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泰国爆款《暹罗决：九神战甲》曝幕后特辑

百人团队匠心打造“泰国骄傲” 动画黑马口碑升温

2018-06-25 10:47:13 来源：Mtime时光网

《暹罗决：九神战甲》曝光了幕后制作特辑，记录了影片从筹备策划、制作到配乐选择的全过程，展现了电影创作团队如何从最初对动画创作的毫无头绪到最终制作出一部泰国爆款动画。
　　时光网讯  泰国爆款动画《暹罗决：九神战甲》将于6月29日登陆各大院线。今日影片曝光了幕后制作特辑，记录了影片从筹备策划、制作到配乐选择的全过程，展现了电影创作团队如何抱着“尽可能的去做出最好的电影”的信念，从最初对动画创作的毫无头绪到最终制作出一部泰国爆款动画。影片导演彭萨·康斯里表示：“从几个人到最后的几百人加入到创作中来，我们花费了很多精力去创作。”
 



　　作为近年来泰国最优秀的动画电影之一，《暹罗决：九神战甲》在制作方面选择了与国际动画工作室同步的制作技术，以真人演员对角色表情与身体动作的表演为基础进行创作，力求最大限度的真实呈现角色的情感以及感觉。同时，在艺术与设计上融入了众多泰国文化经典元素到影片的细节中，创造出一部现代又充满泰国文化的电影。

　　为了搭配《暹罗决：九神战甲》的视觉效果，影片邀请了国外顶级乐队为电影进行现场录制配乐。影片的创作者表示：“虽然这么做花费很高，但当我们看到视觉效果和配乐一起呈现的时候，我们知道我们做了正确的决定。”

　　《暹罗决：九神战甲》在泰国一经上映便引发了观影狂潮，连续打破了多项泰国电影票房记录。有泰国观众表示：“能在银幕前看到这样一部代表泰国的动画十分自豪，这部电影是泰国的骄傲。”
 


　　不仅有优秀的泰国的动画团队为影片呕心沥血，《暹罗决：九神战甲》还邀请了好莱坞豪华幕后团队为影片的制作保驾护航。知名漫画编辑布莱克·希尔担任剧本编审；两度获艾美奖及格莱美奖提名、曾为《星球大战》系列担任作曲的瑞恩·肖恩坐镇音乐制作等。

　　《暹罗决：九神战甲》讲述了身怀神器的泰拳少年奥特的热血冒险故事。身负秘密的他在泰拳学习中不断成长，领悟到人生真谛的同时也获得了“九神战甲”的巨大能量，更与遇见的伙伴们共赴生死，一起对抗夜叉王塔哈的奴役。

   编辑：hello王小羊

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 暹罗决 泰国 爆款
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