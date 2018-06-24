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“小蜘蛛”再度化身“剧透狂魔”

泄露《蜘蛛侠2》副标题Far From Home

2018-06-24 10:34:39 来源：Mtime时光网

《蜘蛛侠2》的电影副标题意外亮相——电影的完整片名为Spider-man：Far From Home。
      时光网讯 “剧透狂魔”汤姆·赫兰德又有新动作。

      日前，“小蜘蛛”汤姆·赫兰德录了一段视频，表示自己很高兴拿到《蜘蛛侠2》续集的剧本。但当他亮出ipad时，想展示下剧本封面时，《蜘蛛侠2》的电影副标题也意外亮相——电影的完整片名为Spider-man：Far From Home。

      远离家园，蜘蛛侠的新冒险要在哪里展开？影迷们可以打开自己的脑洞了。

      《蜘蛛侠2》已定档2019年7月5日。

   编辑：o

关键词： 蜘蛛侠 汤姆·赫兰德
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蜘蛛侠：归来2 (2019)

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主演：汤姆·赫兰德

汤姆·赫兰德

汤姆·赫兰德

Tom Holland

职业：演员

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