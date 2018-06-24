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提奥·詹姆斯奈飞新片《末路》曝预告

女婿岳父穿越绝境勇救妻 末日都是人为设计？

2018-06-24 11:18:10 来源：Mtime时光网

火山喷发的末日场景可与《侏罗纪世界2》相媲美，而这一切是否都是人为设计？这也是两位主角想要寻找的答案。

《末路》海报

　　时光网讯提奥·詹姆斯《分歧者：异类觉醒》）与奥斯卡影帝福里斯特·惠特克《末代独裁》）主演的《末路》即将在7月13日在Netflix上线，日前该片曝光了中文预告片，火山喷发的末日场景可与《侏罗纪世界2》相媲美，而这一切是否都是人为设计？这也是两位主角想要寻找的答案。

　　《末路》讲述神秘的浩劫造成错误消息传播和暴力行为蔓延之际，一名男子和其关系疏离的岳父分秒必争，横越混乱而支离破碎的国家，力图拯救他怀有身孕的妻子。

   编辑：边界

关键词： 末路
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