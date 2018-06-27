黄晓明是中国最年轻的影帝大满贯获得者，今年还成为戛纳电影节入选影片《地球最后的夜晚》
的联合出品人，他表示非常荣幸可以以联合出品人的身份去戛纳，把电影推荐给全世界的朋友。
维吉妮·拉朵嫣曾连续三年获得凯撒奖最具前途女演员奖。她还出演了台湾导演杨德昌的名作《麻将》
，饰演一位从法国来到台北的少女。2000年，拉朵嫣在丹尼·博伊尔指导的电影《海滩》
中，与莱昂纳多·迪卡普里奥饰演一对青年情侣，成为其著名角色之一。她出演的作品还包括电影《八美图》
、《再见，我的王后》等，并在第70届威尼斯国际电影节中担任评审。维吉妮·拉朵嫣表示非常高兴来到北京，这次作为形象大使感到十分荣幸。
影展开幕影片为《监护风云》，该片获得威尼斯最佳导演奖和最佳处女作奖。值得一提的是，导演泽维尔·勒格朗曾经是一位演员，自己第一次拍电影就获得国际大奖。谈到影片《监护风云》，泽维尔·勒格朗表示这部电影去过很多国家，很多观众都反映对电影中的人物很感兴趣，好奇故事会怎样演变、进展下去。相信这次选择《监护风云》作为开幕影片，也能给观众带来很多新鲜和振奋感。
携电影《编剧工坊》来华的劳伦·冈泰，曾凭借纪实风格剧情片《墙壁之间》勇夺戛纳金棕榈奖。导演劳伦·冈泰自己也刚刚结束了在上海电影节的工作，与中国影迷进行了交流。开幕会上，冈泰首先感谢了中国观众，被问及自己获得金棕榈奖后，自己导演生涯有何改变，劳伦·冈泰说：“获奖是一段美好的回忆，但获奖之后最痛苦的是我接下来的几部影片压力会很大。”
女导演托涅·马歇尔的作品曾先后入选柏林电影节和威尼斯电影节，此次她将带着新片《第一名》与中国观众见面。《第一名》是一部聚焦女性主义的电影，谈及女性导演在法国地位如何的问题，马歇尔发表了自己的观点：“作为一名女性导演，在法国还是比较幸运的，有一定自由度可以拍摄自己理想的电影。但是仅仅这样是不够的，法国还需要培养出更多优秀的女性导演。”
同时，在影片《女守卫们》中有精彩演出并获凯撒奖提名的女演员里来到现场，而在此之前，伊瑞斯·布里并没有演戏经历，她在回答自己是如何想成为一位女演员时说：“其实我自己不是想当演员的，因为当时导演在选角色，有一个试镜的机会。我成功试镜后就出演了这部《女守卫们》。这是一次非常有挑战性和有趣的经历。”
开幕仪式上，“法国电影联盟”总裁伊莎贝拉·吉约丹奴、法国驻华大使黎想为第十五届法国影展进行开幕致辞，并播放开幕影片《监护风云》。
编辑：hello王小羊