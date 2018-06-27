《金蝉脱壳2》曝"困兽之斗"幕后特辑，主创揭秘超级监狱“冥府”。名字源自古希腊神话冥界之王哈迪斯（Hades）的“冥府”，以现代最先进的高科技全副武装，想逃出生天唯有做困兽之斗！





此次全新发布的幕后制作特辑中，导演史蒂文·C·米勒表达了与前作之间的关系，既一脉相承又有明确的视觉风格区分。在续作中，导演选择采用与前作相反的偏暗色调，来强调影片“更黑暗”的情绪和基调，从而给观众身临其境的真实感。









导演史蒂文在特辑中爆料称：“整个冥府都是在摄影棚里建成的，墙壁是可移动的、可拆卸的，可以做到一些平常难以设置的镜头角度。”从每个细节全新设计并打造极具压迫性的“冥府”，美术指导尼克通过给不同场景设定色调板、加入霓虹元素、尝试各种灯光元素等方式，让冥府的不同场景具有辨识度，也使监狱的压抑风格得以突出。





编辑：隐饮