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徐峥《我不是药神》发布IMAX海报

生动再现因“药”而展开的小人物蜕变

2018-06-25 15:22:00 来源：Mtime时光网

影片努力突破国产影片类型，在欢乐幽默的基调中，加入深刻的现实意义，生动再现因“药”而展开的小人物蜕变过程，传达出动人坚韧的生命力量。

《我不是药神》IMAX海报

　　IMAX公司今日宣布，暑期档热门影片《我不是药神》将经由IMAX专利的数字原底翻版(DMR)技术转制为IMAX版本，于7月6日登陆全国IMAX影院。

　　电影《我不是药神》由文牧野执导，宁浩监制，徐峥监制并领衔主演，主演更囊括周一围、王传君、谭卓、章宇、杨新鸣等一众实力派演员。影片努力突破国产影片类型，在欢乐幽默的基调中，加入深刻的现实意义，生动再现因“药”而展开的小人物蜕变过程，传达出动人坚韧的生命力量。宁浩和徐峥两位都曾以导演身份与IMAX有过合作，此次为文牧野导演保驾护航，亦选择IMAX为影片打造更佳的观影体验。

　　现实而本土的故事题材，是《我不是药神》的一大亮点：一位不速之客的意外到访，打破了神油店老板程勇的平凡人生，他从一个交不起房租的男性保健品商贩，一跃成为印度仿制药“格列宁”的独家代理商。收获巨额利润的他，生活剧烈变化，被病患们冠以“药神”的称号。但是，一场关于救赎的拉锯战也在波涛暗涌中慢慢展开。影片由坏猴子影业，北京真乐道文化传播有限公司，欢喜传媒集团有限公司，北京京西文化旅游股份有限公司，北京乾坤星宇文化发展有限公司，北京唐德国际电影文化有限公司出品，由北京京西文化旅游股份有限公司发行。

　　IMAX娱乐公司首席执行官兼IMAX公司高级执行副总裁格雷格·福斯特表示：“《我不是药神》拥有超强的演员和主创阵容，并且在上映前就收获了非常好的口碑，我们很有信心，其IMAX观影体验能够受到广大观众的喜爱。”

   编辑：边界

关键词： 我不是药神 IMAX
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我不是药神

我不是药神 (2018)

0.0

导演：文牧野

主演：徐峥 周一围

徐峥

徐峥

Zheng Xu

职业：演员 | 制作人

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