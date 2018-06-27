漫威掌门人凯文费奇被要求给对手DC一点“建议”，费奇给出了非常慎重的回答。















“每次被要求给点儿意见的时候，我整个人就会变得犹豫不决，”费奇忽然紧张起来，小心翼翼地说。“其实我也不是很懂。我只知道，他们有非常棒的角色。”











DC娱乐前总裁戈夫·约翰斯和漫威的凯文·费奇曾经是同事











理查德·唐纳执导的《超人》（1978）隐藏了DC振兴的秘密？









不知道滨田会怎么看待费奇的建议呢？