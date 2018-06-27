时光网讯
一年一度的上海国际电影节日前又在喧嚣中落幕，最佳影片花落《再别天堂》
，一部瑞士、蒙古合作影片，讲述游牧民族夫妻迎接新生儿的故事。金爵影帝由《头号玩家》
男一号泰尔·谢里丹
摘得，为他加冕的影片是《星期五的孩子》
，这位21岁的男演员还在新戏片场，所以发来了视频。
不过对于这些，中国观众甚至媒体记者都并不那么关心，前两者的新闻效应加起来也远不如评委会主席姜文
一人的话题度高。而这也是内地很多电影节的现状。
据时光网记者统计，从2008-2017年10年间，除中国影片《德兰》
外，只有一部意大利电影《再吻我一次》
引进到内地（票房350万元），其他8部金爵最佳影片与中国普通观众的见面率为零。《德兰》是一部电影频道制作的文艺小片，没有大范围公映过。而2018年的金爵佳片《再别天堂》引进命运也未可知。
2018年，第21届上影节，最佳影片《再别天堂》（瑞士/蒙古） 2016年，第19届上影节，最佳影片《德兰》（中国） 2015年，第18届上影节，最佳影片《守夜》（法国） 2012年，第15届上影节，最佳影片《熊》（伊朗） 2009年，第12届上影节，最佳影片《原创人生》（丹麦/瑞典）
其实早在2010年第13届上海电影节上，评委王小帅
就谈到：“上海电影节在吸引人气方面已经没什么问题了，但问题在于入围的影片一直都没有机会和国内观众见面，这样大家自然就会产生质疑，因为看不到嘛。好的电影节，一定会有交易，基本上竞赛片大家后来都能看到。但是上海电影节的入围影片，很少有国内的发行公司来做，没有市场，当然奖项也就不那么重要。”
王小帅认为，虽然中国的电影市场越来越好，但是发行口味的单一化，让好的电影都不愿意到上海来参赛，因为即便赢了奖项，也不一定能在中国上映。
2017年，导演叶京
来上海宣传《与青春有关的日子》
时，就电影拍摄的种种曲折口吐真言，称“中国这么庞大的市场，竟然容不下好电影”。
叶京说：“电影节的评委一年比一年强大，去年评委会主席是塞尔维亚大导演库斯图里卡，今年弄了一个更庞大的阵容，主席是拍过《四月三周两天》
、拿过金棕榈的克里斯蒂安·蒙吉
，但我觉得搞这么多大腕儿花里胡哨的，其实这事儿特拧巴，因为他们的电影在中国几乎都上不了。为什么我们国家的电影不能有多种题材、多种颜色呢？中国这么庞大的市场，竟然容不下好电影。”
发布会一度变成叶京的个人脱口秀，以致于主持人调侃：“这是我主持生涯中说话最少的一次发布会。”
对于上海电影节，每年都有跑断腿的媒体记者开玩笑：上海电影节不如改名叫上海发布会节。以2016年为例，6月12日，电影节刚刚进行到第二天，就已经足够让人感觉到“丧心病狂”，包括官方论坛、大大小小发布会、酒会在内，据不完全统计，当天有近30个活动，记者们不是在发布会上，就是在去发布会的路上，在上海梅雨季节里，行色匆匆。
在欧洲三大A类电影节——戛纳、威尼斯和柏林电影节，最吸引眼球的总是竞赛单元的电影。电影节在十天的时间里，以每天两部的速度重点推出这些竞赛片，从看片到拍照再到发布会和首映礼，全世界的记者们都围绕着竞赛片忙碌着。即使也有一些展映或者前来做宣传的其他电影，也是锦上添花，并不能撼动竞赛片的地位。
可国内很多电影节恰好相反。竞赛单元的电影，大部分都无人知晓，加上主创没有大导演大明星，更无法吸引到记者们的目光。而电影节本身也没有加大力度去宣传这些电影，导致竞赛片常常处于被人冷落的状态。
2010年，金爵奖最佳影片得主《再吻我一次》举行发布会时，只有寥寥几家媒体到场。与此同时，《再吻我一次》发布会的隔壁却热闹异常，当时伊能静
主演的《明天是否来临》也在搞活动，现场记者争相拍照，而这部电影跟参赛单元毫无关系。
《碧罗雪山》是2010年金爵颁奖礼上唯一获奖的中国影片，共拿下最佳导演等四个大奖。导演刘杰
却忍不住在台上埋怨，媒体给这部电影的关注太少。别说看片的时候场内有一半的座位是空的，就连参加发布会的人也是寥寥无几。
刘杰事后感叹：“我的上一部电影《透析》
在威尼斯竞赛的时候，每天都要应付五六拨记者的采访，但是到了上海，我们自己的地方，却没有几个记者要来采访我。”
王小帅曾以“主次颠倒”一词来形容这个现象，而参赛片的品质不够，或者吸引力不足，也给其他剧组留下了巨大的宣传空间。
比如2017年，6月17日上影节开幕当晚，一部“网红”电影《昼颜》
抢尽风头，上海美琪大戏院门口人潮涌动，混乱程度甚至引来警察叔叔维持秩序，黄牛票一路飙进2000元俱乐部，以观众空前的热情来衡量，不少人调侃——原来这才是上海电影节“真·开幕片”。
对于这一现象，导演贾樟柯
也提出过意见。贾樟柯说：“上海国际电影节的结构是合理的，但是选片的质量要提高。要让记者们聚焦在竞赛片上，这一点需要电影节本身与媒体有一个更好的交流。在国外，电影节会要求一些重要的媒体给每一部竞赛片打分，然后把结果刊登在第二天的电影节新闻上，这就让记者们更加有兴趣去采访这些竞赛片。”
其实不仅是上影节，举办了8届的北京国际电影节同样面临类似问题。2018年的天坛奖最佳影片是《惊慌妈妈》
（格鲁吉亚/爱沙尼亚）、2017年是《卢卡》
（格鲁吉亚）、2016年是《帮派》
（阿根廷）……有几位普通观众看过、听说过？还是那句老话，中国的电影节还有相当长的一段路要走。