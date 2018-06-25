影片努力突破国产影片类型，在欢乐幽默的基调中，加入深刻的现实意义，生动再现因“药”而展开的小人物蜕变过程，传达出动人坚韧的生命力量。

《我不是药神》IMAX海报





现实而本土的故事题材，是《我不是药神》的一大亮点：一位不速之客的意外到访，打破了神油店老板程勇的平凡人生，他从一个交不起房租的男性保健品商贩，一跃成为印度仿制药“格列宁”的独家代理商。收获巨额利润的他，生活剧烈变化，被病患们冠以“药神”的称号。但是，一场关于救赎的拉锯战也在波涛暗涌中慢慢展开。影片由坏猴子影业，北京真乐道文化传播有限公司，欢喜传媒集团有限公司，北京京西文化旅游股份有限公司，北京乾坤星宇文化发展有限公司，北京唐德国际电影文化有限公司出品，由北京京西文化旅游股份有限公司发行。





IMAX娱乐公司首席执行官兼IMAX公司高级执行副总裁格雷格·福斯特表示：“《我不是药神》拥有超强的演员和主创阵容，并且在上映前就收获了非常好的口碑，我们很有信心，其IMAX观影体验能够受到广大观众的喜爱。”