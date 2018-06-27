网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《解码游戏》新特辑众主演PK"男友力"

韩庚凤小岳山下智久 竟都不如李媛帅气？

2018-06-27 11:07:41 来源：Mtime时光网

《解码游戏》曝光新特辑，众位主演PK"男友力"，韩庚、凤小岳、山下智久三位男主演角逐“撩妹界王者”称号，但他们竟然都不如女主演李媛“帅气”？
       

《解码游戏》男友力大pk特辑

时光网讯安德鲁·摩根、陈熙瑢监制，李海龙执导，韩庚凤小岳李媛山下智久主演的电影《解码游戏》今日发布“男友力大PK”特辑，通过解码四位主演的幕后风采及角色特质，展现他们各自的“心动指数”，韩庚、凤小岳、山下智久三大男神角逐“撩妹界王者”称号，而李媛逆风而上，成为“最帅男主”。

       电影《解码游戏》讲述了一个逗趣宅男“极客”的成长历险故事。该片集结了完美偶像韩庚、英伦混血凤小岳、忧郁男神山下智久三大男神，以及攻气女神李媛，四位主演颜值爆表，堪称“撩妹界王者团”，在影片中将各自的独特魅力展现到极致。

       韩庚不仅有着高颜值，更凭借出色的演技和精湛的歌舞水准，成为多栖发展的全能偶像，而在电影《解码游戏》中，韩庚出演民间电竞大神兼天才极客，风趣幽默的平民英雄形象十分讨喜，特辑中凤小岳称韩庚在片场状态“轻松而且幽默”，李媛也透露韩庚“虽然是偶像，但完全没有偶像包袱”。

       凤小岳不仅延续以往“霸气总裁”的风范，更化身格斗精英，亲身上阵贡献了酣畅淋漓的动作表演，韩庚透露：“这部电影中发部分的动作戏，都是凤小岳自己完成的。”山下智久首次参演中国电影，在影片中也是在他演艺生涯中首次演绎大反派的角色，而他专业认真的工作态度，也受到了三位搭档的一致认可。

       面对三大男神，在“男友力大PK”方面，李媛也毫不输阵。在影片中，李媛成为风格百变的女特工，可萌可帅可性感，展现出多面魅力，灵动潇洒的动作戏份更是男友力爆棚。在前日电影《解码游戏》定档发布会上，韩庚及山下智久也在现场一致坦言，在四位主演中，李媛最受女生欢迎。

       电影《解码游戏》将于2018年8月3日全国上映。

   编辑：隐饮

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 解码游戏 韩庚 凤小岳 山下智久
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

解码游戏

解码游戏 (2018)

0.0

导演：李海龙

主演：韩庚 凤小岳

韩庚

韩庚

Geng Han

职业：演员 | 制作人

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

时光网10大院线佳片评分出炉

2018上半年这些电影不可错过

2018年已过去一半，这半年来在电影院里上映的佳片你都看..
2

《霸王别姬》闪耀戛纳 分账片《亡命天涯》驾到

改革开放四十周年中国电影大事记（1988-1997）

改革开放四十年，为中国电影飞速发展给予关键助推。1988..
3

“假戏真做”！雪诺和火吻结婚啦

半个“权游”剧组现场道贺 龙妈乐开了花

9
基特·哈灵顿和萝斯·莱斯利于2012在《权力的游戏》剧组..
4

上影节闭幕红毯女星斗艳！张震压轴

杜鹃马苏"撞衫" 包贝尔胖成300斤"约会"克拉拉

23
上影节闭幕红毯仪式群星亮相。
5

曝“星爵”帕帕正与施瓦辛格女儿约会

二人被拍到公园野餐 女方比帕拉特小11岁

21
克里斯·帕拉特被拍到与施瓦辛格女儿约会，这是要当“终..

查看更多