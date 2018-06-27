网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

10年间上影节最佳影片仅有一部引进

竞赛片鲜少有人问津 展映影片抢风头

2018-06-27 07:53:45 来源：Mtime时光网

从2008-2017年10年间，除中国影片《德兰》外，只有一部意大利电影《再吻我一次》引进到内地，其他8部金爵最佳影片与中国普通观众的见面率为零。2018年金爵佳片《再别天堂》引进命运也未可知。

　　时光网讯  一年一度的上海国际电影节日前又在喧嚣中落幕，最佳影片花落《再别天堂》，一部瑞士、蒙古合作影片，讲述游牧民族夫妻迎接新生儿的故事。金爵影帝由《头号玩家》男一号泰尔·谢里丹摘得，为他加冕的影片是《星期五的孩子》，这位21岁的男演员还在新戏片场，所以发来了视频。

　　不过对于这些，中国观众甚至媒体记者都并不那么关心，前两者的新闻效应加起来也远不如评委会主席姜文一人的话题度高。而这也是内地很多电影节的现状。

　　据时光网记者统计，从2008-2017年10年间，除中国影片《德兰》外，只有一部意大利电影《再吻我一次》引进到内地（票房350万元），其他8部金爵最佳影片与中国普通观众的见面率为零。《德兰》是一部电影频道制作的文艺小片，没有大范围公映过。而2018年的金爵佳片《再别天堂》引进命运也未可知。

2018年，第21届上影节，最佳影片《再别天堂》（瑞士/蒙古）
2017年，第20届上影节，最佳影片《三轮浮生》（菲律宾）
2016年，第19届上影节，最佳影片《德兰》（中国）
2015年，第18届上影节，最佳影片《守夜》（法国）
2014年，第17届上影节，最佳影片《小英格兰》（希腊）
2013年，第16届上影节，最佳影片《警界黑幕》（俄罗斯）
2012年，第15届上影节，最佳影片《熊》（伊朗）
2011年，第14届上影节，最佳影片《伤不起的女人》（土耳其）
2010年，第13届上影节，最佳影片《再吻我一次》（意大利）
2009年，第12届上影节，最佳影片《原创人生》（丹麦/瑞典）
2008年，第11届上影节，最佳影片《陌生的亲情》（俄罗斯）


　　其实早在2010年第13届上海电影节上，评委王小帅就谈到：“上海电影节在吸引人气方面已经没什么问题了，但问题在于入围的影片一直都没有机会和国内观众见面，这样大家自然就会产生质疑，因为看不到嘛。好的电影节，一定会有交易，基本上竞赛片大家后来都能看到。但是上海电影节的入围影片，很少有国内的发行公司来做，没有市场，当然奖项也就不那么重要。”

　　王小帅认为，虽然中国的电影市场越来越好，但是发行口味的单一化，让好的电影都不愿意到上海来参赛，因为即便赢了奖项，也不一定能在中国上映。

叶京谈上海电影节

　　2017年，导演叶京来上海宣传《与青春有关的日子》时，就电影拍摄的种种曲折口吐真言，称“中国这么庞大的市场，竟然容不下好电影”。

　　叶京说：“电影节的评委一年比一年强大，去年评委会主席是塞尔维亚大导演库斯图里卡，今年弄了一个更庞大的阵容，主席是拍过《四月三周两天》、拿过金棕榈的克里斯蒂安·蒙吉，但我觉得搞这么多大腕儿花里胡哨的，其实这事儿特拧巴，因为他们的电影在中国几乎都上不了。为什么我们国家的电影不能有多种题材、多种颜色呢？中国这么庞大的市场，竟然容不下好电影。”

　　发布会一度变成叶京的个人脱口秀，以致于主持人调侃：“这是我主持生涯中说话最少的一次发布会。”

　　对于上海电影节，每年都有跑断腿的媒体记者开玩笑：上海电影节不如改名叫上海发布会节。以2016年为例，6月12日，电影节刚刚进行到第二天，就已经足够让人感觉到“丧心病狂”，包括官方论坛、大大小小发布会、酒会在内，据不完全统计，当天有近30个活动，记者们不是在发布会上，就是在去发布会的路上，在上海梅雨季节里，行色匆匆。

　　在欧洲三大A类电影节——戛纳、威尼斯和柏林电影节，最吸引眼球的总是竞赛单元的电影。电影节在十天的时间里，以每天两部的速度重点推出这些竞赛片，从看片到拍照再到发布会和首映礼，全世界的记者们都围绕着竞赛片忙碌着。即使也有一些展映或者前来做宣传的其他电影，也是锦上添花，并不能撼动竞赛片的地位。

　　可国内很多电影节恰好相反。竞赛单元的电影，大部分都无人知晓，加上主创没有大导演大明星，更无法吸引到记者们的目光。而电影节本身也没有加大力度去宣传这些电影，导致竞赛片常常处于被人冷落的状态。

