面对镜头，刘嘉玲 “大吐苦水”，谦称“十分不擅长演勾引男人的戏”，而被“勾引”的赵又廷也感慨连连，“原以为会很尴尬，但看到她那么辛苦，也就没什么好尴尬的了”。

武则天特辑 时光网讯 由徐克执导的电影 由徐克执导的电影 《狄仁杰之四大天王》 将于7月27日全国公映，今日片方曝光一支武则天特辑，刘嘉玲三度饰演霸气女皇，她透露此次会让观众“更立体地看到武则天有很多面”。特辑更进一步揭露了片中武则天“勾引”狄仁杰的情节，暧昧亲密的画面令人不禁好奇两人关系为何有此发展，而徐克表示这仅仅只是一个开始，“后面还有很大的空间”。影片在猫眼、淘票票等平台的想看指数不断攀升，热度不减，可谓暑期最期待影片。

狄仁杰系列两部前作中，狄仁杰与武则天之间延续着既对抗亦互相欣赏的君臣关系，但徐克对他们的关系发展一直抱有想象和期待，他直言想将狄仁杰与武则天的关系变化过程展现出来，“武则天的宿敌既然是狄仁杰，那他给她的感觉到底是吸引力，还是厌恶？是欣赏，还是恐惧？可能这些都具有。”此前曝光的《狄仁杰之四大天王》预告中，出现了武则天对狄仁杰“摸脸”戏码，暧昧举止令人不禁猜测：狄仁杰与武则天的关系为何有此发展？这是否是狄仁杰此次面对的巨大危机的源头？而徐克则意味深长地透露这仅仅只是个开始，“武则天和狄仁杰的关系发展，后面还有很大的空间”。





今日的特辑中，几位主创聊起拍摄这场戏的情形，徐克表示自己当时对武则天该用何种状态“勾引”狄仁杰十分纠结，“她用高傲姿态呢？还是用一个很少女的状态？还是要有一个让狄仁杰无防备的状态去做这个事情？”为了达到最佳效果，徐克亲自上阵为刘嘉玲示范“勾引动作”，刘嘉玲则穿着繁琐的睡衣数次“试爬、试滚”，同时还要展现温柔妩媚的姿态。





面对镜头，刘嘉玲 “大吐苦水”，谦称“十分不擅长演勾引男人的戏”，而被“勾引”的赵又廷也感慨连连，“原以为会很尴尬，但看到她那么辛苦，也就没什么好尴尬的了”。这场令刘嘉玲倍感“艰难”的勾引戏隐藏着何种秘密？。

电影《狄仁杰之四大天王》由华谊兄弟电影有限公司、工夫影业出品，上海淘票票影视文化有限公司、万达影视传媒有限公司、优酷电影有限公司、咪咕文化科技有限公司联合出品。徐克执导，陈国富监制，赵又廷、冯绍峰、林更新、阮经天、马思纯主演，并有刘嘉玲饰演武则天，影片将于7月27日全国公映。

编辑：汀