位女性赌命前往这片神秘地带，却不料一步踏入了龙潭虎穴……

       尽管本片褒贬不一，但片中所呈现的视觉奇观，以及脑洞大开的剧情走向依旧不落俗套。尤其是影片的结局更是给烧脑片爱好者留下了一个解不开的谜题，可以说是上半年必看的科幻电影之一。

《比得兔》

《比得兔》 7.6分

       兔兔版的《小鬼当家》，专治各种不开心。影片讲述兔兔比得和他的小伙伴们为了称霸菜园，和两任菜园主人斗智斗勇，由此引发了一场令人捧腹的菜园战争。

       本片的剧情非常简单。为了赶走可恶的人类，小兔兔们可谓是各显神通，捕兽夹、钉耙、电击疗法、炸弹伺候。人类也不示弱，双方你来我往互不示弱，各种高能笑点层出不穷，充满了英式幽默与激萌逗趣。

       《比得兔》改编自英国家喻户晓的百年IP，真人与CG结合让兔兔们的古灵精怪活灵活现，不失为一部治愈系解压之作。

《暴烈无声》

《暴烈无声》 7.5分

       《心迷宫》导演忻钰坤的悬疑力作，不可多得的国产佳作。影片以一起儿童失踪案为开端，牵扯出了底层平民、中产阶级、上流社会之间不可调和的矛盾。

       忻导在片中运用了大量的隐喻和符号，性格鲜明的角色、极端却最有代表性的阶级缩影、不可抗拒且无法挽回的宿命感与悲剧色彩，编织成了一则发人深省的警世寓言，拳拳到肉的动作戏也给全片增色不少。

       相比起《心迷宫》，《暴烈无声》的结构并不复杂，但表达出的依旧是对现实社会的关注、对成人世界的批判，以及对底层疾苦的关怀。

《西小河的夏天》

《西小河的夏天》 7.5分

       作为第22届釜山电影节唯一获奖的华语电影，《西小河的夏天》可以说给燥热的五月影市带来了一股清流。

       故事发生在1998年的一个南方小镇，导演以儿童视角为切入点，去展现成人世界中那些不能说的秘密。酷爱踢球的少年、意乱情迷的中年、独自茕茕的老年，三代人的情感冲突与纠葛在那个夏天集中爆发。细腻的表达，平稳的节奏，却暗藏着巨大的情感冲击，正如同片中那条缓缓流动的西小河，平静之下暗流汹涌。

       作为导演周全的长片处女作，《西小河的夏天》可谓是相当惊艳。

2018上半年Mtime评分11-20名

2018上半年Mtime评分11-20名

《侏罗纪世界2》 7.3分
《游侠索罗：星球大战外传》 7.1分
《寂静之地》 7.1分
《米花之味》 7.1分
《无问西东》 7.0分
 
《黑豹》 7.0分
《通勤营救》 7.0分
《唐人街探案2》 7.0分
《清水里的刀子》 7.0分
《环太平洋2》 6.9分

   编辑：HAHA 关键词： 生存家族 头号玩家 犬之岛 复仇者联盟3 超人总动员2 红海行动 湮灭 比得兔 暴烈无声 西小河的夏天

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