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老年版十二罗汉"大盗之王"首曝预告

《万物理论》导演执导 《极盗车神》团队打造

2018-06-25 20:15:31 来源：Mtime时光网

多位真·老戏骨联袂的偷盗大片《大盗之王》今日曝光首支先导预告和首张海报，看老爷子们各个戏精倚老卖老可以说是很可爱了。

《大盗之王》海报

　　时光网讯 “十二罗汉”老了会怎么样？英国新片《大盗之王》也许能给你一个答案！由迈克尔·凯恩迈克尔·刚本吉姆·布劳德本特雷·温斯顿汤姆·康特奈多位真·老戏骨联袂的偷盗大片今日曝光首支先导预告和首张海报，看老爷子们各个戏精倚老卖老可以说是很可爱了。

　　《大盗之王》根据真实事件改编，讲述了几个耳聋眼花的退休老年惯犯联手在伦敦的珠宝商区制造史上最大抢劫案的故事。除了几位老戏骨，“夜魔侠”查理·考克斯也加盟了该片。此外，该片的导演是曾经执导《万物理论》的英国著名导演詹姆斯·马什。更值得一提的是，该片由《极盗车神》团队打造，是不是很期待了？

　　《大盗之王》将于9月14日在英国首映。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 大盗之王 预告片
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相关电影/影人

大盗之王

大盗之王 (2018)

0.0

导演：詹姆斯·马什

主演：迈克尔·凯恩

吉姆·布劳德本特

吉姆·布劳德本特

Jim Broadbent

职业：演员 | 编剧 | 制作人
迈克尔·刚本

迈克尔·刚本

Michael Gambon

职业：演员
雷·温斯顿

雷·温斯顿

Ray Winstone

职业：演员 | 制作人
迈克尔·凯恩

迈克尔·凯恩

Michael Caine

职业：演员 | 制作人
汤姆·康特奈

汤姆·康特奈

Tom Courtenay

职业：演员
查理·考克斯

查理·考克斯

Charlie Cox

职业：演员
詹姆斯·马什

詹姆斯·马什

James Marsh

职业：导演 | 编剧 | 制作人
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