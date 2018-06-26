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漫威影业主席称《复联4》片名今年公布

"蜘蛛侠2"副片名Far From Home有多重含义

2018-06-26 08:01:31 来源：Mtime时光网

虽然凯文·费奇也没有把话说死，但听口风，《复联4》的片名公布也真的不远了。此外，"蜘蛛侠2"副片名Far From Home有多重含义

　　时光网讯 漫威电影《复仇者联盟4》的副标题片名一直没有公布，在《复仇者联盟3：无限战争》上映之前，漫威影业总裁凯文·费奇就说会择日发布《复联4》的副标题。现在《复联3》全球已上映两个月，《复联4》的副标题还没影儿。


《惊奇队长》概念图

　　
《复联4》片名在《惊奇队长》预告后公布

　　近日凯文·费奇接受美国媒体采访时表示：“《复联4》的片名应该会在今年公布，最快就是在《惊奇队长》首款预告片后会公布。”

　　虽然凯文·费奇也没有把话说死，但听口风，《复联4》的片名公布真的不远了。之所以捂盖子捂得这么严，是因为《复联4》的副标题片名会涉及重大剧透。不过，既然《复联3》大家都已经看过，知道有哪些角色逝去，难道如此保密和即将于7月初上映的《蚁人2》剧情有关？

　　据悉，《惊奇队长》目前还在拍摄中，很快将杀青，影片首款预告片将于9月或者10月发布。

《蜘蛛侠2》片名确认为Far From Home



　　就在《蚁人2》媒体发布会前，汤姆·赫兰德“不小心”曝光了《蜘蛛侠2》的副片名：Far From Home，对此凯文·费奇在《蚁人2》发布会上确认了这个信息。

　　他说：“这个片名和英雄归来（homecoming）比较像，但我不会说这个片名的准确含义。我喜欢这个片名的原因正是它有着多重含义，我们希望把home这个字眼继续玩下去，而且字体里隐藏蜘蛛侠的标志。”

粉丝仿制的片名Logo

　　既然凯文·费奇说这个片名有多重含义，有粉丝推测：从《复联3》片尾蜘蛛侠的遭遇来看，他“远离家园”不会是从纽约去不同的国家，而可能是去不同的空间或者时间。影片预计今年7月开机，2019年7月5日上映。

   编辑：汀

关键词： 复仇者联盟4 片名 惊奇队长
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职业：制作人 | 演员
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