网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

“假戏真做”！雪诺和火吻结婚啦

半个“权游”剧组现场道贺 龙妈乐开了花

2018-06-24 09:46:26 来源：Mtime时光网

基特·哈灵顿和萝斯·莱斯利于2012在《权力的游戏》剧组相识并相爱，去年9月26日宣布订婚，昨日最终走进婚姻的殿堂。
      时光网讯 昨日，美剧《权力的游戏》中“雪诺”基特·哈灵顿和“火吻”萝斯·莱斯利结婚啦。

《权力的游戏》中的雪诺与火吻

      两人在萝斯家的苏格兰城堡举行。《权力的游戏》中的“龙妈”艾米莉亚·克拉克、“小恶魔”彼特·丁拉基、“三傻”索菲·特纳、“二丫”麦茜·威廉姆斯等新人好友出席了婚礼。

      基特·哈灵顿和萝斯·莱斯利于2012在《权力的游戏》剧组相识并相爱，去年9月26日宣布订婚，昨日最终走进婚姻的殿堂。

   编辑：o

关键词： 权利的游戏 基特·哈灵顿 萝斯·莱斯利
关注时光网微信

相关电影/影人

基特·哈灵顿

基特·哈灵顿

Kit Harington

职业：演员 | 编剧
萝斯·莱斯利

萝斯·莱斯利

Rose Leslie

职业：演员

会员评论 (51)

发表

本周热读

1

《霸王别姬》闪耀戛纳 分账片《亡命天涯》驾到

改革开放四十周年中国电影大事记（1988-1997）

改革开放四十年，为中国电影飞速发展给予关键助推。1988..
2

时光网10大院线佳片评分出炉

2018上半年这些电影不可错过

2018年已过去一半，这半年来在电影院里上映的佳片你都看..
3

皮克斯《超人总动员2》尺度这么大？

主角开枪说粗口 小杰克爆发灭霸都会怕！

18
导演布拉德·伯德与两位制作人日前与我们隔空连线，大谈..
4

曝“星爵”帕帕正与施瓦辛格女儿约会

二人被拍到公园野餐 女方比帕拉特小11岁

21
克里斯·帕拉特被拍到与施瓦辛格女儿约会，这是要当“终..
5

天王驾到！《狄仁杰之四大天王》曝新预告

超级奇案全程高能 巨型天王“最后一秒”现身

预告的“最后一秒”，片中庞然巨物首次亮相，以天王压城..

查看更多