



费奇很干脆的回答：“不会，因为他已经不在了。”（费奇的原话中用的是“gone”，并没有直接说出是死去还是消失）根据费奇的回答，我们可以认为，所有和黑豹一样被灭霸杀死的已逝英雄都不会出现在《复联4》的任何一支预告片中。













上一部是返校季，下一部自然是放暑假？ 费奇在回答中说：“这部影片是什么时候上映来着？我们知道是在夏天，我觉得是暑假，他打算和朋友们去欧洲玩。我不知道是哪个夏天……我意思，我知道，但是你不知道。（也就是不能剧透《蜘蛛侠2》故事线到底在《复联3》之前还是《复联3》之后的意思）”。





费奇还透露，《复联4》的宣传活动将于秋冬季开始进行，他也不清楚到时候具体会怎样进行。“我们是在和全世界最厉害的宣传团队合作，所以我也很迫不及待地想看到他们会怎么做。”



