实力唱将张杰、张碧晨献唱《我不是药神》曝光电影主题曲《只要平凡》。徐峥谈及各角色时，感慨道：“在我眼里，这些为生活而顽强坚持的人，早已经是英雄。”





《只要平凡》这首歌剥下了嬉笑怒骂的诙谐外壳，直指柔软而慈悲的内心世界。两位实力派歌手倾情加盟，用歌声演绎各色小人物的生存艰难和为生活付出的努力。





主题曲《只要平凡》在致敬小人物的同时，对生命主题也给出了理解。歌词如“放过对错才知答案”、“跳动心脏长出藤蔓，愿为险而战”等等，在是非对错的暧昧界线中，以“握紧手中平凡”道出关于人生质朴的回应。





领衔主演徐峥的角色程勇就像一个“引子”，串起了身边与困境抗争的草根群像的生活百态，有为了家人和孩子而战的重疾病人和单亲妈妈，亦有为了病友和信念而咬牙苦撑的问题少年和教堂牧师，还有在法与情之间挣扎的警官等。正如徐峥谈及各角色时，感慨道：“在我眼里，这些为生活而顽强坚持的人，早已经是英雄。”

6月20日，电影《我不是药神》开启了全国区域院线媒体观影路演活动，主创团队先后走进南京、济南、深圳、广州、北京、重庆、成都和武汉等八座城市。主演王传君在南京场温暖分享：“这种现实题材的电影，是为了让人们关注到更多真实发生的事情，让大家看到生命的宝贵，任何时候都要绽放真实的自己。”

编辑：hello王小羊