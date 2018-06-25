时光网讯
6月24日，励志青春片《青春不留白》
在北京举行首映礼，旅法导演尹大为
携一众主创齐亮相。由男主演宦宇
、陈俊宇
、嘉男海林
组成“创业天团”闪亮登场，中戏花旦高雪儿
表演了一段哑剧《草帽歌》向师姐巩俐致敬。著名女星苏瑾也通过一段VCR向现场观众送出祝福。
《青春不留白》
将90后大学生创业故事搬上大银幕，定位是“中国版《社交网络》
”。在首映礼上，“亚运歌手”杨鸣轩在现场演唱了电影主题曲《你一定会感谢奋斗的自己》，收获了观众热烈掌声。据悉，杨鸣轩在《我是歌手》中作为汪峰梯队种子选手参加了踢馆赛，人气和实力均不俗。
映礼现场还曝光了一款电影的幕后特辑，来自全国各地的90后、00后青春创业人，畅谈属于自己的创业历程。随后，《青春不留白》主演宦宇、陈俊宇、嘉男海林三位主演隆重亮相。三人不仅分享了拍戏时在寒冷天气下吹海风的艰难体验，还互怼生活中的大小糗事，这段拍摄经历，也给这些“小鲜肉”们留下了深刻印象。
前不久刚刚拜师尹大卫的女弟子高雪儿，此次重现了一段当年师姐巩俐艺考表演的哑剧《草帽歌》，让尹大为导演大加赞赏。看来素有“伯乐导演”美誉的尹大为捧星水准果然不俗，这位90后“小戏精”就快要出师了！
《青春不留白》
首映礼的活动快结束时，著名女星苏瑾通过一段VCR给观众送来祝福。远在大洋彼岸的她，作为尹大为导演的好友一直非常关注这部小成本青春片的诞生，这次远在美国的她来不了活动现场，但她也希望这部电影能取得好成绩。
这次首映礼除了该片导演尹大为和编剧乔洪明，还有总制片人国皓雯、屡获国际大奖的电影音乐人万建国、北京东方秀映文化传媒公司发行人孙倩等莅临现场。最后，众主创一同打响了“《青春不留白》
大卖”的场记板，共同祝福《青春不留白》
票房大卖。
编辑：隐饮