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"超人总动员2"内地首周创皮克斯最强开画

《侏罗纪世界2》破13亿蝉联周冠

2018-06-25 11:01:31 来源：Mtime时光网

《侏罗纪世界2》以近6亿的成绩蝉联周票房冠军，《超人总动员2》拿下周票房亚军。
      时光网讯 上周内地票房报收10亿，与上上周10.3亿的成绩基本持平。《侏罗纪世界2》进入放映次周后势头依然强劲，《超人总动员2》首周表现可圈可点。



      具体来说，《侏罗纪世界2》以近6亿的成绩蝉联周票房冠军，《超人总动员2》拿下周票房亚军，《猛虫过江》《龙虾刑警》《泄密者》位居周票房三四五名。



      上映次周，《侏罗纪世界2》再收票房5.92亿，顺利蝉联周票房冠军，累计票房达到13.25亿。

      虽然上周五有《超人总动员2》等多部新片上映，《侏罗纪世界2》单日票房冠军的位置却始终未被撼动。稳健的票房走势意味着该片还有一定的票房增长空间。

      《侏罗纪世界》2015年6月内地上映，总票房14.2亿。《侏罗纪世界2》与前作仅剩下不到1亿的票房差距。但因为2015年的票房统计尚没有纳入电商服务费，剔除该项数据后，《侏罗纪世界2》目前的分账票房应为12.36亿，与《侏罗纪世界》的票房差距为1.84亿。

      不管以哪种票房统计方式，按目前《侏罗纪世界2》票房走势推算，该片总票房超越前作的概率很大。

      《侏罗纪世界2》目前已经稳居6月内地票房冠军。在2018年上映的进口片中，《侏罗纪世界2》的票房成绩暂时排在第三位，超越亚军《头号玩家》（13.96亿）只是个时间的问题。



      《超人总动员2》上周五内地首映，首周票房1.37亿，拿下周票房亚军。

      虽然未能撼动《侏罗纪世界2》的霸主地位，但《超人总动员2》上映后稳居单日票房亚军，并与季军的成绩拉开了差距。

      《超人总动员》曾于2005年1月内地上映，累计票房1950万。

      去年年底，《寻梦环游记》内地上映，最终斩获了12.12亿的票房，大幅刷新皮克斯作品内地票房纪录。但看首周票房，《寻梦环游记》的成绩只有1.19亿，不及《超人总动员2》。不过，2016年上映的《海底总动员2》，首周票房也达到1.2亿，但总票房只有2.54亿。

      也就是说，《超人总动员2》虽然创造了皮克斯动画电影内地首周票房纪录，但是否能在总票房上创造纪录，还要看后续的票房走势。

      《寻梦环游记》次周票房3.83亿，第三周票房3.45亿，《超人总动员2》想拿出这样的票房走势并不容易。

      值得一提的是，《超人总动员2》目前时光网评分为8.1分，虽然也很高，但与《寻梦环游记》9.0分的评分还是有较大差距。



      小沈阳自导自演的喜剧《猛虫过江》上周票房报收9500万，位居周票房季军，累计票房达到1.61亿。

      王千源、袁姗姗等主演的喜剧《龙虾刑警》上周五首映，首周票房4490万，位居周票房第四名。

      吴镇宇、张智霖等主演的港式警匪片《泄密者》上周报收3040万，位居周票房第五名，累计票房6470万。

      《超时空同居》上周报收1800万，累计票房8.94亿。

      《复仇者联盟3》上周报收1100万，累计票房23.85亿。

      《哪啊哪啊神去村》、《摇摆少女》等片导演矢口史靖的新片《生存家族》上周五内地首映，首周票房610万。

      本周内地上映的新片有《动物世界》《金蝉脱壳2》《暹罗决：九神战甲》《最后一球》等。随着6月的结束，未来一段时间内国产大片的数量将不断增加。

   编辑：en

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关键词： 内地票房 一周内地票房综述 侏罗纪世界2 超人总动员2
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