《蜘蛛侠2》的电影副标题意外亮相——电影的完整片名为Spider-man：Far From Home。





日前，“小蜘蛛”汤姆·赫兰德录了一段视频，表示自己很高兴拿到《蜘蛛侠2》续集的剧本。但当他亮出ipad时，想展示下剧本封面时，《蜘蛛侠2》的电影副标题也意外亮相——电影的完整片名为Spider-man：Far From Home。





远离家园，蜘蛛侠的新冒险要在哪里展开？影迷们可以打开自己的脑洞了。





《蜘蛛侠2》已定档2019年7月5日。