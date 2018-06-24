2018-06-24 10:34:39 来源：Mtime时光网
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主演：汤姆·赫兰德
Tom Holland
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见习睡神
5分钟前
《Spider-Man:Homecoming》翻译成《蜘蛛侠：英雄归来》，
那这一部《Spider-Man:Far From Home》怕不是要翻译成《蜘蛛侠：英雄拜拜》。
康熙时光
1小时前
我的山寨dog又开始了吗【滑稽】
荒野克里斯
蜘蛛侠：回家
蜘蛛侠：离家
蜘蛛侠：想家
中国青年的真实写照
龙门左卫
2小时前
难道没人知道一种名叫保密合约的东西存在吗？宣传噱头而已，小蜘蛛如果真敢这么肆无忌惮的剧透，早被索尼告死了，预算数亿美元的大项目，宣传上每一步都是进行计算好的。
蜀尸
4小时前
我的天这底下一片评论居然都相信这是真的？
海报上的人
第三部take me home
俺急啦背笔
7小时前
翻译的接地气点，蜘蛛侠2：北漂
康煕时光
11小时前
漫威电影真好看，又有内涵。剧情精彩死了，我怎么猜也猜不到。漫威电影世界第一！适合高智商人士看！
Skrall10小时前
酸的一比
终于想了个好名字9小时前
真的是山寨？？？
棵哇思机9小时前
煕 与 熙
康熙时光1小时前
山寨货，大家骂就行了
一头52Hz的鲸鱼
12小时前
Home系列 第三部 go back to home
行云流水1212小时前
go back to home不就是homecoming吗哈哈哈
亲热天堂155758010小时前
貌似不需要加介词to
Ftime7小时前
home不是名次兄弟，初一上学期就学了的。
Simply的祖上4小时前
貌似也不需要go这个动词，直接back home 就够了。
龙门左卫1小时前
Home，不是更简洁，名词作动词
太极教我当影帝
13小时前
这就是剧透与尴尬并存#滑稽。
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