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上影节传媒关注单元大奖花落《进京城》

佟丽娅、马伊琍获最受关注女主女配 编剧开出双黄蛋

2018-06-24 08:23:00 来源：Mtime时光网

上海国际电影节电影频道传媒关注单元今晚揭晓。以徽班进京为故事原型的《进京城》成为本届传媒关注单元最大的赢家，收获最受传媒关注影片、导演、编剧、男主角四项大奖。
　　时光网讯 第二十一届上海国际电影节电影频道传媒关注单元今晚揭晓。以徽班进京为故事原型的《进京城》成为本届传媒关注单元最大的赢家，收获最受传媒关注影片、导演（胡玫）、编剧（邹静之－并列）、男主角（富大龙）四项大奖。

　　佟丽娅凭借《超时空同居》中可爱又接地气的谷小焦斩获最受传媒关注女主角，票房口碑双丰收的苏伦导演也凭借《超时空同居》将最受传媒关注新人导演的荣誉收入囊中，影片制作人“扯面师傅”徐峥惊喜现身为苏伦颁奖。《路过未来》的年轻演员表现受到评委会肯定，包揽最受传媒关注新人男女演员奖。

　　在最受传媒关注编剧的角逐中，《进京城》编剧邹静之和《路过未来》编剧李睿珺经三轮比拼，不分胜负并列得奖，传媒关注单元也下了"双黄蛋"。

　　评委会特别荣誉奖颁发给了九岁小演员阿吉（《骑士阿吉》），他也登台一展歌喉，用一首蒙古歌曲征服观众。八一厂出品的《信仰者》凭借对方志敏等烈士的精准塑造捧得评委会特别荣誉。《让我怎么相信你》用父女温暖满满的一场和解大戏赢得组委会特别荣誉，主演梁天携爱女，同时也是影片导演、编剧的梁小凉一起登台领奖。

电影频道传媒关注单元完全获奖名单

最受传媒关注影片：《进京城》
最受传媒关注导演：胡玫（《进京城》）
最受传媒关注编剧：邹静之（《进京城》）、李睿珺（《路过未来》）
最受传媒关注男主角：富大龙（《进京城》）
最受传媒关注女主角：佟丽娅（《超时空同居》）
最受传媒关注男配角：赵毅（《信仰者》）
最受传媒关注女配角：马伊琍《那些女人》
最受传媒关注新人导演：苏伦（《超时空同居》）
最受传媒关注新人男演员：尹昉（《路过未来》）
最受传媒关注新人女演员：王婷（《路过未来》）
组委会特别荣誉：《让我怎么相信你》
评委会特别荣誉：电影：《信仰者》；演员：阿吉

   编辑：Joker

关键词： 上影节 进京城 超时空同居 路过未来 马伊琍 佟丽娅.尹昉
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