根据真实事件改编，讲述地震中失去孩子的家庭如何走出心理困境的电影《灵魂的救赎》定档10月12日。

定档海报





聚焦汶川震后失独群体









据悉，《灵魂的救赎》以真实故事为原型，根据作家李西闽同名小说《救赎》改编而成，讲述一个在地震中失去孩子的家庭如何走出心理困境的故事。为何想拍这样一部电影？杨真导演在发布会上表示，汶川地震虽距今已十年，伤痛是无法磨灭的，但未来的路还很长。逝者已矣，生者如斯，那些在地震中失去过至亲至爱的“失独者”才是如今真正需要关心的群体。





定档预告首度曝光

王迅黄小蕾因拍戏错过宝宝成长





当日发布会上，影片的定档海报和预告片同时曝光。电影中，川籍艺人王迅和黄小蕾饰演一对在汶川地震中痛失爱子的夫妇。对此，王迅表示：“作为地震的亲历者，对地震带来的伤痛自是感同身受，演这个角色绝对是走心的。”黄小蕾也表示当初一接到剧本就立马答应出演：“电影题材加角色年龄，可以说没有人比我们更合适了”





王迅和黄小蕾在生活中都已为人父母，各有一个三四岁的宝宝。谈到因为拍戏错过孩子成长，两人都无不愧疚地表示，亏欠孩子太多。王迅自曝曾因拍戏错过宝宝生日，所以他平时会将对孩子的承诺牢记在心，会认真兑现诺言，比如一有时间就会带孩子出去玩。而辣妈黄小蕾认为陪伴会让孩子更有安全感，她透露为了有更多时间陪伴孩子，会尽量安排在北京的工作，甚至有时候出差也会带上小孩。





《灵魂的救赎》将于2018年10月12日公映。



