网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

黄晓明"揭幕"第十五届法国电影展

与演员维吉尼拉朵嫣共同任展映形象大使

2018-06-27 10:22:20 来源：Mtime时光网

黄晓明称自己非常喜欢法国电影，如《触不可及》、《这个杀手不太冷》、《虎口脱险》和《天使爱美丽》等。他希望将同样类型丰富又质量上优的法国电影，推介给中国广大观众。
　　时光网讯  第十五届法国电影展映于6月26日开幕，今年，法国电影展映的中、法形象大使分别是中国演员黄晓明，与法国女演员维吉妮·拉朵嫣。两位形象大使携手出席开幕仪式。法国女导演托涅·马歇尔、法国男导演劳伦·冈泰、法国男导演泽维尔·勒格朗、法国青年女演员伊利斯·布里和“法国电影联盟”总裁等都远道而来，助阵影展。参加开幕酒会的还包括章明蔡尚君王超徐小明等。

　　黄晓明是中国最年轻的影帝大满贯获得者，今年还成为戛纳电影节入选影片《地球最后的夜晚》的联合出品人，他表示非常荣幸可以以联合出品人的身份去戛纳，把电影推荐给全世界的朋友。

　　黄晓明称自己非常喜欢法国电影，如《触不可及》《这个杀手不太冷》《虎口脱险》《天使爱美丽》等。他希望将同样类型丰富又质量上优的法国电影，推介给中国广大观众。同时，他也提到了即将跟观众见面的国际动作片《金蝉脱壳2》，并表示接下来很乐意与法国电影人建立合作。

　　维吉妮·拉朵嫣曾连续三年获得凯撒奖最具前途女演员奖。她还出演了台湾导演杨德昌的名作《麻将》，饰演一位从法国来到台北的少女。2000年，拉朵嫣在丹尼·博伊尔指导的电影《海滩》中，与莱昂纳多·迪卡普里奥饰演一对青年情侣，成为其著名角色之一。她出演的作品还包括电影《八美图》、《再见，我的王后》等，并在第70届威尼斯国际电影节中担任评审。维吉妮·拉朵嫣表示非常高兴来到北京，这次作为形象大使感到十分荣幸。

　　今年的影展给观众带来了十部法国佳片，从6月26日到7月22日，包括《芭芭拉》《监护风云》《痛苦》《一日情人》《童年的许诺》《编剧工坊》《女守卫们》《我的珍宝》《第一名》《心灵暖阳》影片将在北京、深圳、成都、大连、西安、武汉、重庆等七个城市与观众见面。

《监护风云》

　　影展开幕影片为《监护风云》，该片获得威尼斯最佳导演奖和最佳处女作奖。值得一提的是，导演泽维尔·勒格朗曾经是一位演员，自己第一次拍电影就获得国际大奖。谈到影片《监护风云》，泽维尔·勒格朗表示这部电影去过很多国家，很多观众都反映对电影中的人物很感兴趣，好奇故事会怎样演变、进展下去。相信这次选择《监护风云》作为开幕影片，也能给观众带来很多新鲜和振奋感。

　　携电影《编剧工坊》来华的劳伦·冈泰，曾凭借纪实风格剧情片《墙壁之间》勇夺戛纳金棕榈奖。导演劳伦·冈泰自己也刚刚结束了在上海电影节的工作，与中国影迷进行了交流。开幕会上，冈泰首先感谢了中国观众，被问及自己获得金棕榈奖后，自己导演生涯有何改变，劳伦·冈泰说：“获奖是一段美好的回忆，但获奖之后最痛苦的是我接下来的几部影片压力会很大。”

　　女导演托涅·马歇尔的作品曾先后入选柏林电影节和威尼斯电影节，此次她将带着新片《第一名》与中国观众见面。《第一名》是一部聚焦女性主义的电影，谈及女性导演在法国地位如何的问题，马歇尔发表了自己的观点：“作为一名女性导演，在法国还是比较幸运的，有一定自由度可以拍摄自己理想的电影。但是仅仅这样是不够的，法国还需要培养出更多优秀的女性导演。”

　　同时，在影片《女守卫们》中有精彩演出并获凯撒奖提名的女演员里来到现场，而在此之前，伊瑞斯·布里并没有演戏经历，她在回答自己是如何想成为一位女演员时说：“其实我自己不是想当演员的，因为当时导演在选角色，有一个试镜的机会。我成功试镜后就出演了这部《女守卫们》。这是一次非常有挑战性和有趣的经历。”

　　开幕仪式上，“法国电影联盟”总裁伊莎贝拉·吉约丹奴、法国驻华大使黎想为第十五届法国影展进行开幕致辞，并播放开幕影片《监护风云》。

   编辑：hello王小羊

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 黄晓明 法国影展
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

黄晓明

黄晓明

Xiaoming Huang

职业：演员 | 制作人
维吉妮·拉朵嫣

维吉妮·拉朵嫣

Virginie Ledoyen

职业：演员
托涅·马歇尔

托涅·马歇尔

Tonie Marshall

职业：编剧 | 演员 | 导演 | 制作人
劳伦·冈泰

劳伦·冈泰

Laurent Cantet

职业：导演 | 编剧 | 摄影 | 副导演/助理导演
泽维尔·勒格朗

泽维尔·勒格朗

Xavier Legrand

职业：演员 | 导演 | 编剧
监护风云

监护风云 (2017)

-1.0

导演：泽维尔·勒格朗

主演：蕾雅·德吕盖

芭芭拉

芭芭拉 (2017)

-1.0

导演：马修·阿马立克

主演：珍妮·巴利巴尔

痛苦

痛苦 (2017)

0.0

导演：艾玛努艾尔·芬奇

主演：梅兰尼·蒂埃里

一日情人

一日情人 (2017)

7.2

导演：菲利普·加瑞尔

主演：伊斯特·加瑞尔

童年的许诺

童年的许诺 (2017)

8.1

导演：埃里克·巴比尔

主演：皮埃尔·尼内

编剧工坊

编剧工坊 (2017)

-1.0

导演：劳伦·冈泰

主演：玛琳娜·佛伊丝

女守卫们

女守卫们 (2017)

-1.0

导演：夏维尔·毕沃斯

主演：爱丽丝·布赖

我的珍宝

我的珍宝 (2017)

-1.0

导演：帕斯卡尔·布迪..

主演：让·雷诺

第一名

第一名 (2017)

0.0

导演：托涅·马歇尔

主演：艾曼纽·德芙

心灵暖阳

心灵暖阳 (2017)

-1.0

导演：克莱尔·丹尼斯

主演：朱丽叶·比诺什

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

时光网10大院线佳片评分出炉

2018上半年这些电影不可错过

2018年已过去一半，这半年来在电影院里上映的佳片你都看..
2

《霸王别姬》闪耀戛纳 分账片《亡命天涯》驾到

改革开放四十周年中国电影大事记（1988-1997）

改革开放四十年，为中国电影飞速发展给予关键助推。1988..
3

“假戏真做”！雪诺和火吻结婚啦

半个“权游”剧组现场道贺 龙妈乐开了花

9
基特·哈灵顿和萝斯·莱斯利于2012在《权力的游戏》剧组..
4

上影节闭幕红毯女星斗艳！张震压轴

杜鹃马苏"撞衫" 包贝尔胖成300斤"约会"克拉拉

23
上影节闭幕红毯仪式群星亮相。
5

曝“星爵”帕帕正与施瓦辛格女儿约会

二人被拍到公园野餐 女方比帕拉特小11岁

21
克里斯·帕拉特被拍到与施瓦辛格女儿约会，这是要当“终..

查看更多