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漫威CEO称DC振兴的秘密藏在这电影里

凯文费奇：去琢磨下理查德唐纳版《超人》

2018-06-27 09:36:28 来源：Mtime时光网

漫威掌门人凯文费奇被要求给对手DC一点“建议”，费奇给出了非常慎重的回答。


　　时光网讯 在经历《自杀小队》《正义联盟》的“失败”后，华纳DC经历了一系列人事大变动之后，对未来的DC战略也做出了重新部署。

　　在这DC经历变革的关键时刻，最大的对手、成功典范漫威怎么看呢？近日有记者要求漫威掌门人凯文·费奇给对手一点建议。费奇说得非常委婉，但也值得琢磨。

　　“每次被要求给点儿意见的时候，我整个人就会变得犹豫不决，”费奇忽然紧张起来，小心翼翼地说。“其实我也不是很懂。我只知道，他们有非常棒的角色。”

　　“他们真的是非常厉害的角色，”费奇再强调了一遍，接着说，“DC有很好的漫画，他们有着辉煌的历史。说下面这话我一点都不含糊——理查德·唐纳《超人》依旧是我们仍需追随的一座丰碑。我要说的就这些。”


DC娱乐前总裁戈夫·约翰斯和漫威的凯文·费奇曾经是同事

　　防止你还不知道，DC娱乐前总裁戈夫·约翰斯凯文·费奇曾经是同事，他们早年曾在理查德·唐纳手下一起当实习生，开开车、收收邮件、溜溜狗之类。多年后，他们分别掌舵了超级英雄电影界两座大山DC和漫威。


理查德·唐纳执导的《超人》（1978）隐藏了DC振兴的秘密？

　　不过华纳在今年1月份任命了沃尔特·滨田为新任DC娱乐总裁，约翰斯则离开了DC。有业内知情人事透露，滨田花了数月时间开发项目，也剔除了某些项目，在紧盯知名超级英雄的的同时也锁定了一些不那么有名的角色。从今年的时间表来看，只有《海王》将于12月21日上映。

　　不知道滨田会怎么看待费奇的建议呢？

   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： DC 漫威 超级英雄 凯文费奇 超人
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凯文·费奇

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Kevin Feige

职业：制作人 | 演员
理查德·唐纳

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Richard Donner

职业：导演 | 制作人
戈夫·约翰斯

戈夫·约翰斯

Geoff Johns

职业：制作人 | 编剧
超人

超人 (1978)

7.7

导演：理查德·唐纳

主演：克里斯托弗·里夫

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