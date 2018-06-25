（发布会上还真不少剧透，但我没写嘻嘻。）

殊不知，莉莉后来得知消息说，黄蜂女不会现身《美队3》，“还先跟我打预防针说希望我不会介意，但我其实内心期待的是，他们是不是会说出我想要听的理由。 果真没错！片方解释，因为认为黄蜂女这个角色值得一部起源电影，我心想：'太棒了！'”





反派“幽灵” 卡门也表示，幽灵一角就和不少其他漫威电影的反派角色一样，有令人值得同情的部分、也有改邪归正的潜力，揣摩这个角色的时候“内心觉得自己是好人，其他人才是坏人。”





“黄蜂女”莉莉也说，有时会抓准机会跟自己的孩子进行教育：“世上没有真正的坏人，都是好人做了太多错的决定，忘了怎么做正确的决定，真正的英雄会唤醒他们内心的正义。”借此培养孩子悯人助人的观念，引起台上台下做家长的大家一阵掌声。