　　2010年，金爵奖最佳影片得主《再吻我一次》举行发布会时，只有寥寥几家媒体到场。与此同时，《再吻我一次》发布会的隔壁却热闹异常，当时伊能静主演的《明天是否来临》也在搞活动，现场记者争相拍照，而这部电影跟参赛单元毫无关系。

《碧罗雪山》

　　《碧罗雪山》是2010年金爵颁奖礼上唯一获奖的中国影片，共拿下最佳导演等四个大奖。导演刘杰却忍不住在台上埋怨，媒体给这部电影的关注太少。别说看片的时候场内有一半的座位是空的，就连参加发布会的人也是寥寥无几。

　　刘杰事后感叹：“我的上一部电影《透析》在威尼斯竞赛的时候，每天都要应付五六拨记者的采访，但是到了上海，我们自己的地方，却没有几个记者要来采访我。”

　　王小帅曾以“主次颠倒”一词来形容这个现象，而参赛片的品质不够，或者吸引力不足，也给其他剧组留下了巨大的宣传空间。

《昼颜》主创走红毯

　　比如2017年，6月17日上影节开幕当晚，一部“网红”电影《昼颜》抢尽风头，上海美琪大戏院门口人潮涌动，混乱程度甚至引来警察叔叔维持秩序，黄牛票一路飙进2000元俱乐部，以观众空前的热情来衡量，不少人调侃——原来这才是上海电影节“真·开幕片”。

　　对于这一现象，导演贾樟柯也提出过意见。贾樟柯说：“上海国际电影节的结构是合理的，但是选片的质量要提高。要让记者们聚焦在竞赛片上，这一点需要电影节本身与媒体有一个更好的交流。在国外，电影节会要求一些重要的媒体给每一部竞赛片打分，然后把结果刊登在第二天的电影节新闻上，这就让记者们更加有兴趣去采访这些竞赛片。”

　　其实不仅是上影节，举办了8届的北京国际电影节同样面临类似问题。2018年的天坛奖最佳影片是《惊慌妈妈》（格鲁吉亚/爱沙尼亚）、2017年是《卢卡》（格鲁吉亚）、2016年是《帮派》（阿根廷）……有几位普通观众看过、听说过？还是那句老话，中国的电影节还有相当长的一段路要走。

   编辑：苏莽莽

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 上海国际电影节 最佳影片 引进状况
关注时光网微信

相关电影/影人

再别天堂

再别天堂 (2018)

-1.0

导演：Batbayar Chogsom

主演：Bayarsaikhan B..

三轮浮生

三轮浮生 (2016)

-1.0

导演：保罗·维拉拉纳

主演：Bembol Roco

德兰

德兰 (2015)

-1.0

导演：刘杰

主演：董子健 徳姬

守夜

守夜 (2015)

-1.0

导演：皮埃尔·祖利维

主演：奥利弗·古尔迈

小英格兰

小英格兰 (2013)

7.0

导演：潘多利·佛加瑞

主演：佩内洛普·忒西..

警界黑幕

警界黑幕 (2013)

7.5

导演：尤里·贝科夫

主演：德尼斯·什韦多夫

熊

熊 (2012)

-1.0

导演：克斯罗·马素米

主演：Parviz Parastui

伤不起的女人

伤不起的女人 (2010)

7.1

导演：奥尔罕·奥古兹

主演：塞武凯特·埃姆拉

再吻我一次

再吻我一次 (2010)

7.4

导演：加布里尔·穆奇诺

主演：斯蒂芬努·阿科西

原创人生

原创人生 (2009)

-1.0

导演：亚历山大·布伦..

主演：加斯帕·克里斯..

陌生的亲情

陌生的亲情 (2008)

-1.0

导演：弗拉基米尔·考特

主演：Yevgeniya Dobr..

显示更多∨

会员评论 (14)

发表

本周热读

1

时光网10大院线佳片评分出炉

2018上半年这些电影不可错过

2018年已过去一半，这半年来在电影院里上映的佳片你都看..
2

《霸王别姬》闪耀戛纳 分账片《亡命天涯》驾到

改革开放四十周年中国电影大事记（1988-1997）

改革开放四十年，为中国电影飞速发展给予关键助推。1988..
3

“假戏真做”！雪诺和火吻结婚啦

半个“权游”剧组现场道贺 龙妈乐开了花

9
基特·哈灵顿和萝斯·莱斯利于2012在《权力的游戏》剧组..
4

上影节闭幕红毯女星斗艳！张震压轴

杜鹃马苏"撞衫" 包贝尔胖成300斤"约会"克拉拉

23
上影节闭幕红毯仪式群星亮相。
5

曝“星爵”帕帕正与施瓦辛格女儿约会

二人被拍到公园野餐 女方比帕拉特小11岁

21
克里斯·帕拉特被拍到与施瓦辛格女儿约会，这是要当“终..

查看更多