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"西部世界"今日完结 政治内涵显而易见

主创片场访谈:"如何界定拥有自我意识"

2018-06-25 08:42:32 来源：Mtime时光网

女主角埃文·蕾切尔·伍德说：“这一季几乎算雷厉风行，立马切入重点。上一季的难度很高，但今年其实更困难，因为角色的故事发展变化莫测，我们都要很努力跟上。 ”
      时光网讯 2017年9月29日，洛杉矶西北方开车约55分钟的一处占地22英亩、名叫旋律农场的片场，空气中弥漫一股沉重的宁静。 “在这里我感觉我的身体重新校正了对炎热的定义，”丽莎·乔伊表示。乔伊和老公乔纳森·诺兰两人共同创作了这部近年最受瞩目的电视影集《西部世界》（《西部世界》第二季将于北京时间今日完结），而诺兰正是名导克里斯托弗·诺兰的亲弟弟。

      旋律牧场在1915年开幕，早年因为美国西部一望无际的视觉效果，成为好莱坞各大影城常用的片场，1940年、1950年代达到高峰。但1962年一场无情的野火横扫邻近的普勒斯瑞塔峡谷，摧毁了旋律牧场著名的主街道外景。歌手吉恩·奥特里接手这片土地后，多年来精心维修保养，恢复了农场营业，用来豢养他个人的马匹。当摄影棚设施也逐渐修复更新后，电影电视制作逐渐回到这个片场，几年前昆汀·塔伦蒂诺的《被解救的姜戈》就在这里拍摄。

      不过，《西部世界》是彻底接手并大改造这个片场，像可以真实运行的火车“黑岭号”，在被炙热艳阳晒的尘土飞扬的外景边缘徘徊。这是一个实验性的片场，让人完全沉浸在其中、覆盖全部既有的感官，并让他们往返于不同的时间点。

      这个元素当然很符合剧情需求，毕竟《西部世界》结合了时代剧和未来感十足的科幻片，既是改编自1973年由导演迈克尔·克莱顿编写执导的同名电影，一部分也来自1976年的续集《未来世界》。 

      《西部世界》角色繁多，多条故事聚焦在一连串的主题乐园让。这些虚拟的场景中，“宿主”是精心设计来满足客人各种欲望的机器人，可以是肉欲、杀戮或单纯只是好奇心。



      第一季探索当主题乐园的宿主们一一“苏醒”，甜美无辜的农场女儿多萝西（埃文·蕾切尔·伍德饰演）、正直的枪客泰迪（詹姆斯·麦斯登饰演）、与妓院老鸨梅芙（桑迪·牛顿饰演），发现他们的人生其实是一场经过精心构思的谎言。身为西方世界公园工程部门领导，在乐园创意总监、首席程序员罗伯特·福特（安东尼·霍普金斯饰演）底下工作的伯纳德（杰弗里·怀特饰演）试着要控制危机，不让越演越烈的器械异常危机继续扩散。同时，一位集邪恶于一身的神秘黑衣人（埃德·哈里斯饰演），开始寻找破解他认为的最大秘密，更不惜对前述的宿主们暴力相向。

      第一季中，被隐藏着的非时间限性（意指故事的时间点在不同时代跳跃，有时可以相差好几年）给了《西部世界》一项优势，就是铺程各个让人惊讶的故事。虽然第二季里面这样的叙事结构元素稍微减缓，继续扩张观众的眼界和对这些不同主题乐园的理解，第二季仍旧富含神秘和惊喜。

      经过一天19小时的拍摄后，抽空到室内休息的杰弗里·怀特说：“第一季某种程度上可以说是开场白。我们打造了这个复杂、充满细节的世界，现在就等着看接下来发生什么事。很显然第二季还是有点血腥，除了血还有宿主的体液，所以是两者结合。此外也有更多动作场面和剧情转折。”



      第二季新加入其他世界，不过仍有许多是观众已经熟悉的环境场景。举旋律农场内部为例，Ｂ片场是一个悬臂式的场景，里面有巨型的主题乐园3D立体地图。丽莎·乔伊语带感伤的表示：“我们有这些经过完美建设的环境场景，但他们的特性就是瞬息万变，唯一留下的只有捕捉到的画面。” 乔伊继续介绍，Ｃ片场则是另一个完全虚拟的“秋千组，”内有许多迪洛斯集团内部的玻璃墙房间，更有无限的搭建组合。

      我们参访的当时剧组正在拍摄第五和第六集，拍摄方式也不依照时间顺序。第一季一推出大受好评，第二季刺激精彩程度也不在话下。 “埃文·蕾切尔·伍德说：“这一季几乎算雷厉风行，立马切入重点。上一季的难度很高，但今年其实更困难，因为角色的故事发展变化莫测，我们都要很努力跟上。 ”

      “多萝西和伯纳德之间的互动关系不断变化，” 伍德继续说，“就像福特在第一集结尾时说的，他故意让两人分开，因为他们之间的关系很微妙，对彼此也有难以理解的影响。第二季我们会知道更多主题园区的历史，还有里面人类与宿主角色的历史。这些去年有稍微透露一些，但现在会有更多新发现。”



      詹姆斯·麦斯登很热情的表示：“我认为这部剧集最棒的部分在于，它不一定认同角色们在园区的所做所为，但反映出人类的黑暗潜力。剧集探讨的议题是，作为人类的意义是什么，有自我意识是什么意思，以及如何界定这些概念。第一季是透过宿主的观点描述，他们逐渐取得自我意识，观众也要对他们的经历产生同理心。”

      “ 所以，就故事主题而言，西部世界的体验是其中一个探讨的问题，” 麦斯登继续说，“你之后要成为什么？个人的真性情会在不被监视的情况下能够完全流露，当行为没有后果或是法律约束，你会选择成为什么样的人？所以第二季里面，泰迪用全新的观点看这个世界，刚好故事背景设定在一个混乱、进化以及杀戮的时代，所以对泰迪是一个很有趣又自我矛盾的时期，因为很多第一季的事物都被彻底颠覆。所以他要问自己的几个最大的问题是，'我想要成为什么样的人？'以及'现在命运的选择权在我手上而不再是别人写好的剧本，我的自我身份认同是什么？'”



      对个人而言，伍德和其他主演们都认为《西部世界》已经准备要搭乘近期的社会正义运动，包含#MeToo和#TimesUp运动，尤其这些运动提升了两性平权、对个人行为负责的意识和认知。怀特慢条斯理、边摸着山羊胡深思边说：“这部影集第一季讨论到权力的影响、权力操纵、以及滥用权威等议题。同时也碰触到人类对弱小的族群能够如何的暴力和残酷这类话题。所以我们会继续探讨这些议题，它们的政治内涵我想是显而易见。”

作者：Brent Simon   编辑：e

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关键词： 西部世界 BrentSimon
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