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是枝裕和空降上海 畅聊"小偷家族"幕后

家庭主题电影没拍够 新片"不只让观众流泪"

2018-06-24 18:23:02 来源：Mtime时光网

是枝裕和导演空降上海，和中国媒体畅聊新片《小偷家族》的幕后故事，他直言“家庭主题电影还没拍够”，新片“不只让观众流泪和感动，可能还会觉得有点难受，这是我追求的东西。”
       时光网讯 6月23日，是枝裕和导演携《小偷家族》主演城桧吏、松冈茉优，共同和媒体朋友吃了一顿精致的早餐，同时接受媒体群访。现场布置得别有风情，一道道早餐的菜品，全部以是枝裕和导演的电影作品命名，大家一边畅聊电影幕后，一边猜测新上的菜到底对应哪部电影，趣味满满。

       是枝裕和导演讲话轻声细语，他对待媒体的提问非常认真，听完问题有时会沉思片刻，认真思考如何作答。提到拍摄家庭题材电影，导演直言：“我觉得还有很多关于家庭的主题还没拍够，以前我没有孩子，后来我父母去世、孩子出生，逐渐对家庭有了新的认识，可能到了50岁60岁以后，拍出家庭片的感觉会更不一样。”

是枝裕和传授和小孩拍片经验
不给剧本直接讲戏 充分挖掘孩子的自然反应

       电影《小偷家族》讲述了一个挣扎在贫困线上的特殊家庭的故事。提到家庭的变迁，是枝裕和表示：“家庭形式可能跟我们小时候相比有很大变化，那时候的家庭像日本的动画片《海螺小姐》中一样，有爷爷奶奶，爸爸妈妈，还有孩子，这样三代人住在一起。过了三四十年，现在家庭的定义也变得多样化了，三代人住在一起现在很少见了，但在《小偷家族》里面的家庭是三代人住在一起，不过这并不是普通的家庭，这个家庭也很特殊。”

       《小偷家族》里两个小主演佐佐木美雪和城桧吏的戏份非常重要，提到如何与小孩合作拍戏，是枝裕和大方传授了自己的经验：“这15年来，我一直在拍小孩子，我的方式是不给他们看剧本，到了现场以后，再告诉他们演什么内容。比如说父亲说什么，然后小孩是什么样的反应，接着展开应该怎样回答，每次都在现场跟他们直接讲戏。”

       “每次挑选小演员和做面试的时候，我都会挑选可以演得比较自然的演员，你需要发现这个小孩好的一面，然后把好的一面放大。这次拍摄见面来做面试的小演员大概有200人，我花了两天时间和他们见面，和小男主角城桧吏是一见面就决定了。然后选小女孩佐佐木美雪的时候，用什么样的演员跟她比较配，主要考虑了这一点。”是枝裕和说。

       小男主角城桧吏，在《小偷家族》中贡献了灵气十足的表演，他在现场表示：“导演是一个非常体贴的人，他的兴趣爱好就是拍照片，他直接给我们讲戏，没有剧本，这对我来说非常容易接受。我以前也学过一点表演，但是这样长时间的真正的演戏，还是第一次。拍《小偷家族》大概花了一个多月的时间，当时没去学校上学。因为拍戏其实非常开心，所以不去学校无所谓，当然后来功课我也补上了。”

是枝裕和谈如何保持高产 同时佳作频出
希望观众看《小偷家族》不只是感动和流泪

       电影《小偷家族》的叙事风格非常平和，全片充满着导演一贯的温情色彩，但故事到后半段却有反转，甚至充满残酷性。提起这种反转，导演解释说：“我希望观众并不用说同情他们一家，而是当观众希望看到这家人继续生活下去的时候，又变成了要审判他们的人，就是有点分裂，这对观众来说可能是件非常残酷的事情。我希望观众看完并不是那么简单地流泪或感动，可能还会觉得有点难受，这是我追求的东西。”

       最近四五年，是枝裕和每年都会推出一部新片工作，提到如何保持高产，又能保证影片质量时，导演表示：“其实一直都会有大概三个拍摄想法，而且这个在是不同阶段的，所以我不是拍完一部之后，从零开始构思下一部新片，其实是一直都有关于新片的想法。不过想法太多了的话可能也不行，两三个左右是比较好的。因为我的年龄也已经不小了，体力也不行了，以后拍片可能没有那么快的速度了。”

       以拍摄家庭题材电影见长的是枝裕和，仍然对这个题材抱有浓厚的兴趣：“我觉得有很多主题还没拍，以前我没有结婚，也没有孩子，所以完全是以儿子的视角拍了一些影片。后来我的父母都去世了，我也当父亲了，这个时候的感觉就完全不一样了，所以到了50岁、60岁去拍的话，关于家庭的电影可能会很不一样。”

       是枝裕和导演在大学毕业后加盟TV MAN UION制作公司，曾主要负责拍摄电视纪录片。回顾这段入行经历，他强调了自己想当导演的初心。

       “我以前也不是想拍纪录片的，我一直想做剧情片。刚开始做电视的时候，我还拍过在深夜时间播放的电视剧，虽然是深夜播的电视剧，但是会有大概50个工作人员参与，我那个时候觉得自己太年轻了，掌控不了这么大的剧组。后来有一次机会，很偶然地就拍了一个电视的纪录片，这个剧组有三四个人就可以完成，那时候我觉得这个可以做，而且拍完之后觉得收获很多，对后来拍剧情片有帮助。”

       是枝裕和曾经深受中国的大师影人影响，“我一直很喜欢侯孝贤的《恋恋风尘》、《童年往事》等片，我很尊重他，因为他以后的作品一直都有进化，有自己的新的风格，这一点我是非常佩服他的。上大学的时候，张艺谋陈凯歌这样的导演在日本是非常流行的。那时候亚洲出了新电影，我们都非常关注。我开始拍电影之后，认识了贾樟柯导演，经常在电影节碰见，他来日本之后我们也一起吃饭，就成了好朋友，我也受到他很多影响。”

       在活动最后，《小偷家族》内地版权方路画影业CEO蔡公明表示：“这次拿下《小偷家族》的版权很不容易，从来没有在戛纳电影节获金棕榈大奖的片子，在这么快的时间内，就来到上海电影节展映。我们会尽最大的努力，让这个电影尽快和中国观众见面。”

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 小偷家族 是枝裕和
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