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姜文《邪不压正》新海报五大主演首度合体

彭于晏廖凡拳脚相对 周韵许晴眼神有戏

2018-06-26 20:33:48 来源：Mtime时光网

姜文《邪不压正》曝终极海报，姜文、彭于晏、廖凡、周韵、许晴五大主演首度合体。
　　时光网讯 7月13日上映时间越来越近，姜文导演新作《邪不压正》发布终极海报，彭于晏（饰 李天然）、廖凡（饰 朱潜龙）两个昔日的师兄弟拳脚相对，剑拔弩张。奇怪的是，如此严峻气氛之下，姜文（饰 蓝青峰）和周韵（饰 关巧红）、许晴（饰 唐凤怡）却仿佛置身事外，笑意微妙。周韵、许晴视线所向，更是被敏感的观众猜测泄露了戏中的两大阵营。

彭于晏：姜文能看穿我  廖凡笑称“以为自己会演李天然”

　　新释出终极海报中，姜文、彭于晏、廖凡、周韵、许晴五大主演首度合体亮相。影片中，李天然为寻找师门血案的元凶，深入古城的胡同巷陌，随着他行动的深入，京城各方势力也渐渐浮出水面。终极海报最前方，李天然（彭于晏饰）与朱潜龙（廖凡饰）针锋相对，敌对关系一目了然，一心复仇的李天然欲手刃仇敌，将其视为“心病顽疾”的朱潜龙眼露凶光欲除之而后快。他们中间的蓝青峰（姜文饰）面露狡黠，仿佛一个高深莫测的布局人。

　　姜文曾在采访中如此透露自己的角色：“我要演一个自己把自己玩儿砸了的人”。对于蓝青峰这个角色，彭于晏耿耿于怀：“在戏里，这个人从头到尾都在骗我。”李天然也没有表面上那么简单，路演中廖凡曾透露“他除了复仇，还有另一个神秘的身份”。对于影片中的头号反派朱潜龙，廖凡形容：“他是一个邪性的人，也很荒诞。”还笑称，“最初姜文导演找我，我还以为自己会演李天然”。诸多线索使三人身份更加扑朔迷离，到底谁才是这场战争中真正的Hidden Man，只有等7月13日影片上映当天才能揭晓了。

      戏内剑拔弩张，戏外友爱满满。早在开机之前，彭于晏、廖凡就进入训练营，每天拉筋、练功夫，两人以师兄、师弟相称。谈到师兄，彭于晏感叹：“他是一个’戏疯子’，他的眼神真的会让人害怕。”廖凡则回忆两人对手戏都是重场戏：“一场大决战拍了二十几天，不用武术，完全是生死肉搏。”彭于晏透露自己对姜文无条件信任：“导演的眼睛能看透我，他可以看出我今天是不是有心事，但这其实是一种关心，他不会给你压力、让你的表演受限。”

周韵“子弹耳环”暴露传奇身世  许晴化身“天使与魔鬼”

　　终极海报中，周韵饰演的关巧红和许晴饰演的唐凤怡也十分引人注目。女人一直是姜文导演作品中的独特存在，他曾在接受媒体采访时说：“女人对我来说一直就像神一样的存在，我的电影里确实一直都是这样表现的。”

　　影片中的两位女性都不同凡响，周韵饰演的关巧红表面是一个裁缝，但预告片中她几次举枪出现，还被细心网友指出“耳环是拆开的子弹”，增添几分神秘气质。在《太阳照常升起》《让子弹飞》等与姜文合作的过往作品中，周韵都以奇女子的身份出现，正如她所说的：“姜文电影里的每个人物都不简单”，巧红也许有让观众意想不到的另一层身份。

　　说起唐凤怡，许晴形容“她既性感，又感性，亦正亦邪”。虽然与姜文已是老友，却是第一次出演他执导的电影，经过这次合作，许晴感叹：“姜文导演擅长把女人天性里没有挖掘、没有发现的潜能，全都给你调动出来。我觉得身体里的小魔鬼都被调动出来了”“会被唐凤怡这个女人感动，她很勇敢，同时又特别干净”，就像“天使与魔鬼”的化身。 

　　在北平这座间谍之城，当家仇与国恨相裹挟，无论是闯入迷局的李天然、伺机而动的朱潜龙、身份成谜的蓝青峰，抑或是“花开两朵”的关巧红、唐凤怡，谁都无法全身而退。姜文、彭于晏、廖凡、周韵、许晴五大主演将如何演绎这场北平城的乱世风云，只待7月13日揭晓。

   编辑：Joker

关键词： 邪不压正 海报 姜文
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