《动物世界》首映受好评，这部可以称之为李易峰职业生涯代表作的电影炫酷燃爆，让人看到满满活力。因为女主角周冬雨缺席，韩延自告奋勇代班，接受了李易峰的超大玫瑰和花式爱的告白。





在《动物世界》中，李易峰饰演的郑开司本是一个混沌度日的“废柴”青年，却阴差阳错被卷入了“命运号”巨轮的生死牌局当中，绝境之下的他迸发出潜力，与牌局上的众多劲敌展开了激烈的脑力对决。因为童年阴影，小丑这一形象经常在郑开司脑海中徘徊，成为片中一大象征元素。





谈及小丑造型，李易峰坦言，在故事层面上，“小丑其实是郑开司童年经历的一个烙印，一直都影响着他。”而当郑开司成年后，每当他陷入困境，情绪激动，神智抽离时，藏在心底里的那个小丑就会出现，李易峰表示，“从另一个层面上说，小丑也是郑开司的保护者，是他给自己构筑的盾牌。”





而从制作层面来讲，小丑的设定则是导演韩延的一个创新性试水。“我努力想通过技术，场景，特效等很多方面，把郑开司脑袋里的脑洞幻觉呈现出来。”韩延表示。这种略带“中二”、漫画式的影像展现，不仅是叙事上的创新，也是国内电影在视觉表现上的一个特别尝试。韩延希望这些在拍摄技术和特效上的革新，能让普通观众近距离感受到国产商业影片在追寻工业化品质上的诚意。





在发布会现场，谈及郑开司一角的构建，李易峰和韩延透露，这是他们两人共同创作、切磋磨合的结晶。李易峰举例称，“影片里郑开司护照上的出生年月日，年份是我的，而月份和日期，则是导演韩延的。”他笑称，“这个角色可以说是我俩共有的”。





导演韩延更是大赞李易峰对角色考量的用心程度。“郑开司有很多小习惯，都是易峰自己琢磨出来，加在表演中的。比如，随身携带糖盒这设定，就是他自己的创意。”韩延随后解释称，郑开司是一名典型的小镇青年，浑浑噩噩度日是他的常态，而嚼糖的小细节就是他玩世不恭的性格外化。而登上“命运号”游轮之后，糖盒更是有了更多的寓意。而诸如此类的小细节在电影中还有很多。





片中，由迈克尔·道格拉斯饰演的幕后大BOSS“安德森”在角色曝光之初，就得到了影迷的热切关注。作为“命运号”的主人，幕后操纵生死游戏的操盘手，“安德森”对于影片的重要性不言而喻。导演韩延坦言，最开始并未有把握能请到这位成名多年的奥斯卡影帝。





在选角之初，自己和制片方抱着试试看的心理，配合英文版剧本发了一封言辞诚恳的邀请邮件，更附上一篇“安德森”从童年时代一直到70岁的完整人物小传。导演的真诚和专业打动了道格拉斯。在观看了近50分钟的样片后，这位好莱坞大咖正式加盟了《动物世界》剧组。





谈及拍摄工作，韩延表示，作为具有丰富经验的专业演员，道格拉斯拍戏有一套自己成熟的方式，他会提前根据分镜预设好走位、台词、动作等表演细节，现场实拍时再根据对手演员的表现作出相应调整，这种表演方式也给韩延自己带来了很多新的启发。正值电影上映之际，迈克尔·道格拉斯在千里之外的大洋彼岸送来祝福，感谢剧组工作人员的付出，希望影迷能爱上这部烧脑之作。





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编辑：hello王小羊