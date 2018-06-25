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冯小刚发公开信劝崔永元收手？

冯小刚澄清"蓄意编造" 针对爆料事件首次发声

2018-06-25 22:57:40 来源：Mtime时光网

冯小刚在25日下午通过朋友圈进行辟谣，称”网上流传的所谓‘公开信’，非我所言，是蓄意编造的。特此澄清。”


      时光网讯 针对日前网上流传的一封冯小刚写给崔永元的公开信，冯小刚今天正式作出回应，称该信件为蓄意编造，并非出自他本人之手，也算是继崔永元爆料“阴阳合同”丑闻之后的首次间接发声。

冯小刚朋友圈截图



      据上个月中旬《手机2》宣布开机消息，引得崔永元怒怼冯小刚和《手机》系列编剧刘震云已经过去了一月有余，这期间，从爆料范冰冰合同，到直指“阴阳合同”行业乱象，事态发展日渐升级。

      6月初，国家税务总局介入，开始大规模调查影视从业人员“阴阳合同”涉税问题。对此，崔永元本人也表示始料未及，“好像被逼上梁山……”，但崔永元的矛头焦点冯小刚和刘震云始终未作出任何正面回应。

5月2日《手机2》开机照


      但日前在网上流传的一封冯小刚致崔永元的公开信，引得前者首度发声。

      这封公开信以冯小刚第一人称的口吻写给“小崔”，信中内容包括冯小刚表明至今未作回应是因为不觉得理亏，而选择现在发声则是因为不想事态继续闹大。其中还暗语崔永元“踩人”是“下流”之举，并以“没有永远的朋友和敌人，只有永远的利益”规劝崔永元收手。

《手机》拍摄时的崔永元、冯小刚合照


      针对这封公开信，冯小刚就在25日下午通过朋友圈进行了辟谣，称”网上流传的所谓‘公开信’，非我所言，是蓄意编造的。特此澄清。”

      虽然没有对崔永元的爆料事件进行正面回应，但也是对网传“公开信”内容的全盘否定，也算是他针对该事件的首次侧面回应。

假“公开信”内容如下：




   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 冯小刚 崔永元
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导演：冯小刚

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冯小刚

冯小刚

Xiaogang Feng

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崔永元

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Yongyuan Cui

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