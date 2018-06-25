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《如影随心》发布会陈晓杜鹃"滚床单"

霍建起新作聚焦情感 马苏被赞演技"惹不起"

2018-06-25 10:05:17 来源：Mtime时光网

《如影随心》发布会陈晓杜鹃甜蜜"滚床单"，两人在大床背景上摆着各种POSE，演绎各种情感状态，王嘉马苏互贴标签大玩对错挑战，马苏被赞演技"惹不起"。
       时光网讯霍建起导演，陈晓杜鹃王嘉马苏主演的情感电影《如影随心》于6月24日在上海举办发布会，由那英演唱的同名主题曲《两个人一个人》MV同时曝光。发布会现场导演以打响电影拍摄现场使用过的场记板的方式揭晓MV，陈晓杜鹃在大床背景上摆着各种POSE演绎歌词中描绘的情感状态，还与王嘉马苏互贴标签大玩对错挑战，戏里戏外展现不同性格魅力。

       霍建起导演用自己从影36年的经历解释了歌名也是发布会的名字“两个人一个人”的含义——不管是一个人的单身，还是两个人的情侣，所不同的不过是处于感情的不同阶段，有时一场偶遇就能让一个人变成两个人，而一场争吵就会让两个人分别回到一个人的状态，在片中你能找到在爱情每个阶段对应的情感共鸣。

       发布会开场便是播放霍导以往的影片混剪，导演由衷感慨：“电影真是太美好了”，“即使再难也要做导演，拍自己想要表达的东西”，“电影就是在讲人生，讲身边的感情身边的人”。新作《如影随心》的切入点从一段巴黎邂逅引出两对爱侣爆发的情感危机，也是想呼吁观众们一起反思在离婚率愈来愈高的现代，年轻人们的爱情观该如何建立。
 
       现场最为吸睛的环节，便是四位主演用摆拍的方式诠释歌词内容，众位主演需要在“床”上来完成这个表演。现场提供各种摆拍道具，杜鹃抱着心形枕头陈晓拿了一朵红玫瑰，两人相依在一起来表现“两个人很精彩，一个人很自在”，惹得现场观众一阵尖叫。

      王嘉则选了猎奇的单身狗抱枕与马苏背对背拥抱表现歌词“两个人牵着手会忘了身处在人海”，盖着毛毯也掩不住粉红色泡泡。在随后的游戏环节，陈晓还给马苏贴上了“惹不起”，原因是陈晓在拍戏过程中最激烈的几场戏，便是与马苏的对手戏，马苏的爆发力让他赞叹不已。

       《如影随心》即将于8月17日全国上映。

↓点击视频直击发布会现场↓

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 如影随心 陈晓 杜鹃
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