导演瑞恩·库格勒
和迈克尔·B·乔丹
一同为《黑豹》
领奖，并表示电影真正想展现的是作为非裔美国人的经历，试图与自己的家乡非洲取得联系的体验：“许多因素告诉你，你应该对自己是非洲裔感到羞耻，你应该努力掩饰这个身份，努力变成别的样子。而对我们来说，要与自己的根源取得联系，为你自己的样子、为我们来自的地方而骄傲。”
奥斯卡影帝杰米·福克斯
担当主持人，八座格莱美拥有者Anita Baker获得终身成就奖。
完整获奖名单
最佳R&B /流行女歌手
最佳R&B /流行男歌手
最佳组合
Migos
最佳合唱歌曲
《Wild Thoughts》DJ Khaled，蕾哈娜，Bryson Tiller
最佳说唱女歌手
Cardi B
最佳说唱男歌手
最佳新人歌手
SZA
年度音乐录影带
《God’s Plan》奥布瑞·德雷克·格瑞汉
年度音乐录影带导演
最佳福音歌手
Lecrae，Tori Kelly 《I’ll Find You》
国际艺人奖
Davido（尼日利亚）
最佳女演员
最佳男演员
最佳新人演员
最佳影片
年度女运动员
年度男运动员
勒布朗·詹姆斯（篮球）
年度专辑奖
BET女性大奖
可口可乐观众选择奖
Cardi B《Bodak Yellow》
终身成就奖
编辑：飒飒