今年７月上映的国产片类型相较往年同档期也更为丰富，从喜剧、魔幻、动画到热卖续集大片一应俱全：7月6日上映的《爵迹2》
和《我不是药神》
将率先打响暑期档的头炮，由徐峥
监制并主演的《我不是药神》
在上海电影节提前电影场口碑出色，被誉为“国产现实主义电影的突破之作”，不仅有喜剧色彩，更充满了尖锐的批判性，很有可能成为“口碑爆款”，实现票房突围。
7月13日是国产片集中扎堆上映的日子。姜文
导演四年磨一剑的《邪不压正》
备受期待，这部充满雄性荷尔蒙和幽默感的新片，依旧带有浓重的姜文色彩，他的电影每次在艺术成就上都有全新的突破，但票房表现则是时好时差，这次能否获得票房和口碑的双丰收，让我们拭目以待。除此之外，经典续集作品《新乌龙院之笑闹江湖》
，以及国产奇幻大片《阿修罗》
，也让观众的选择更为丰富。
七月下旬的四部大片《邪不压正》《阿修罗》《四大天王》《西虹市首富》
回想2015年7月，《捉妖记》
、《煎饼侠》
、《大圣归来》
三部影片带热了整个暑期档，它们不仅让人看得热血沸腾印象深刻，同时证明了特效和喜剧元素大片在中国观众中强大的号召力。2017年7月底，《战狼2》
在暑期档一骑绝尘，横扫内地市场刷新票房纪录，极大地提振了全年的市场信心，该片内地票房定格在56.8亿（含服务费），目前仍然是内地票房总冠军。
今年这个汇集了众多续集大片的暑期档，国产片能否抓住机遇成功“弯道超车”，７月份的这一战至关重要。