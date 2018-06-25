时光网洛杉矶讯
错过《复仇者联盟3》
不要紧（really？？），缩放（不太）自如的漫威超级英雄蚁人（保罗·路德
饰演）将在7月份重返北美大银幕！近几周，《蚁人2：黄蜂女现身》
展开了全球宣传活动，于当地时间6月24日在南加州举办记者发布会。
（发布会上还真不少剧透，但我没写嘻嘻。）
《蚁人2：黄蜂女现身》
故事承接第一集，发生在《美国队长3》
之后。首次拍续集电影的导演佩顿·里德
与表示，第二集的故事灵感来自于蚁人加入美国队长的行列后，卷入复仇者联盟内斗纷争。“没跟汉克或霍普讨论就擅自决定，我开始思考，这回他俩会怎么反应？”所以设定第二集由蚁人被软禁家中、与汉克和霍普的关系降到冰点开始
。
《蚁人2》
中的主角“黄蜂女”，是漫威电影中首次以女英雄的名字作为片名
，记者会上也把伊万杰琳·莉莉
摆在正中间，可见意义重大。莉莉透露，本来黄蜂女《美队3》中会现身，“当时我还小小失望，心想：'好吧，黄蜂女没有自己的起源故事电影……'” 边说还面露失望表情。
殊不知，莉莉后来得知消息说，黄蜂女不会现身《美队3》，“还先跟我打预防针说希望我不会介意，但我其实内心期待的是，他们是不是会说出我想要听的理由。 果真没错！片方解释，因为认为黄蜂女这个角色值得一部起源电影，我心想：'太棒了！'”
导演、保罗和莉莉在片场
“不过我会继续'造谣生事'，助长那个谣言说'会有全是女性的漫威电影'，直到发生的那天为止” 。莉莉后来逗趣追加，这让笑得闹哄哄的大伙目光转移到大老凯文·费奇
身上，但费奇仍旧口风很紧，没证实也没否认，吊足大家胃口。
《蚁人2》
的反派角色之一“幽灵”（这个“之一”不能算剧透吧？），由《头号玩家》
、《古墓丽影：源起之战》
的汉娜·乔恩·卡门
饰演，片中幽灵这个角色的特效让人大开眼界。卡门说自己也是看到电影的完成品，才知道特效视觉效果如何：“让我大开眼界，因为拍摄过程中没有特别的步骤，就是照一般方式演戏，所以我看到电影中的视觉效果非常惊艳
。 ”
卡门也表示，幽灵一角就和不少其他漫威电影的反派角色一样，有令人值得同情的部分、也有改邪归正的潜力，揣摩这个角色的时候“内心觉得自己是好人，其他人才是坏人。”
“黄蜂女”莉莉也说，有时会抓准机会跟自己的孩子进行教育：“世上没有真正的坏人，都是好人做了太多错的决定，忘了怎么做正确的决定，真正的英雄会唤醒他们内心的正义。”借此培养孩子悯人助人的观念，引起台上台下做家长的大家一阵掌声。
第一集中，只闻其名不见其人的霍普妈妈、“一代黄蜂女”珍奈特·凡·戴恩，第二集终于现身，由依旧美艳动人的米歇尔·菲佛
饰演，迈克尔·道格拉斯
回归出演科学家汉克·皮姆。这两位好莱坞资深演员，首次同台就是饰演脑袋聪明到可媲美爱因斯坦的夫妻档。菲佛虽然没有现身记者发布会，仍旧是话题的中心。
《蚁人2》
中有一段重要的场景，保罗·路德必须反串扮演菲佛的珍奈特一角
，是第二集的重点片段，笑点十足，其中路德还和道格拉斯亲密接触（好了不能再多说了，说好不剧透！）。路德演起菲佛感觉得心应手，他开玩笑说：“我感觉我一直以来都在演她，还好她不在现场，不然我不可能演得出来。”
既然饰演科学家，道格拉斯被问到，能否现场解释一下片中不断提到的量子力学，他搞笑说，“我可能得再看一次剧本……我只知道可以变很小！” 殊不知，饰演片中同样也是科学家女儿的莉莉，其实对量子力学超有感，一连串解释一堆物理现象，说在量子领域中，人对时间和空间的认知都会不同。
路德抓准机会，拿饰演福斯特博士的劳伦斯·菲什伯恩
开玩笑：“所以我看到的红色与蓝色，可能是你看到的蓝色和红色吗？！” 意指菲什伯恩在《黑客帝国》
中饰演的墨菲斯，拿蓝色与红色胶囊给人选择的经典桥段，引起一阵哄堂大笑。
《蚁人2：黄蜂女现身》
将于7月6日在美国上映。时光网也有机会与导演佩顿·里德、以及两位主演伊万杰琳·莉莉与保罗·路德进行专访，敬请关注后续报导。
作者：Stephanie Wu 编辑：甄甏甏