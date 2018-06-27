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《金蝉脱壳2》曝"困兽之斗"幕后特辑

高科技监狱插翅难飞 史泰龙如何逃出生天？

2018-06-27 10:07:02 来源：Mtime时光网

《金蝉脱壳2》曝"困兽之斗"幕后特辑，主创揭秘超级监狱“冥府”。名字源自古希腊神话冥界之王哈迪斯（Hades）的“冥府”，以现代最先进的高科技全副武装，想逃出生天唯有做困兽之斗！
       

《金蝉脱壳2》“困兽之斗”版特辑

时光网讯 好莱坞越狱动作片《金蝉脱壳2》今日发布“困兽之斗”版幕后制作特辑，特辑中导演史蒂文·C·米勒和美术指导尼克·维莱翁斯在采访中首次透露了监狱的细节设定、拍摄场地布局和搭建的概念构思，以及拍摄方式的独特运用。在希腊神话的渊源下，充分运用色调和灯光布置，场景丰富而独具辨识度的监狱“冥府”由此而生。影片将于6月29日登陆全国院线。 

       此次全新发布的幕后制作特辑中，导演史蒂文·C·米勒表达了与前作之间的关系，既一脉相承又有明确的视觉风格区分。在续作中，导演选择采用与前作相反的偏暗色调，来强调影片“更黑暗”的情绪和基调，从而给观众身临其境的真实感。

       史蒂文一直钟情于科幻题材，他从小看《银翼杀手》《异形》长大，最崇拜的导演是雷德利·斯科特，“所以这部片子我也想走那种路线，尝试加入新的元素。”吸收了这种视觉与美学风格，美术指导尼克以希腊神话中“冥界之王哈迪斯”命名“冥府”，并在此基础上深入细化，神秘感十足。

       导演史蒂文在特辑中爆料称：“整个冥府都是在摄影棚里建成的，墙壁是可移动的、可拆卸的，可以做到一些平常难以设置的镜头角度。”从每个细节全新设计并打造极具压迫性的“冥府”，美术指导尼克通过给不同场景设定色调板、加入霓虹元素、尝试各种灯光元素等方式，让冥府的不同场景具有辨识度，也使监狱的压抑风格得以突出。

       好莱坞越狱动作巨制《金蝉脱壳2》将于2018年6月29日在全国正式上映。

   编辑：隐饮

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 金蝉脱壳2
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