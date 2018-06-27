时光网讯
由安德鲁·摩根
、陈熙瑢监制，李海龙
执导，韩庚
、凤小岳
、李媛
、山下智久
主演的电影《解码游戏》
今日发布“男友力大PK”特辑，通过解码四位主演的幕后风采及角色特质，展现他们各自的“心动指数”，韩庚、凤小岳、山下智久三大男神角逐“撩妹界王者”称号，而李媛逆风而上，成为“最帅男主”。
电影《解码游戏》
讲述了一个逗趣宅男“极客”的成长历险故事。该片集结了完美偶像韩庚、英伦混血凤小岳、忧郁男神山下智久三大男神，以及攻气女神李媛，四位主演颜值爆表，堪称“撩妹界王者团”，在影片中将各自的独特魅力展现到极致。
韩庚不仅有着高颜值，更凭借出色的演技和精湛的歌舞水准，成为多栖发展的全能偶像，而在电影《解码游戏》中，韩庚出演民间电竞大神兼天才极客，风趣幽默的平民英雄形象十分讨喜，特辑中凤小岳称韩庚在片场状态“轻松而且幽默”，李媛也透露韩庚“虽然是偶像，但完全没有偶像包袱”。
凤小岳不仅延续以往“霸气总裁”的风范，更化身格斗精英，亲身上阵贡献了酣畅淋漓的动作表演，韩庚透露：“这部电影中发部分的动作戏，都是凤小岳自己完成的。”山下智久首次参演中国电影，在影片中也是在他演艺生涯中首次演绎大反派的角色，而他专业认真的工作态度，也受到了三位搭档的一致认可。
面对三大男神，在“男友力大PK”方面，李媛也毫不输阵。在影片中，李媛成为风格百变的女特工，可萌可帅可性感，展现出多面魅力，灵动潇洒的动作戏份更是男友力爆棚。在前日电影《解码游戏》定档发布会上，韩庚及山下智久也在现场一致坦言，在四位主演中，李媛最受女生欢迎。
电影《解码游戏》将于2018年8月3日全国上映。
编辑：隐饮