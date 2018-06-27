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"复联3"牺牲人员将缺席"复联4"所有宣传

凯文费奇亲口确认 包括预告海报及其他形式

2018-06-27 08:20:29 来源：Mtime时光网

漫威CEO在接受外媒采访时表示，像黑豹这样已经在《复联3》中死去的英雄，将不参与之后《复联4》任何形式的宣传。
       时光网讯 《复仇者联盟3》之后，全世界粉丝都在关注着同一个问题：那些被灭霸一个响指打没了的英雄到底会怎么样？（注意：是被响指打成灰的，不是像洛基那样被掐死的。）

Wakanda forever!

       上周末，外媒io9采访到了漫威影业总裁凯文·费奇，并直截了当地问出，像黑豹这样（已经在《复联3》中牺牲）的角色会不会出现在《复仇者联盟4》的预告中?

       费奇很干脆的回答：“不会，因为他已经不在了。”（费奇的原话中用的是“gone”，并没有直接说出是死去还是消失）根据费奇的回答，我们可以认为，所有和黑豹一样被灭霸杀死的已逝英雄都不会出现在《复联4》的任何一支预告片中。

       这也就是说，大家明明都知道黑豹、奇异博士、银护、蜘蛛侠、猎鹰、冬兵、红女巫等人还会继续出演《复联4》，但仍要看着漫威做出假装这些人都不在的样子。不禁让人联想到了《正义联盟》中超人明明会复活，但官方就是厚着脸皮不承认，然后不让大超出现在任何宣传物料中，也不参与任何宣传活动。

       由于《蜘蛛侠：远离故乡》的上映日期仅在《复联4》两个月之后，而蜘蛛侠在《复联3》中也已经灰飞烟灭，记者随后又问到了关于蜘蛛侠的问题。

上一部是返校季，下一部自然是放暑假？

       费奇在回答中说：“这部影片是什么时候上映来着？我们知道是在夏天，我觉得是暑假，他打算和朋友们去欧洲玩。我不知道是哪个夏天……我意思，我知道，但是你不知道。（也就是不能剧透《蜘蛛侠2》故事线到底在《复联3》之前还是《复联3》之后的意思）”。

       费奇还透露，《复联4》的宣传活动将于秋冬季开始进行，他也不清楚到时候具体会怎样进行。“我们是在和全世界最厉害的宣传团队合作，所以我也很迫不及待地想看到他们会怎么做。”

       北美观众即将在下周率先看到《蚁人2：黄蜂女现身》，根据之前得知的消息，《蚁人2》将与《复联4》有着紧密联系，这样意味着内地观众又要继续防止新一轮的剧透打击了。

   编辑：二喜

关键词： 复仇者联盟3 复仇者联盟4
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