包贝尔宣布导演处女作《胖子行动队》杀入今年国庆档，上影节期间他以片中"300斤"的胖子造型亮相接受采访，表示影片最大卖点是“卖肉”，这是一部“喜剧、动作、特别二”的电影。









据包贝尔介绍，这样的"变身"装扮需要用胶将几层硅胶、海绵等道具贴满全身，拍摄时他每天要花4小时完成胖子妆。第一次对着镜子里自己的胖子造型，包贝尔"感觉还挺好看的"，但是女儿见到就被吓哭了，因为"她更喜欢光头的爸爸"。





谈到拍摄《胖子行动队》的原因，包贝尔说："看了《王牌特工》，就特别想拍特工戏。但拍特工戏他们拍的真好，我们真的拍不过人家。我就想要增加自己擅长的东西，就利用喜剧的元素，就想以胖子为主角，去证明自己。"





问及此次导演处女作的最大看点，包贝尔戏称是"卖肉"。他表示"卖肉"之余："我们最大卖点就是喜剧、动作、特别二。喜欢文章的看文章，喜欢看我的看我，不喜欢看我们的反正把脸也挡上了，看不出来，而且我们还有克拉拉。"





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