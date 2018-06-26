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暑假内地影市《邪不压正》《药神》打头阵

七月影市前瞻:《西虹市首富》等国产片大爆发

2018-06-26 08:34:06 来源：Mtime时光网

七月国产电影大爆发

谁能重现去年"战狼2"票房奇迹

姜文新作《邪不压正》

《药神》口碑强《爵迹2》争议多

国产奇幻片《阿修罗》

《西虹市首富》对打《四大天王》

《新乌龙院》经典回归

《兄弟班》《墨多多谜境冒险》

中外动画齐聚暑期档

国漫《大头儿子》VS《风语咒》

七月电影院线新片档期

7月暑期档拉开帷幕：《我不是药神》口碑炸裂，姜文《邪不压正》四年磨一剑，沈腾《西虹市首富》对打徐克《狄仁杰之四大天王》，《阿修罗》《爵迹2》组团上映，哪部能重现《战狼2》的票房奇迹？
        时光网特稿 独属于国产片的春天——暑期档将从7月正式拉开帷幕。作为和春节档同样重要的全年重点档期，众多实力强大的国产新片齐聚于此，包括《邪不压正》《狄仁杰之四大天王》《西虹市首富》《我不是药神》《阿修罗》《爵迹2》等将在7月组团上映，谁将突出重围成为新一任“票房黑马”，成为业界关注的焦点。



       今年７月上映的国产片类型相较往年同档期也更为丰富，从喜剧、魔幻、动画到热卖续集大片一应俱全：7月6日上映的《爵迹2》《我不是药神》将率先打响暑期档的头炮，由徐峥监制并主演的《我不是药神》在上海电影节提前电影场口碑出色，被誉为“国产现实主义电影的突破之作”，不仅有喜剧色彩，更充满了尖锐的批判性，很有可能成为“口碑爆款”，实现票房突围。

       7月13日是国产片集中扎堆上映的日子。姜文导演四年磨一剑的《邪不压正》备受期待，这部充满雄性荷尔蒙和幽默感的新片，依旧带有浓重的姜文色彩，他的电影每次在艺术成就上都有全新的突破，但票房表现则是时好时差，这次能否获得票房和口碑的双丰收，让我们拭目以待。除此之外，经典续集作品《新乌龙院之笑闹江湖》，以及国产奇幻大片《阿修罗》，也让观众的选择更为丰富。

七月下旬的四部大片《邪不压正》《阿修罗》《四大天王》《西虹市首富》

       到了月底7月27日，还有两部值得一提的国产大片将上映，由《夏洛特烦恼》原班导演、编剧，以及“夏洛”沈腾合作的喜剧片《西虹市首富》，看起来“黑马”相十足，如果口碑不差的话，很有可能重现《夏洛特烦恼》的票房走势。徐克导演的《狄仁杰之四大天王》压轴登场，作为狄仁杰系列电影第三部，原班主演+全新案情再度袭来，同样是不容忽视的国产强片。

      今年7月新上映的进口片，目前宣布定档的只有三部，其中两部都是动画电影：一部《神奇马戏团》由曾执导经典动画电影《花木兰》托尼·班克罗夫特导演，另一部《淘气大侦探》则由约翰尼·德普詹姆斯·麦卡沃伊配音。这两部动画片质量都比较有保证，但市场体量和去年暑期档的《神偷奶爸3》相比，整体实力偏弱。唯一一部真人大片是“巨石”强森主演的《摩天营救》，7月20日上映。对于国产片来说，七月份进口片集体退居二线，这确实是个得天独厚的好档期。

2017年7月底上映的《战狼2》票房高达56亿

       回想2015年7月，《捉妖记》《煎饼侠》《大圣归来》三部影片带热了整个暑期档，它们不仅让人看得热血沸腾印象深刻，同时证明了特效和喜剧元素大片在中国观众中强大的号召力。2017年7月底，《战狼2》在暑期档一骑绝尘，横扫内地市场刷新票房纪录，极大地提振了全年的市场信心，该片内地票房定格在56.8亿（含服务费），目前仍然是内地票房总冠军。

      今年这个汇集了众多续集大片的暑期档，国产片能否抓住机遇成功“弯道超车”，７月份的这一战至关重要。

作者：时光网记者组   编辑：隐饮

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 七月前瞻 邪不压正

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