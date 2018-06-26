预告片曝光的同时，《铁血战士》还发布了一款新海报，终极铁血战士单手捏着“低配”款同类的头颅，不现真容也能霸气四溢。

铁血战士咆哮亮相

终极铁血战士诞生自人类实验室？

大boss都流行玩背摔

铁血战士的前世今生





阿诺·施瓦辛格主演《铁血战士》（1987）





铁血战士，英文原名为PREDATOR，这个词的意思主要是“捕食或掠夺其他有生物的生物”，“铁血战士”这个名字可能是一种误译。第一部作品之所以被翻译成 “铁血战士”，很可能不是用这四个字来指片中的外星生物，而是指击败外星生物的人类士兵。但无论如何，历史的错误也随着时间的流逝也慢慢演变成正确答案，铁血战士的名字就这么流传下来了。





从1987年至今 ，共有5部铁血战士电影上映，分别是1987年的《铁血战士》，1990年的续集《铁血战士2》，两部和异形互动的AVP（Alien VS Predator）系列：《异形大战铁血战士1，2》，以及2010年 艾德里安·布洛迪饰演的《新铁血战士》。





《异形大战铁血战士》剧照



根据前五部《铁血战士》的时间背景，大致可以梳理出这样的时间线——





远古时期：早在原始社会的时候就到地球。当时人类各方面与铁血战士的差距甚大，所以不屑于和人类战斗，反而教会了人类不少科技，其中包括建造金字塔。所以当时人类把铁血战士当作神来崇拜，并且每隔一百年都会选出活人，贡献给铁血战士。

1718年：一个铁血战士袭击了一艘海盗船，从船长那里夺走一把手枪作为战利品；1904年：铁血战士来到位于南极的金字塔进行成人仪式，附近一个捕鲸站全体职员遇害；1987年：阿诺·施瓦辛格带领特种部队前往南美洲的危地马拉执行营救任务，在执行任务中被铁血战士追杀，最后仅两人生还。

1997年：铁血战士降临洛杉矶，屠杀了大量黑帮分子和美国国安局士兵。丹尼·格雷弗饰演的警察成功杀死一名铁血战士，受到了敌人的尊敬。最后，1718年来到地球袭击海盗船的铁血战士出现，把他抢来的那把船长手枪送给了这位勇敢的警察。

2004年：在1904年的捕鲸站事件过去一百年之后，科考队再次来到南极。人类联合年轻的铁血战士击退了异形皇后，被铁血战士长老赠以长矛；2007年：铁血战士的飞船受到异形袭击，坠毁在科罗拉多州康尼森的小镇上。一名铁血战士前往地球做善后工作，同时异形也在地球上大势繁殖，小镇陷入了危机之中。美国政府最后用核弹摧毁了整个小镇。这起事件中仅有四人生还。

这些大概就是五部电影中铁血战士的入侵地球史。可以看出的是，铁血战士每次出现总会造成大量的人类伤亡或异形屠杀。所以敬告大家，如果看到这样的类似生物，请千万远离之。





铁血战士造型照（1987）





和所有的异形电影一样，铁血战士的设定也是一脉相承。首先铁血战士这种可怕的外星生物来自巨揗星系，平均身高231公分、体重200公斤，寿命长达300岁左右；其长相极其丑陋，并且非常尚武，热衷于猎杀和格斗。但是铁血战士在设定上有着许多鲜明且反差很大的特质，例如说原始肉搏武器和高科技枪械兼具的武器设定、先进外星文化和原始部落文化的对比。

从武器装备上看，既包括伸缩长矛、腕刀、飞镖、长鞭这样的冷兵器，也有激光炮、隐形盔甲、激光瞄准器、袖珍电脑这样的高科技武器。从文化上来看，用人头来作为战利品或是成年礼的习俗，通常存在于较原始的原住民部落。





铁血战士造型也非常值得一提，比如一串串如牙买加黑人的“珠坠发辫”，类似于今天的脏辫文化；随处可见影射古印地安食人部落的“骨骸饰品”；全身上下如朋克或SM文化的“网状战甲”；非洲传统的“长矛旋标”、复杂难辨的“象形文字”、穷兵黩武的“猎人传统”等等。这一切全部都是白人文化的对立面，都是被用来作为强化外星人“非我族类”的“文化装饰”。