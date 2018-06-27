网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

脑洞大开！武则天“色诱”狄仁杰？

《狄仁杰之四大天王》刘嘉玲特辑发布

2018-06-27 07:25:02 来源：Mtime时光网

面对镜头，刘嘉玲 “大吐苦水”，谦称“十分不擅长演勾引男人的戏”，而被“勾引”的赵又廷也感慨连连，“原以为会很尴尬，但看到她那么辛苦，也就没什么好尴尬的了”。

武则天特辑

　　时光网讯 由徐克执导的电影《狄仁杰之四大天王》将于7月27日全国公映，今日片方曝光一支武则天特辑，刘嘉玲三度饰演霸气女皇，她透露此次会让观众“更立体地看到武则天有很多面”。特辑更进一步揭露了片中武则天“勾引”狄仁杰的情节，暧昧亲密的画面令人不禁好奇两人关系为何有此发展，而徐克表示这仅仅只是一个开始，“后面还有很大的空间”。影片在猫眼、淘票票等平台的想看指数不断攀升，热度不减，可谓暑期最期待影片。
 
　　狄仁杰系列两部前作中，狄仁杰与武则天之间延续着既对抗亦互相欣赏的君臣关系，但徐克对他们的关系发展一直抱有想象和期待，他直言想将狄仁杰与武则天的关系变化过程展现出来，“武则天的宿敌既然是狄仁杰，那他给她的感觉到底是吸引力，还是厌恶？是欣赏，还是恐惧？可能这些都具有。”此前曝光的《狄仁杰之四大天王》预告中，出现了武则天对狄仁杰“摸脸”戏码，暧昧举止令人不禁猜测：狄仁杰与武则天的关系为何有此发展？这是否是狄仁杰此次面对的巨大危机的源头？而徐克则意味深长地透露这仅仅只是个开始，“武则天和狄仁杰的关系发展，后面还有很大的空间”。

　　今日的特辑中，几位主创聊起拍摄这场戏的情形，徐克表示自己当时对武则天该用何种状态“勾引”狄仁杰十分纠结，“她用高傲姿态呢？还是用一个很少女的状态？还是要有一个让狄仁杰无防备的状态去做这个事情？”为了达到最佳效果，徐克亲自上阵为刘嘉玲示范“勾引动作”，刘嘉玲则穿着繁琐的睡衣数次“试爬、试滚”，同时还要展现温柔妩媚的姿态。

　　面对镜头，刘嘉玲 “大吐苦水”，谦称“十分不擅长演勾引男人的戏”，而被“勾引”的赵又廷也感慨连连，“原以为会很尴尬，但看到她那么辛苦，也就没什么好尴尬的了”。这场令刘嘉玲倍感“艰难”的勾引戏隐藏着何种秘密？。
 
　　电影《狄仁杰之四大天王》由华谊兄弟电影有限公司、工夫影业出品，上海淘票票影视文化有限公司、万达影视传媒有限公司、优酷电影有限公司、咪咕文化科技有限公司联合出品。徐克执导，陈国富监制，赵又廷、冯绍峰、林更新、阮经天、马思纯主演，并有刘嘉玲饰演武则天，影片将于7月27日全国公映。

   编辑：汀

关键词： 狄仁杰之四大天王 特辑 视频 刘嘉玲
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

狄仁杰之四大天王

狄仁杰之四大天王 (2018)

0.0

导演：徐克

主演：赵又廷 冯绍峰

会员评论 (37)

发表

本周热读

1

时光网10大院线佳片评分出炉

2018上半年这些电影不可错过

2018年已过去一半，这半年来在电影院里上映的佳片你都看..
2

《霸王别姬》闪耀戛纳 分账片《亡命天涯》驾到

改革开放四十周年中国电影大事记（1988-1997）

改革开放四十年，为中国电影飞速发展给予关键助推。1988..
3

“假戏真做”！雪诺和火吻结婚啦

半个“权游”剧组现场道贺 龙妈乐开了花

9
基特·哈灵顿和萝斯·莱斯利于2012在《权力的游戏》剧组..
4

上影节闭幕红毯女星斗艳！张震压轴

杜鹃马苏"撞衫" 包贝尔胖成300斤"约会"克拉拉

23
上影节闭幕红毯仪式群星亮相。
5

曝“星爵”帕帕正与施瓦辛格女儿约会

二人被拍到公园野餐 女方比帕拉特小11岁

21
克里斯·帕拉特被拍到与施瓦辛格女儿约会，这是要当“终..

查看更多