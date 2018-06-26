虽然凯文·费奇也没有把话说死，但听口风，《复联4》的片名公布也真的不远了。此外，"蜘蛛侠2"副片名Far From Home有多重含义











《惊奇队长》概念图 《惊奇队长》概念图





《复联4》片名在《惊奇队长》预告后公布









虽然凯文·费奇也没有把话说死，但听口风，《复联4》的片名公布真的不远了。之所以捂盖子捂得这么严，是因为《复联4》的副标题片名会涉及重大剧透。不过，既然《复联3》大家都已经看过，知道有哪些角色逝去，难道如此保密和即将于7月初上映的《蚁人2》剧情有关？





据悉，《惊奇队长》目前还在拍摄中，很快将杀青，影片首款预告片将于9月或者10月发布。





《蜘蛛侠2》片名确认为Far From Home





就在《蚁人2》媒体发布会前，汤姆·赫兰德“不小心”曝光了《蜘蛛侠2》的副片名：Far From Home，对此凯文·费奇在《蚁人2》发布会上确认了这个信息。

他说：“这个片名和英雄归来（homecoming）比较像，但我不会说这个片名的准确含义。我喜欢这个片名的原因正是它有着多重含义，我们希望把home这个字眼继续玩下去，而且字体里隐藏蜘蛛侠的标志。”





粉丝仿制的片名Logo





既然凯文·费奇说这个片名有多重含义，有粉丝推测：从《复联3》片尾蜘蛛侠的遭遇来看，他“远离家园”不会是从纽约去不同的国家，而可能是去不同的空间或者时间。影片预计今年7月开机，2019年7月5日上映。



