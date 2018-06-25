巩俐恩师尹大为导演新作《青春不留白》举办首映礼，中戏花旦高雪儿表演了一段哑剧《草帽歌》向师姐巩俐致敬。著名女星苏瑾也通过一段VCR向现场观众隔空送出祝福。









映礼现场还曝光了一款电影的幕后特辑，来自全国各地的90后、00后青春创业人，畅谈属于自己的创业历程。随后，《青春不留白》主演宦宇、陈俊宇、嘉男海林三位主演隆重亮相。三人不仅分享了拍戏时在寒冷天气下吹海风的艰难体验，还互怼生活中的大小糗事，这段拍摄经历，也给这些“小鲜肉”们留下了深刻印象。





前不久刚刚拜师尹大卫的女弟子高雪儿，此次重现了一段当年师姐巩俐艺考表演的哑剧《草帽歌》，让尹大为导演大加赞赏。看来素有“伯乐导演”美誉的尹大为捧星水准果然不俗，这位90后“小戏精”就快要出师了！









编辑：隐饮