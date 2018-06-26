7月暑期档拉开帷幕：《我不是药神》口碑炸裂，姜文《邪不压正》四年磨一剑，沈腾《西虹市首富》对打徐克《狄仁杰之四大天王》，《阿修罗》《爵迹2》组团上映，哪部能重现《战狼2》的票房奇迹？

作者：时光网记者组 编辑：隐饮

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