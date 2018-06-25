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张杰张碧晨合唱《我不是药神》主题曲

徐峥：为生活顽强坚持的人，早已经是英雄

2018-06-25 10:01:06 来源：Mtime时光网

实力唱将张杰、张碧晨献唱《我不是药神》曝光电影主题曲《只要平凡》。徐峥谈及各角色时，感慨道：“在我眼里，这些为生活而顽强坚持的人，早已经是英雄。”
　　时光网讯　6月25日， 由文牧野导演，宁浩监制，徐峥监制并领衔主演的电影《我不是药神》曝光电影主题曲《只要平凡》。歌曲由实力唱将张杰张碧晨献唱，作词人格格，作曲则来自影片OST创作者黄超。

　　《只要平凡》这首歌剥下了嬉笑怒骂的诙谐外壳，直指柔软而慈悲的内心世界。两位实力派歌手倾情加盟，用歌声演绎各色小人物的生存艰难和为生活付出的努力。

　　主题曲《只要平凡》在致敬小人物的同时，对生命主题也给出了理解。歌词如“放过对错才知答案”、“跳动心脏长出藤蔓，愿为险而战”等等，在是非对错的暧昧界线中，以“握紧手中平凡”道出关于人生质朴的回应。

　　领衔主演徐峥的角色程勇就像一个“引子”，串起了身边与困境抗争的草根群像的生活百态，有为了家人和孩子而战的重疾病人和单亲妈妈，亦有为了病友和信念而咬牙苦撑的问题少年和教堂牧师，还有在法与情之间挣扎的警官等。正如徐峥谈及各角色时，感慨道：“在我眼里，这些为生活而顽强坚持的人，早已经是英雄。”
 
　　6月20日，电影《我不是药神》开启了全国区域院线媒体观影路演活动，主创团队先后走进南京、济南、深圳、广州、北京、重庆、成都和武汉等八座城市。主演王传君在南京场温暖分享：“这种现实题材的电影，是为了让人们关注到更多真实发生的事情，让大家看到生命的宝贵，任何时候都要绽放真实的自己。”

   编辑：hello王小羊

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 我不是药神 主题曲
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