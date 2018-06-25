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泰国爆款动画《暹罗决：九神战甲》
将于6月29日登陆各大院线。今日影片曝光了幕后制作特辑，记录了影片从筹备策划、制作到配乐选择的全过程，展现了电影创作团队如何抱着“尽可能的去做出最好的电影”的信念，从最初对动画创作的毫无头绪到最终制作出一部泰国爆款动画。影片导演彭萨·康斯里表示：“从几个人到最后的几百人加入到创作中来，我们花费了很多精力去创作。”
作为近年来泰国最优秀的动画电影之一，《暹罗决：九神战甲》在制作方面选择了与国际动画工作室同步的制作技术，以真人演员对角色表情与身体动作的表演为基础进行创作，力求最大限度的真实呈现角色的情感以及感觉。同时，在艺术与设计上融入了众多泰国文化经典元素到影片的细节中，创造出一部现代又充满泰国文化的电影。
为了搭配《暹罗决：九神战甲》的视觉效果，影片邀请了国外顶级乐队为电影进行现场录制配乐。影片的创作者表示：“虽然这么做花费很高，但当我们看到视觉效果和配乐一起呈现的时候，我们知道我们做了正确的决定。”
《暹罗决：九神战甲》在泰国一经上映便引发了观影狂潮，连续打破了多项泰国电影票房记录。有泰国观众表示：“能在银幕前看到这样一部代表泰国的动画十分自豪，这部电影是泰国的骄傲。”
不仅有优秀的泰国的动画团队为影片呕心沥血，《暹罗决：九神战甲》还邀请了好莱坞豪华幕后团队为影片的制作保驾护航。知名漫画编辑布莱克·希尔担任剧本编审；两度获艾美奖及格莱美奖提名、曾为《星球大战》系列担任作曲的瑞恩·肖恩坐镇音乐制作等。
《暹罗决：九神战甲》讲述了身怀神器的泰拳少年奥特的热血冒险故事。身负秘密的他在泰拳学习中不断成长，领悟到人生真谛的同时也获得了“九神战甲”的巨大能量，更与遇见的伙伴们共赴生死，一起对抗夜叉王塔哈的奴役。