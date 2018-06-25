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包贝尔胖成300斤经历了什么？

宣布导演处女作《胖子行动队》杀入国庆档

2018-06-25 11:07:41 来源：Mtime时光网

包贝尔宣布导演处女作《胖子行动队》杀入今年国庆档，上影节期间他以片中"300斤"的胖子造型亮相接受采访，表示影片最大卖点是“卖肉”，这是一部“喜剧、动作、特别二”的电影。
　　时光网讯 6月24日，喜剧明星包贝尔以"300斤"的胖子造型亮相上海电影节接受采访，宣布他的导演处女作《胖子行动队》将打进国庆档期，9月30日上映。

　　《胖子行动队》主要讲述的是文章饰演的王牌特工"J"与包贝尔饰演的保安郝英俊为了完成一项特殊任务，经历了一系列啼笑皆非、险象环生的危机故事。采访开始前，面对缓缓走来的这位"重量级"明星，几乎没有人认得出这就是包贝尔本人。

　　据包贝尔介绍，这样的"变身"装扮需要用胶将几层硅胶、海绵等道具贴满全身，拍摄时他每天要花4小时完成胖子妆。第一次对着镜子里自己的胖子造型，包贝尔"感觉还挺好看的"，但是女儿见到就被吓哭了，因为"她更喜欢光头的爸爸"。

　　谈到拍摄《胖子行动队》的原因，包贝尔说："看了《王牌特工》，就特别想拍特工戏。但拍特工戏他们拍的真好，我们真的拍不过人家。我就想要增加自己擅长的东西，就利用喜剧的元素，就想以胖子为主角，去证明自己。"

　　问及此次导演处女作的最大看点，包贝尔戏称是"卖肉"。他表示"卖肉"之余："我们最大卖点就是喜剧、动作、特别二。喜欢文章的看文章，喜欢看我的看我，不喜欢看我们的反正把脸也挡上了，看不出来，而且我们还有克拉拉。"

　　《胖子行动队》由包贝尔自导自演，阵容还包括文章、克拉拉等明星，已杀入今年国庆档。

   编辑：Joker

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关键词： 胖子行动队 包贝尔
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