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《与神同行》系列有望三四部套拍

"因与缘"河正宇古代沙场征战 续集剧本正在创作

2018-06-25 19:12:12 来源：Mtime时光网

前两部导演金容华也将继续执导，并且和前两部一样将两部同时套拍完成。目前，三、四部的剧本正在创作，预计在今年年末完成。

《与神同行2：因与缘》先导海报

　　时光网讯 《与神同行2：因与缘》不久前刚刚曝光了先导预告片，今日制片公司就透露“希望”继续拍摄第三和第四部《与神同行》系列作品，仍然有前两部导演金容华导演执导，且与前两部一样将采取套拍的形式。

　　《与神同行》的制作公司今日透露“因为最初就有拍成系列电影的打算，所以现在正在计划制作3、4部，但是现在还什么都没有进行。所以相比计划，说希望更准确。“

　　同时制作公司表示，如果继续拍摄的话，前两部导演金容华也将继续执导，并且和前两部一样将两部同时套拍完成。目前，三、四部的剧本正在创作，预计在今年年末完成，并预计会在明年年底左右开机。

　　《与神同行》系列的第二部作品《与神同行2：因与缘》将于8月1日正式在韩国上映。该片的先导预告推出后就获得了超高的点击量。据悉续集中，前一集的主角车太贤将不再出现，故事将围绕河正宇朱智勋金香奇饰演的三位阴间使者展开，讲述在约定转世的最后第49次审判来临之时，三位阴间使者见到了知晓他们千年前往事的神，而后在阴间和阳间，穿越过去与现在找寻遗失的神秘之缘的故事。

　　在先导预告中出现了河正宇的古装战争戏场面，同时马东锡饰演的新角色也率先登场，该角色的故事将与金香奇的前世故事有关。

　　《与神同行》的系列首部作品《与神同行：罪与罚》在2017年12月上映后，累计观影人次达到1441万人次，跻身韩国历年票房榜第二位。首集票房的出色表现，让前两部影片的制作费用已基本回本，所以继续制作第三、第四部只是个时间问题。

   编辑：ruo

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关键词： 与神同行 因与缘 预告片
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