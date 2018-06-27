黄晓明称自己非常喜欢法国电影，如《触不可及》、《这个杀手不太冷》、《虎口脱险》和《天使爱美丽》等。他希望将同样类型丰富又质量上优的法国电影，推介给中国广大观众。





















《监护风云》 影展开幕影片为《监护风云》，该片获得威尼斯最佳导演奖和最佳处女作奖。值得一提的是，导演泽维尔·勒格朗曾经是一位演员，自己第一次拍电影就获得国际大奖。谈到影片《监护风云》，泽维尔·勒格朗表示这部电影去过很多国家，很多观众都反映对电影中的人物很感兴趣，好奇故事会怎样演变、进展下去。相信这次选择《监护风云》作为开幕影片，也能给观众带来很多新鲜和振奋感。





携电影《编剧工坊》来华的劳伦·冈泰，曾凭借纪实风格剧情片《墙壁之间》勇夺戛纳金棕榈奖。导演劳伦·冈泰自己也刚刚结束了在上海电影节的工作，与中国影迷进行了交流。开幕会上，冈泰首先感谢了中国观众，被问及自己获得金棕榈奖后，自己导演生涯有何改变，劳伦·冈泰说：“获奖是一段美好的回忆，但获奖之后最痛苦的是我接下来的几部影片压力会很大。”





女导演托涅·马歇尔的作品曾先后入选柏林电影节和威尼斯电影节，此次她将带着新片《第一名》与中国观众见面。《第一名》是一部聚焦女性主义的电影，谈及女性导演在法国地位如何的问题，马歇尔发表了自己的观点：“作为一名女性导演，在法国还是比较幸运的，有一定自由度可以拍摄自己理想的电影。但是仅仅这样是不够的，法国还需要培养出更多优秀的女性导演。”





同时，在影片《女守卫们》中有精彩演出并获凯撒奖提名的女演员里来到现场，而在此之前，伊瑞斯·布里并没有演戏经历，她在回答自己是如何想成为一位女演员时说：“其实我自己不是想当演员的，因为当时导演在选角色，有一个试镜的机会。我成功试镜后就出演了这部《女守卫们》。这是一次非常有挑战性和有趣的经历。”





开幕仪式上，“法国电影联盟”总裁伊莎贝拉·吉约丹奴、法国驻华大使黎想为第十五届法国影展进行开幕致辞，并播放开幕影片《监护风云》。

编辑：hello王小羊