《解码游戏》曝光新特辑，众位主演PK"男友力"，韩庚、凤小岳、山下智久三位男主演角逐“撩妹界王者”称号，但他们竟然都不如女主演李媛“帅气”？









韩庚不仅有着高颜值，更凭借出色的演技和精湛的歌舞水准，成为多栖发展的全能偶像，而在电影《解码游戏》中，韩庚出演民间电竞大神兼天才极客，风趣幽默的平民英雄形象十分讨喜，特辑中凤小岳称韩庚在片场状态“轻松而且幽默”，李媛也透露韩庚“虽然是偶像，但完全没有偶像包袱”。





凤小岳不仅延续以往“霸气总裁”的风范，更化身格斗精英，亲身上阵贡献了酣畅淋漓的动作表演，韩庚透露：“这部电影中发部分的动作戏，都是凤小岳自己完成的。”山下智久首次参演中国电影，在影片中也是在他演艺生涯中首次演绎大反派的角色，而他专业认真的工作态度，也受到了三位搭档的一致认可。





面对三大男神，在“男友力大PK”方面，李媛也毫不输阵。在影片中，李媛成为风格百变的女特工，可萌可帅可性感，展现出多面魅力，灵动潇洒的动作戏份更是男友力爆棚。在前日电影《解码游戏》定档发布会上，韩庚及山下智久也在现场一致坦言，在四位主演中，李媛最受女生欢迎。





电影《解码游戏》将于2018年8月3日全国上映。

编辑：隐饮