冯小刚在25日下午通过朋友圈进行辟谣，称”网上流传的所谓‘公开信’，非我所言，是蓄意编造的。特此澄清。”













冯小刚朋友圈截图















6月初，国家税务总局介入，开始大规模调查影视从业人员“阴阳合同”涉税问题。对此，崔永元本人也表示始料未及，“好像被逼上梁山……”，但崔永元的矛头焦点冯小刚和刘震云始终未作出任何正面回应。





5月2日《手机2》开机照







但日前在网上流传的一封冯小刚致崔永元的公开信，引得前者首度发声。





这封公开信以冯小刚第一人称的口吻写给“小崔”，信中内容包括冯小刚表明至今未作回应是因为不觉得理亏，而选择现在发声则是因为不想事态继续闹大。其中还暗语崔永元“踩人”是“下流”之举，并以“没有永远的朋友和敌人，只有永远的利益”规劝崔永元收手。





《手机》拍摄时的崔永元、冯小刚合照









针对这封公开信，冯小刚就在25日下午通过朋友圈进行了辟谣，称”网上流传的所谓‘公开信’，非我所言，是蓄意编造的。特此澄清。”





虽然没有对崔永元的爆料事件进行正面回应，但也是对网传“公开信”内容的全盘否定，也算是他针对该事件的首次侧面回应。





假“公开信”内容如下：









