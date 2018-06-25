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"蚁人2"发布会 "黄蜂女"站C位!

视觉效果惊艳 "蚁人"反串饰演一代"黄蜂女"

2018-06-25 15:06:25 来源：Mtime时光网

《蚁人2：黄蜂女现身》的记者发布会上，主办方精心准备了比主创们大好多倍的Hello Kitty糖果盒和超大号勺子，作为首次片名中出现了女超级英雄名字的电影，“黄蜂女”伊万杰琳·莉莉当然是站了C位。
　　时光网洛杉矶讯　错过《复仇者联盟3》不要紧（really？？），缩放（不太）自如的漫威超级英雄蚁人（保罗·路德饰演）将在7月份重返北美大银幕！近几周，《蚁人2：黄蜂女现身》展开了全球宣传活动，于当地时间6月24日在南加州举办记者发布会。

　　总是守口如瓶的招牌帽子型男漫威老总凯文·费奇，习惯性地“答案压根就没回答问题”，导演佩顿·里德劳伦斯·菲什伯恩、“黄蜂女”伊万杰琳·莉莉保罗·路德、饰演新角色的汉娜·乔恩·卡门、以及“一代蚁人” 迈克尔·道格拉斯，风尘仆仆现身记者发布会，替今年最后一部MCU电影造势宣传。

　　（发布会上还真不少剧透，但我没写嘻嘻。）

《美队3》中的“蚁人”

　　《蚁人2：黄蜂女现身》故事承接第一集，发生在《美国队长3》之后。首次拍续集电影的导演佩顿·里德与表示，第二集的故事灵感来自于蚁人加入美国队长的行列后，卷入复仇者联盟内斗纷争。“没跟汉克或霍普讨论就擅自决定，我开始思考，这回他俩会怎么反应？”所以设定第二集由蚁人被软禁家中、与汉克和霍普的关系降到冰点开始

　　《蚁人2》中的主角“黄蜂女”，是漫威电影中首次以女英雄的名字作为片名，记者会上也把伊万杰琳·莉莉摆在正中间，可见意义重大。莉莉透露，本来黄蜂女《美队3》中会现身，“当时我还小小失望，心想：'好吧，黄蜂女没有自己的起源故事电影……'” 边说还面露失望表情。

　　殊不知，莉莉后来得知消息说，黄蜂女不会现身《美队3》，“还先跟我打预防针说希望我不会介意，但我其实内心期待的是，他们是不是会说出我想要听的理由。 果真没错！片方解释，因为认为黄蜂女这个角色值得一部起源电影，我心想：'太棒了！'”


导演、保罗和莉莉在片场

　　“不过我会继续'造谣生事'，助长那个谣言说'会有全是女性的漫威电影'，直到发生的那天为止” 。莉莉后来逗趣追加，这让笑得闹哄哄的大伙目光转移到大老凯文·费奇身上，但费奇仍旧口风很紧，没证实也没否认，吊足大家胃口。

　　《蚁人2》的反派角色之一“幽灵”（这个“之一”不能算剧透吧？），由《头号玩家》《古墓丽影：源起之战》汉娜·乔恩·卡门饰演，片中幽灵这个角色的特效让人大开眼界。卡门说自己也是看到电影的完成品，才知道特效视觉效果如何：“让我大开眼界，因为拍摄过程中没有特别的步骤，就是照一般方式演戏，所以我看到电影中的视觉效果非常惊艳。 ”

反派“幽灵”

　　卡门也表示，幽灵一角就和不少其他漫威电影的反派角色一样，有令人值得同情的部分、也有改邪归正的潜力，揣摩这个角色的时候“内心觉得自己是好人，其他人才是坏人。”

　　“黄蜂女”莉莉也说，有时会抓准机会跟自己的孩子进行教育：“世上没有真正的坏人，都是好人做了太多错的决定，忘了怎么做正确的决定，真正的英雄会唤醒他们内心的正义。”借此培养孩子悯人助人的观念，引起台上台下做家长的大家一阵掌声。

　　第一集中，只闻其名不见其人的霍普妈妈、“一代黄蜂女”珍奈特·凡·戴恩，第二集终于现身，由依旧美艳动人的米歇尔·菲佛饰演，迈克尔·道格拉斯回归出演科学家汉克·皮姆。这两位好莱坞资深演员，首次同台就是饰演脑袋聪明到可媲美爱因斯坦的夫妻档。菲佛虽然没有现身记者发布会，仍旧是话题的中心。

　　《蚁人2》中有一段重要的场景，保罗·路德必须反串扮演菲佛的珍奈特一角，是第二集的重点片段，笑点十足，其中路德还和道格拉斯亲密接触（好了不能再多说了，说好不剧透！）。路德演起菲佛感觉得心应手，他开玩笑说：“我感觉我一直以来都在演她，还好她不在现场，不然我不可能演得出来。”

米歇尔·菲佛本人缺席了发布会

　　既然饰演科学家，道格拉斯被问到，能否现场解释一下片中不断提到的量子力学，他搞笑说，“我可能得再看一次剧本……我只知道可以变很小！” 殊不知，饰演片中同样也是科学家女儿的莉莉，其实对量子力学超有感，一连串解释一堆物理现象，说在量子领域中，人对时间和空间的认知都会不同。

　　路德抓准机会，拿饰演福斯特博士的劳伦斯·菲什伯恩开玩笑：“所以我看到的红色与蓝色，可能是你看到的蓝色和红色吗？！” 意指菲什伯恩在《黑客帝国》中饰演的墨菲斯，拿蓝色与红色胶囊给人选择的经典桥段，引起一阵哄堂大笑。

　　《蚁人2：黄蜂女现身》将于7月6日在美国上映。时光网也有机会与导演佩顿·里德、以及两位主演伊万杰琳·莉莉与保罗·路德进行专访，敬请关注后续报导。

作者：Stephanie Wu   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 蚁人2 发布会 漫威 MCU StephanieWu
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