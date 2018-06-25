前两部导演金容华也将继续执导，并且和前两部一样将两部同时套拍完成。目前，三、四部的剧本正在创作，预计在今年年末完成。





《与神同行》的制作公司今日透露“因为最初就有拍成系列电影的打算，所以现在正在计划制作3、4部，但是现在还什么都没有进行。所以相比计划，说希望更准确。“





同时制作公司表示，如果继续拍摄的话，前两部导演金容华也将继续执导，并且和前两部一样将两部同时套拍完成。目前，三、四部的剧本正在创作，预计在今年年末完成，并预计会在明年年底左右开机。









在先导预告中出现了河正宇的古装战争戏场面，同时马东锡饰演的新角色也率先登场，该角色的故事将与金香奇的前世故事有关。





《与神同行》的系列首部作品《与神同行：罪与罚》在2017年12月上映后，累计观影人次达到1441万人次，跻身韩国历年票房榜第二位。首集票房的出色表现，让前两部影片的制作费用已基本回本，所以继续制作第三、第四部只是个时间问题。