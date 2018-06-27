从2008-2017年10年间，除中国影片《德兰》外，只有一部意大利电影《再吻我一次》引进到内地，其他8部金爵最佳影片与中国普通观众的见面率为零。2018年金爵佳片《再别天堂》引进命运也未可知。



























王小帅认为，虽然中国的电影市场越来越好，但是发行口味的单一化，让好的电影都不愿意到上海来参赛，因为即便赢了奖项，也不一定能在中国上映。













发布会一度变成叶京的个人脱口秀，以致于主持人调侃：“这是我主持生涯中说话最少的一次发布会。”





对于上海电影节，每年都有跑断腿的媒体记者开玩笑：上海电影节不如改名叫上海发布会节。以2016年为例，6月12日，电影节刚刚进行到第二天，就已经足够让人感觉到“丧心病狂”，包括官方论坛、大大小小发布会、酒会在内，据不完全统计，当天有近30个活动，记者们不是在发布会上，就是在去发布会的路上，在上海梅雨季节里，行色匆匆。





在欧洲三大A类电影节——戛纳、威尼斯和柏林电影节，最吸引眼球的总是竞赛单元的电影。电影节在十天的时间里，以每天两部的速度重点推出这些竞赛片，从看片到拍照再到发布会和首映礼，全世界的记者们都围绕着竞赛片忙碌着。即使也有一些展映或者前来做宣传的其他电影，也是锦上添花，并不能撼动竞赛片的地位。





可国内很多电影节恰好相反。竞赛单元的电影，大部分都无人知晓，加上主创没有大导演大明星，更无法吸引到记者们的目光。而电影节本身也没有加大力度去宣传这些电影，导致竞赛片常常处于被人冷落的状态。

















王小帅曾以“主次颠倒”一词来形容这个现象，而参赛片的品质不够，或者吸引力不足，也给其他剧组留下了巨大的宣传空间。





《昼颜》主创走红毯











