时光网讯
第二十一届上海国际电影节电影频道传媒关注单元今晚揭晓。以徽班进京为故事原型的《进京城》
成为本届传媒关注单元最大的赢家，收获最受传媒关注影片、导演（胡玫
）、编剧（邹静之
－并列）、男主角（富大龙
）四项大奖。
佟丽娅
凭借《超时空同居》
中可爱又接地气的谷小焦斩获最受传媒关注女主角，票房口碑双丰收的苏伦
导演也凭借《超时空同居》将最受传媒关注新人导演的荣誉收入囊中，影片制作人“扯面师傅”徐峥
惊喜现身为苏伦颁奖。《路过未来》
的年轻演员表现受到评委会肯定，包揽最受传媒关注新人男女演员奖。
在最受传媒关注编剧的角逐中，《进京城》编剧邹静之和《路过未来》
编剧李睿珺
经三轮比拼，不分胜负并列得奖，传媒关注单元也下了"双黄蛋"。
评委会特别荣誉奖颁发给了九岁小演员阿吉（《骑士阿吉》），他也登台一展歌喉，用一首蒙古歌曲征服观众。八一厂出品的《信仰者》凭借对方志敏等烈士的精准塑造捧得评委会特别荣誉。《让我怎么相信你》
用父女温暖满满的一场和解大戏赢得组委会特别荣誉，主演梁天
携爱女，同时也是影片导演、编剧的梁小凉
一起登台领奖。
电影频道传媒关注单元完全获奖名单
最受传媒关注影片：《进京城》
最受传媒关注导演：胡玫（《进京城》）
最受传媒关注编剧：邹静之（《进京城》）、李睿珺（《路过未来》）
最受传媒关注男主角：富大龙（《进京城》）
最受传媒关注女主角：佟丽娅（《超时空同居》）
最受传媒关注男配角：赵毅（《信仰者》）
最受传媒关注新人导演：苏伦（《超时空同居》）
最受传媒关注新人女演员：王婷（《路过未来》）
评委会特别荣誉：电影：《信仰者》；演员：阿吉
编辑：Joker