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《侠路相逢》入围上影节“华语新风”单元

官方评价：接续90年代大陆武侠西部气息

2018-06-25 18:58:50 来源：Mtime时光网

海国际电影节组委会官方对《侠路相逢》评价：接续了90年代大陆武侠的某种西部气息。
      时光网讯 日前，由邵亚峰导演，邵兵姜武、姚娆等主演的警匪片《侠路相逢》入围第21届上海国际电影节“华语新风”单元的16部影片之一，并在电影节期间展映。

      在拍摄《侠路相逢》之前，导演邵亚峰曾蛰伏多年，最终凭借原创的剧本打动了几位主演。“说出来你们可能不信，《侠路相逢》开拍前，剧本我只给姜武和邵兵看过”，邵亚峰有些自豪，“我们这个片子没有什么背景，也没有大人物来背书，我抱着试试看的心态，把剧本发给了邵兵和姜武，没想到，一周就收到了回复。” 邵亚峰还记得姜武看完剧本后的原话，“这故事还真有点儿意思。”

      电影里，“匪徒”姜武沿着黄河跑，“警察”邵兵顺着黄河追，万里追凶的故事，就此在黄河岸边，正式上演。

      邵亚峰透露，《侠路相逢》的拍摄几乎贯穿陕西黄河沿岸，“大概跑了整个黄河中游，一千多公里，我们剧照在黄河边来来回回一共跑了得有一万公里”。

      在黄河拍片，远没有想象中美妙。“陕西的黄河太野了！”，邵亚峰还记得，上游放水时，黄河水就会变得浑浊而湍急，即使壮年船夫也得老老实实把救生衣裹上。他亲眼看到，夹着泥沙的河水把胳膊那么长的黄河鲤鱼给呛死了。而他们的摄影机就架在离悬崖不到一米的地方，摄影机的另一边，是连护栏都没有的公路，拉煤的货车贴着身边疾驰而过，剧组的工作人员不得不手挽手，拉在一起，“不开玩笑，那地方掉下去，救不上来，直接顺着黄河水卷走了，连人影都找不着。”

      尽管如此，邵亚峰也没想过放弃实拍，他说，当他第一次站在黄河岸边，身处群山之巅，脚下是万丈悬崖和汹涌奔腾的黄河水掀起的巨浪，他就知道，“我想要的英雄苍茫感出来了。”

      上海国际电影节组委会官方对《侠路相逢》成片给出了一个颇高的评价：“《侠路相逢》在警匪类型本土化方面作出了独到尝试。影片试图在平实影像中建构黄河流域的粗犷气质，在现实场景里复原武侠文本的精神框架，汽车行驶镜头的大量重复，对照古装片策马狂奔的段落，竟着实接续了90年代大陆武侠的某种西部气息。”

   编辑：en

关键词： 侠路相逢 邵兵 姜武 邵亚峰
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