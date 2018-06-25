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2018黑人娱乐奖揭晓《黑豹》获最佳影片

"黑豹"摘最佳男演员 杰米福克斯主持典礼

2018-06-25 10:20:16 来源：Mtime时光网

2018年黑人娱乐大奖揭晓，《黑豹》获得最佳影片，“黑豹”查德维克·博斯曼战胜兄弟迈克尔·B·乔丹，摘得最佳男演员。
　　时光网讯 2018年黑人娱乐大奖（BET Awards）于当地时间周日晚在洛杉矶揭晓，漫威《黑豹》获得最佳影片，“黑豹”查德维克·博斯曼战胜兄弟迈克尔·B·乔丹，摘得最佳男演员，《嗨翻姐妹行》演员蒂芬妮·哈迪什获得最佳女演员。

　　肯德里克·拉马尔成为当晚最受瞩目的艺人，拿下最佳说唱男歌手和年度专辑奖（《DAMN.》）两项大奖，同时他也是最佳影片《黑豹》的原声制作人之一。另外，迪士尼奇幻片《时间的皱折》导演阿娃·杜威内获得年度音乐录影带导演奖。

　　导演瑞恩·库格勒迈克尔·B·乔丹一同为《黑豹》领奖，并表示电影真正想展现的是作为非裔美国人的经历，试图与自己的家乡非洲取得联系的体验：“许多因素告诉你，你应该对自己是非洲裔感到羞耻，你应该努力掩饰这个身份，努力变成别的样子。而对我们来说，要与自己的根源取得联系，为你自己的样子、为我们来自的地方而骄傲。”

　　奥斯卡影帝杰米·福克斯担当主持人，八座格莱美拥有者Anita Baker获得终身成就奖。

完整获奖名单

最佳R&B /流行女歌手

最佳R&B /流行男歌手

最佳组合
Migos

最佳合唱歌曲
《Wild Thoughts》DJ Khaled，蕾哈娜，Bryson Tiller

最佳说唱女歌手
Cardi B

最佳说唱男歌手
肯德里克·拉马尔（Kendrick Lamar）

最佳新人歌手
SZA

年度音乐录影带
《God’s Plan》奥布瑞·德雷克·格瑞汉

年度音乐录影带导演

最佳福音歌手
Lecrae，Tori Kelly 《I’ll Find You》

国际艺人奖
Davido（尼日利亚）

最佳女演员

最佳男演员

最佳新人演员

最佳影片

年度女运动员
塞蕾娜·威廉姆斯（网球，就是小威）

年度男运动员
勒布朗·詹姆斯（篮球）

年度专辑奖

BET女性大奖
玛丽·布莱姬《Strength of a Woman》

可口可乐观众选择奖
Cardi B《Bodak Yellow》

终身成就奖

   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： BET 黑人娱乐奖
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职业：演员
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职业：演员
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